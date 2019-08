La 4 Tec vs. 4T

Esta semana estará en Hermosillo, Gustavo de Hoyos, dirigente nacional de Coparmex, precedido de una campaña a nivel nacional que trae en conjunto con el Tec de Monterrey y el apoyo del presidente del Grupo Femsa, José Antonio Fernández, denominada Proyecto Alternativo de Nación, con el fin de contrarrestar al proyecto ‘4T’ que ya estamos viendo y sintiendo hacia donde nos lleva en lo económico.

De Hoyos es de los pocos líderes empresariales que ha levantado la voz y con sólidos argumentos, criticando las políticas económicas del presidente que creo nos están llevando al precipicio, a la vuelta del centralismo a una presidencial imperial como diría Enrique Krauze, esto como resultado de la elección del año pasado en donde Andrés Manuel López Obrador, se llevó todo, esta sin contrapesos, que es fundamental en cualquier democracia y vean pues las decisiones que está tomando y lo dividido y polarizado que está el país.

La idea de este proyecto es la formación de 1,200 líderes a nivel nacional que encausen en sus entidades y municipios esta alternativa, dicho en otras palabras, que le entren a la política, urge por cierto.

Este proyecto me hace recordar a Andrés Marcelo Sada, Manuel Clouthier, José María Basagoiti, entre otros, cuando organizaron aquellas reuniones llamadas ‘México en la Libertad’ ante el rumbo que estaba tomando el país con las decisiones y políticas de Luis Echeverría y luego José López Portillo.

Y como no recodar a los ‘Bárbaros del Norte’; Rodolfo Elizondo, Pancho Barrio, Adalberto Rosas, Javier Castelo, Claudio Dabdoub, José Antonio Gándara, Carlos Amaya, entre otros, quienes lucharon por tener lo que hoy tenemos y que hoy este cambio de régimen nos quiere volver al siglo pasado, esto no puede ser, no debe suceder, no podemos retroceder.

Por eso urge en Sonora, que surjan liderazgos, aquí en Cajeme, hay buenos ciudadanos y en el sector empresarial y agropecuario; Baltasar Peral, Antonio Gándara, Juan Antonio Hernández, Miguel Olea, Juan Gerardo Gándara, Regino Angulo, Arturo Knapp, Álvaro Bours, Ángel Bours, Gerardo Barnetche, Eduardo Flores, Juan Alonso Urías, por decir unos nombres.

Y ni que decir de Rodrigo Bours, que desde la trinchera de regidor está poniendo su grano de arena, a pesar del golpeteo al líder del ‘Yaqui Power’, Ricardo Bours, hoy queriendo encabezar un proyecto independiente rumbo a la elección a gobernador en el 2021.

Señores empresarios no hay de otra, hay que involucrarse en política, si en el 2021 se repite lo que sucedido en la elección del año pasado, se pondrá en riesgo el patrimonio de todos, por eso considero importante que Sonora los partidos de oposición a Morena seleccionen a los mejores candidatos a diputados federales, necesitamos que el Congreso se nivele, que AMLO tenga contrapeso para que no siga reformando la Constitución a su antojo.

Y esto va para los viables candidatos del PRI, Ernesto Gándara por el PRI y Antonio Astiazarán por el PAN, al margen de que puedan concretar un acuerdo con Ricardo Bours, deberán intervenir en la selección de los mejores candidatos, recurrir a la sociedad civil, basta de reciclaje de intereses, de compromisos.

En esto lleva hoy cierta ventaja, Bours, porque va por la libre está en la libertad de invitar liderazgos de la sociedad civil y empresarial, que si logra cohesionar ¡aguas!, ahí se los dejo para reflexionar, por cierto buen ejercicio de columnistas el pasado viernes con Ricardo y mañana lunes arranca con un encuentro que va a arquear más de 2 que 3 cejas aquí en Obregón y en la capital.

¿NEUTRALIDAD POLÍTICA?

Como ya de todo conocido esta semana el titular de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, tomó el control de la seguridad en municipios del sur de Sonora, a través de mandos militares y en su mensaje hizo alusión y pidió neutralidad política.

¿Por qué? Por la razón que los militares en activo y retiro que designó estarán al frente en 5 municipios gobernados por Morena y han fracaso en este rubro de darle paz y tranquilidad a la ciudadanía y esto está convirtiendo en el Waterloo del partido rumbo a la elección del 2021 y esto le pega al propio Durazo.

