José José: el cuerpo que hasta ayer no aparecía y los buitres revoloteando en el cielo

AYER ESTUVO EN UN evento con empresarios en la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, el profesor ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, como se lo adelanté en los Rumbos de ayer.

Al término de este encuentro, nos reunimos en el restaurante Moka, de Ciudad Obregón. Platicamos largamente de todo lo que dos buenos amigos, que lo son de muchos años, pueden hablar.

Explícitamente, sin retruécanos lingüísticos.

El tema político, lo que se está haciendo en educación en Sonora. Las ganas que le está echando al proyecto educacional la gente de la SEC en Sonora.

De todo, pues.

Como bien se sabe, Onésimo Mariscales es subsecretario de Educación Media Superior y Superior. O sea, bajo su férula, están las instituciones de preparatoria y las universidades del Estado.

Que no es como decir enchílame otra gorda ni muchos menos.

Después del café en el Moka, se trasladó a Navojoa. Allá tenía que cumplir con otro compromiso de trabajo. El ajetreo se reflejaba en su rostro. Pero Onésimo está acostumbrado a la talacha cotidiana. Al esfuerzo extremo en la chamba.

Tengo, para mí, que por esto se entiende muy bien con el secretario de la SEC, VÍCTOR GUERRERO.

Como digo, Onésimo y yo platicamos de muchos temas. Pero increíblemente no tocamos el tema del fallecimiento de JOSÉ JOSÉ.

¿Extraño? Por supuesto que sí.

Será porque ambos estamos indignados de que un pequeño grupo de miserables seres humanos, sus hijos, su esposa y otros chupasangre lo hayan exprimido durante décadas hasta dejarlo convertido en un despojo humano.

El intérprete de tantas baladas y boleros inolvidables, fue el más contemporáneo de los cantantes de este columnista. Cuando lo vi por primera vez en un escenario en la televisión en blanco y negro, yo tenía 24 años. Él 22.

Corría el año de 1970.

Telesistema Mexicano —después Televisa— pasaba al aire el II Festival de Música Latina. En ese programa competía o concursaba, el joven JOSÉ JOSÉ con la balada de ROBERTO CANTORAL, ‘El Triste’.

No ganó pero fue tan grande su éxito que catapultó a la fama al intérprete.

Sería ocioso hacer una apología de un personaje como este, del que todos se han ocupado de manera profusa desde que se dio la noticia de su deceso.

En todo caso, para quienes como yo, vivieron la juventud, la madurez y un buen trecho del periodo final de la existencia, escuchando sus más hermosas interpretaciones, la referencia de José José tiene que ser en el sentido de la efeméride personal.

¿Cuántas veces un simple acorde lo lleva a uno al espacio emocional, de los recuerdos de algo muy íntimo, muy recordable?

Yo he vivido casi 50 años escuchando las canciones de José José.

Su vida personal no me interesa si bien lamento su tragedia, su vulnerabilidad frente a los que él amó.

Pero esa fue su vida.

Ayer me puse, muy de madrugada, a recordar cuales fueron las canciones que más me emocionaron, qué más me llevaron a ese espacio sentimental.

Descubrí que fueron muchas.

¿Y la más profundamente filosófica?

Sin duda, ‘Tiempo’, esa letra honda, bellísima de RENATO LEDUC, que les ganó la apuesta a sus cuates de la cantina.

Después, vendría la música y la extraordinaria interpretación de MARCO ANTONIO MUÑIZ y JOSÉ JOSÉ.

Profunda, entre la melancolía de lo que se fue o de lo que no llegó a tiempo y el dolor de no ‘desatar’ a tiempo lo que se construyó a desatiempo.

Así de enorme era Leduc, tan amigo él de AGUSTÍN LARA y de MARÍA FÉLIX y devastador en su crítica a JOSÉ VASCONCELOS, del que escribió cómo, en su último encuentro en París con ANTONIETA RIVAS MERCADO, le externó su desamor a quien lo había mantenido varios años con el pretexto de que él estaba predestinado a crear arte literario.

Esas entregas de dinero, se llamaban ‘mesadas’. Antonieta se ufanaba de ser su mecenas.

¡Y pensar que muchas escuelas e instituciones educativas del país llevan su nombre!

Leduc era un poeta sui generis. No era exquisito. Era un tipo endiabladamente mal hablado. Pero era poeta y muy bueno.

La letra de ‘Tiempo’, escrita para ganar una apuesta de cantina, refleja la vieja tragedia de los grandes creadores.

Hubo alguien que musicalizó su obra y esta se convirtió en el emblema más trascendente para la literatura de todo un país. Es el diccionario de muchos políticos, los más importantes.

Y la almohada que conforta a los enamorados.

“Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar, y desatarse a tiempo.

Como dice el refrán darle tiempo al tiempo”.

La primera parte, es muy recordada por los buenos políticos. Saben de la importancia de conocer el tiempo en política. De saberse retirar a tiempo. De regresar a tiempo. De callar a tiempo. De hablar a tiempo. De velar armas a tiempo.

“Amar queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo que el tiempo es oro, cuánto tiempo perdido, ¡ay! Cuánto tiempo”…

Y el remate, imperecedero:

“Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro, la dicha inicua de perder el tiempo”.

El genio de Leduc, la grandeza interpretativa de JOSÉ JOSÉ y de MARCO ANTONIO MUÑIZ.

¡Al diablo las mezquindades y avaricia de quienes abusaron de un hombre de carácter débil a quien la naturaleza le dio el donde de la majestuosidad interpretativa que merecidamente le fue reconocida imponiéndole el pergamino que lo acredita como ‘El Príncipe’.

¿Por qué no hablamos de él Onésimo y yo en el Moka de Ciudad Obregón?

Pues quien sabe.

En fin.

DÉJEME DECIRLO: UN QUERIDO AMIGO MÍO, tuvo la gentileza de enviarme ayer una fotografía del recuerdo…

Fue tomada durante la toma de protesta de LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, como candidato del PRI a la presidencia de la República…

La mayoría de los que están en la gráfica son sonorenses aunque no los identifiqué a todos…

Tome usted en cuenta que han transcurrido 26 años desde que un Colosio con el pelo estilo afro llegó al Auditorio ‘Plutarco Elías Calles’ para ser investido como el abanderado de ese partido para suceder a CARLOS SALINAS DE GORTARI…

En las graderías, destacan MARIO MORENO, de Empalme, ya extinto; RODOLFO JORDÁN, muy joven y abundante pelo negro; HELIODORO SOTO RODRÍGUEZ, muy joven, lejanas aún las canas en las sienes; Y LIONZO DURAZO, y NAYO RUIZ, y otro más que me parece RUBÉN DUARTE CORRAL…

¿Añoro aquellos tiempos? No, ya no tengo tiempo…

