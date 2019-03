¿Juicio político o venganza personal?

Anuncia el diputado Gildardo Real que en la sesión de hoy jueves de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, podría contemplarse un punto relacionado con la solicitud de un juicio político en contra del expresidente municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta.

Y no solo eso. El legislador Real adelanta que el voto de la bancada de su partido, Acción Nacional, será a favor de dicha solicitud.

Hace unas cuantas semanas y ante el manejo del tema en varios espacios, pudo ofrecerse una explicación por escrito de parte de quien firmaba como tesorero municipal en la administración 2015-2018, Tadeo Iruretagoyena, en la que podía probar que el señalamiento en contra de ‘Maloro’ había sido interpuesta fuera de tiempo y, además, que el asunto que motivaba tal solicitud se registró en la administración 2012-2015, donde fungió como alcalde Alejandro López Caballero.

Sin embargo, ha trascendido que por encima de esas argumentaciones y la evidente improcedibilidad de la solicitud de juicio político, existe una ‘voluntad oculta’ que trata de cobrar facturas a Acosta por ‘errores políticos’ cometidos y que tienen convencidos a algunos correligionarios del mismo partido PRI.

Inevitable recordar aquella frase contundente en política que reza: “Se comete un error y lo demás son consecuencias”.

‘Maloro’ se encuentra ahora en una encrucijada y ante la posibilidad de una inhabilitación política por años, no porque tengan razón jurídica sus detractores, sino porque ‘se hace necesario’ para algunos que pague por facturas de derrotas tricolores en el 2018.

Hay dos razones elementales por las que Acosta ‘debe pagar’:

Una de ellas, el haberse negado a influir para otorgar la concesión del alumbrado público a un grupo de empresarios.

La segunda, el haber aceptado la candidatura al Senado de la República.

La combinación de ambas en plena campaña del pasado 2018, le provocaron aislamiento político y un vacío en relación a sus compañeros candidatos.

La solicitud de inhabilitación política contra ‘Maloro’, técnicamente no pasa, pero algunos diputados en el Congreso del Estado ya han accedido a “solicitudes muy comprometidas a las que no se pueden negar”.

Hoy podría ser un día clave para establecer el destino del expresidente municipal de Hermosillo.

Veremos qué sucede.

Bueno, los gobernantes también tienen derecho a enfermarse y cuando esto sucede, lo mejor es ser disciplinado y atender las recomendaciones de los médicos… Natalia Rivera, la jefa de la oficina de la titular del Poder Ejecutivo en el Estado, reveló ayer que la gobernadora Claudia Pavlovich ha sido víctima de una infección desde hace varios días que no ha sido bien atendida… Por lo tanto y ante la petición médica, se tomará esta semana para recuperarse completamente… Me han preguntado acerca del tipo de infección que padece pero lo desconozco y no voy a preguntar exactamente en qué consiste… Por lo pronto se informa que está enferma y si desean abundar en ello, podrían darlo a conocer, o no.

Muy motivado y muy contento luego de la presentación de su libro ‘Mis raíces y mis años’, el licenciado Armando López Nogales, exgobernador de Sonora, ha refrescado su rostro y a partir de hoy jueves estará atendiendo algunas entrevistas ante peticiones especiales… A las 8 de la mañana estará con Soledad Durazo, en Radio Fórmula y a media mañana conversará con un reportero de El Imparcial… Gran convocatoria y mucha nostalgia la noche de este jueves en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia… Por cierto, mucho gusto en escuchar de nuevos intervenciones con una pieza de oratoria elegante y clásica, como la participación de Alfonso Molina Ruibal, presentador del libro… Y es que con esta Cuarta Transformación empiezan a olvidarse las buenas formas hasta en el hablar en público.