Ahora ¿cuál es el reto para los militares que han tomado control de la operatividad de seguridad en Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa? Primeramente depurar las corporaciones, deben ir para fuera quienes no han pasado controles de confianza; segundo, romper con los pactos con la delincuencia organizada ($$$$) esto es lo que ha causado muertes de policías municipales.

Ya lo de las estrategias, pues ellos se encargarán del diseño, lo que queremos la sociedad y sectores son resultados, por cierto por aquello de la secrecía que hice mención en mi anterior colaboración, Alfonso Durazo, señaló en la rueda de prensa que van por judicializar casos y cortar brazos financieros, el flujo de recursos al crimen.

¿Por qué lanzan esas advertencias públicas? ¿Por qué los ponen sobre aviso? Seguramente ya hicieron múltiples transferencias las empresas fachadas o casas de seguridad y todo por el afán de protagonismo y dar la nota.

Aquí en Ciudad Obregón, el alcalde Sergio Pablo Mariscal, fue el único que no respetó el acuerdo inicial al coronel Jorge Manuel Solís, lo nombró director operativo. ¿Por qué razón?, él sabrá, miedo o compromisos.

Aquí lo importante creo es que el coronel Solís, asuma el control de todo y que ponga a su gente en puestos claves y que Francisco Cano Castro, solo quede por lo pronto, como ‘florero’.

El ejemplo de lo que den hacer lo dio la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, dio absoluta libertad al nuevo comisario general, Gilberto Landeros, para que se trajera a todo su equipo y diera los nombramientos que considere convenientes.

Si esto no va hacer aquí en Cajeme, pues dudo que pueda el coronel Solís, pueda dar resultados, máxime cuando más de ¡200! Policías no pasaron exámenes de control, lo que seguramente ya está enterado el nuevo director operativo, en fin por lo pronto, a darle un voto de confianza y pues por los resultados veremos si sí o no, fue acertada la decisión de poner mandos militares y cuál será la reacción de la delincuencia ante esto.

Por cierto ¿cuál será el papel ahora de la SSP y Fiscalía?, pues de articulación y coordinación con los nuevos mandos militares, reconociendo que en las últimas semanas una tendencia a la baja en cuanto a crímenes dolosos, ya no a diario, señal que algo empezaba a funcionar en las estrategias del titular David Anaya y la fiscal Claudia Indira Contreras, que esperemos se consolide la ruta con los nuevos titulares de seguridad municipales.

EXCLUSA

Por rumbos de la Presa hay una propiedad, una concesión llamada ‘Exclusa’ quienes conocen por ahí sabrán a que lugar me refiero, tiene una casa valuada en 3 millones de pesos y algunas obras adicionales, un buen lugar para recreo y descanso como hay algunas propiedades en Cócorit.

Bueno pues resulta que un muuuy alto, pero muy alto funcionario del Ayuntamiento de Cajeme, recién lo acaba de adquirir, pagó en efectivo y yo lo que quisiera saber el origen de esos recursos, esto para mí, huele a lavado de dinero y delincuencia organizada, a delito pues.

Así pues, haga un llamado a la Sedatu, al Gobierno del Estado, a la Fiscalía Anticorrupción, al Icreson, al Colegio de Notarios, al SAT, Congreso a que abran una investigación sobre esto, no fue una operación normal.

¿A Contraloría Municipal? No tiene caso Pepe Guerra, no investiga, ni investigará nada, no ha hecho nada a las denuncias que presentó el regidor Rodrigo Bours, por pacto que signó el alcalde Sergio Pablo Mariscal, con el exalcalde y diputado, Rogelio Díaz Brown… menos en esto.

Por cierto, lo que merece una investigación es la denuncia que para no variar la hizo el ‘Pipigo’ de una empresa que se constituyó en Tijuana, con domicilio fiscal en Monterrey, denominada North Collect y que es la que cobra los recibos de Oomapasc cobrando comisiones por arriba del 20 por ciento y que se han embolsado millones.

Esto es inadmisible, no puede ser, máxime cuando hace unas semanas el Congreso aprobó que el organismo solicitara un crédito bancario como de 40 millones… y creciendo la deuda y haciendo negocio por fuera ¿esta es la 4T?, que buen asesor externo les resulto ‘A’ Castillo.

Espero que la coordinadora de Morena en el Congreso, Ernestina Castro, tome nota de cómo se están manejando los recursos en Cajeme, y esto no lo pueden seguir solapando para el Presupuesto del 2020.

