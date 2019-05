La Primera Dama, testigo de calidad, de que las Redes tienen otra cara no tan "bendita"

HAY MUCHAS COSAS QUE ME AGRADAN del presidente de la Cuarta Transformación. Entre todas, una en particular, me resulta aleccionadora.

De hecho, debería ser escuchada y tomada en cuenta por muchos aprendices de políticos.

¿Para qué sirven las “mañaneras” de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR? Pues verá: pueden servir para que funcionarios de reciente cuño, de esos que se estrenan de diputados o presidentes municipales y quieren comerse el mundo a puños, aprendan cómo debe conectarse un servidor público con los ciudadanos. AMLO lo demuestra todos los días.

Porque, más allá de sus ocurrencias y sus dichos, el presidente AMLO es un campeón de la conectividad.

Esto no tiene vuelta de hoja.

Veamos: ¿Cuáles son los principales factores que hacen que un alcalde, un diputado y hasta un regidor, pase de haber sido candidato simpático y bien visto por los ciudadanos, a ser un funcionario o gobernante repudiado por la sociedad?

AMLO puede ser un espejo para todos los que actúan así.

Un botón de muestra: en su “mañanera” del viernes, hizo una referencia a la obra carretera de Sonora cuya terminación él se había comprometido en su gira por nuestra Entidad, a concluirla para marzo.

Abierta y explícitamente, dijo que esto no pudo ser así porque la empresa a cargo de la obra “nos falló”.

Y puso otro plazo.

No le dio vueltas al asunto. Explicó, simplemente, que no pudo cumplir con el compromiso con los sonorenses porque una de las empresas no cumplió.

Su explicación fue sencilla, sin ánimo de culpar a otros.

Todos entendimos y tan tan.

El presidente se compromete a muchas cosas. En unas queda bien. En otras no. De las segundas, se disculpa y platica, coloquialmente, por qué no se pudo llevar a cabo en tiempo y forma lo prometido. “Pero estamos en eso”, agrega.

Y la gente lo entiende.

¿Cuál es el problema de algunos alcaldes, de algunos diputados, incluso, de algunos gobernadores?

Que no saben conectarse con la gente.

¡Caramba! Tan fácil que es hablar, explicar los motivos por los que no se pudiera realizar esta o aquella otra obra.

Los ciudadanos suelen ser muy comprensivos cuando su gobernante les dice humildemente que no ha logrado obtener recursos para hacer alguna obra que le demanda la gente.

Es cierto: para hacer las cosas como las hace López Obrador, se requiere un poco de humildad, que al parecer, es algo que a muchos políticos novatos les resulta difícil asimilar.

¿Porque ven la humildad como sinónimo de debilidad?

Siempre he creído que la grandeza de un político radica en su humildad.

Pero muchos piensan que es al revés.

Repito: muchas actitudes del Presidente pueden no gustarnos, pero debemos ser humildes para reconocer aquellas que sí nos gustan y que pueden ser de gran utilidad para otros.

Bueno, digo yo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! EL PASADO FIN DE SEMANA cerró con un pequeño revuelo debido a que la primera dama del país, BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER, historiadora y escritora, anunció que dice adiós a la dinámica de los tuitts, y por tanto, cierra la puerta de su cuenta de twitter…

Como millones de mexicanos, está molesta por el mal uso que muchos usuarios incógnitos le dan a esa plataforma digital… O sea, los famosos bots…

Los usuarios falsos…

Esos que lanzan insultos y calumnias a través de las redes escudándose en el cobarde anonimato…

No hay duda: la señora de López Obrador tiene mucha razón…

Este modesto pergeñador de cuartillas, ha expresado en múltiples ocasiones su indignación por la ristra de infamias que los “falsos usuarios” cometen impunemente en contra de figuras públicas, principalmente, del mundo de la política…

Hay un viejo dicho que dice que no hay mal por bien que no venga…

Verdad de verdades…

Yo diría, caro lector, que el lado bueno de este incidente, es que la académica pudo comprobar en primera persona la perversa utilización que se hace del twitter en perjuicio de cualquier persona sin que exista forma alguna de ajustarle las cuentas al que comete esta infamia…

Y casualmente, los llamados chairos, simpatizantes del señor candidato presidencial de Morena en la pasada contienda, utilizaron no solo la plataforma de twitter, que podríamos decir que es una de las fifís de las redes, sino hasta la muy popular Facebook, para hacer trizas la reputación del entonces presidente ENRIQUE PEÑA NIETO…

Por eso, digo: es bueno, por esta parte, que una persona de la talla de nuestra primera dama, haya tenido la oportunidad de conocer en primera persona las fallas y defectos de las redes sociales…

Su marido dice que son “benditas” las redes…

Yo también lo digo, y lo dicen millones de mexicanos…

Pero también son malditas cuando los perversos las utilizan precisamente para causar daño…

Citando al precitado AMLO, “La verdad es cristiana, la mentira es el demonio”…

Dicho de otro modo: la verdad y la piedad, están en las redes, pero también la mentira y la canalla… Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, no cabe duda que Morena es el partido a vencer ahora y en el futuro cercano. Se está nutriendo de los cuadros políticos más experimentados de otros partidos: del PRI, del PRD, del PAN y casi tiene a su disposición al PT…

En este contexto, es el PRI el que más ha alimentado de buenos cuadros al morenismo. Ya ve usted: el presidente tiene origen priista. Fue Presidente de ese partido en Tabasco. PORFIRIO MUÑOZ LEDO, fue Presidente Nacional del PRI, Secretario del Trabajo, Secretario de Educación, entre otras cosas…

MANUEL BARTLETT DÍAZ, fue Secretario de Gobernación, Gobernador de Puebla, y RICARDO MONREAL, Coordinador de la bancada de Morena en el Senado, fue Diputado Federal, Vice-Coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, y así por ese tenor…

Amén de que en cada Estado cuadros importantes del PRI se han adherido a Morena, y ahí está el caso de Baja California, específicamente en Tijuana, donde durante el desfile del I de Mayo, JAIME BONILLA, candidato de Morena a la Gubernatura, igual que el candidato a la Alcaldía de Tijuana y otros aspirantes morenistas, marcharon brazo con brazo con los dirigentes de la CTM, según reporta La Jornada de Baja California, y publica la foto de rigor…

Más claro ni el agua…

Es todo. Le abrazo.

rumbosmrivas@outlook.com