¿Cómo es posible que en este mes de agosto se haya aprobado el Plan Municipal de este año? Y que solo terminó en una reasignación de recursos, la misma cobija pues, nada nuevo, como tampoco se sabe nada de los gastos de viaje del alcalde, el portal no está actualizado, vaya compromiso con la transparencia y rendición de cuentas.

¿ALBERGUE PARA INDIGENTES?

Dentro de los recortes de la SCJN por aquello de la austeridad republicana cerraron varios centros de Cultura Jurídica y entre ellos desafortunadamente le tocó a la que estaba aquí en Ciudad Obregón, ubicada en la que fuera casa de la familia Harispuru, por la Cajeme, inmueble de una belleza arquitectónica.

Obvio hubo reacción de abogados ante esto, se entiende, pero lo más preocupante es que al parecer hay una solicitud del Ayuntamiento ante la Corte para que me imagino, en calidad de préstamo o comodato, hacer ahí un... ¡albergue para indigentes!

¿Se imaginan lo que será de toda esa zona si la ‘4T’ local se sale con la suya? Y todo porque al alcalde o la señora Margarita Vélez, se le antojó el lugar, lo consideran ideal ¡por favor! El uso de suelo, la normatividad no le permite.

Así que más vale a la ciudadanía que vive en toda esa zona que incluye escuelas privadas, vayan organizándose, esto es un despropósito, no se pueden dejar por cuestiones de seguridad.

¿Qué estamos en contra de los desposeídos, marginados pobres? No, hay que tener solidaridad con ellos, los tres niveles de Gobierno y sociedad, pero hay que ubicar el lugar indicado o construir, punto.

LOS MONGES

Hubo sesión de Comisión Anticorrupción que preside Graciela Armenta, para analizar una denuncia que hizo el titular de Obras, Juan Carlos Galindo, de supuestas irregularidades de Constructora Río Yaqui, propiedad del regidor Rodrigo Bours, en una obra residencial llamada ‘Los Monges’ donde señaló el funcionario irregularidades en calles.

Como era de esperarse en Bours, no tuvo acceso al encuentro y es correcto, no se puede ser juez y parte y estuvo la representante legal de la empresa para oír y saber de la carpeta, sin derecho a réplica, hasta el siguiente encuentro.

A reserva de lo que suceda en la siguiente reunión y lo que responda la representante de la Constructora hay fianzas y si hay algo que competa a la empresa se hará y responderá como también hay que considerar que toda vez que se entrega una obra, las calles y servicios es competencia del Ayuntamiento, hay que esperar la respuesta para un juicio de valor.

Lo que sí veo y se me hace raro, es la celeridad del Ayuntamiento por buscarle anomalías a Bours, lo que no ha hecho la Contraloría en cuanto a denuncias que ha interpuesto el regidor en fin ya veremos si es técnico o político el asunto.

300

Esta semana se cumplió la gira 300 de la gobernadora Claudia Pavlovich, para entregar obras, apoyos, servicios a comunidades y municipios y tal como lo comenté en VALOR, eso ahí está, ha cumplido lo que no ha mejorado es la pobreza, de hecho se incrementó un 1 por ciento, reconocido por el titular de Sedesson, Manuel Puebla, pero hay variables que no son competencia del Gobierno; Ingreso y migración.

Programas como piso firme, cuarto rosa, becas, carreteras, pozos de agua, etc., ahí están, la labor se ha hecho al igual que su gestión con todo y que no hubo apoyo presupuestal federal para ese año, no le aprobaron nada los diputados federales de Morena; mención aparte la labor y gestión del secretario de Economía Jorge Vidal, Sonora, de las pocas entidades que la están librando en cuanto a pérdidas de empleo por la incertidumbre que hay con AMLO.

Ya veremos con cuantas giras más cierra este año, es de imaginar seguirá en la misma sintonía y a ver cuál es el trato que recibe en el paquete que presentará para el año que entra, en el cual marcará el inicio del proceso electoral para el 2021, así que ojo con este dato y lo que aprueben los diputados de Morena… marcará la ruta y estrategia a seguir.

¿NO TE PREOCUPES?

El entonces presidente Enrique Peña Nieto, le dijo a Rosario Robles “no te preocupes” por aquello de la revelación de la ‘Estafa Maestra’ por parte del portal de investigación, Animal Político… hoy, Robles, en la cárcel, yo solo termino preguntado… ¿No te preocupes Daniel?