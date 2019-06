La Sader invalida elección UGRS ¿y ahora?

Y se veía venir esta semana llegó de la Ciudad de México, vía la Confederación Nacional Ganadera, ramalazo a las oficinas de la UGRS, documento por el cual la Sader invalida la reelección de Héctor Platt y Rubén Molina, por las condiciones irregulares en las que se llevó el proceso que culminó con la reelección de ambos.

¿Qué pasó? Bueno como ya es de todos conocido en el proceso en el que compitió Daniel Baranzini, en algunas asambleas locales, los ganaderos le hicieron ver al delegado que los representaría el día de la elección, que votarán por Baranzini, con actas y toda la cosa, a lo que se negaban por cierto Molina y Alfonso Escalante, a las que asistían, que no era tema a tratar y que no estaba en el orden del día, obvio era parte de la estrategia.

Bueno, pues se viene el día de la elección, gana Platt, pero lo que despertó el enojo y malestar de ganaderos, tal es el caso de las Asociaciones de Nogales, Caborca, entre otras, es que el delegado se les volteó, fue coaccionado y votaron por Platt.

Ante esto toda vez que pasó la elección, asociaciones sacaron sendos desplegados en medios de comunicación, cuestionando el proceder de sus delegados y manifestando que los expulsarían y que actuarían en consecuencia, tal como lo hicieron, solicitaron apoyo de funcionarios federales, los senadores Lilly Téllez, Arturo Bours y pues esta semana se dio el resultado de las gestiones.

Obviamente al recibir el documento en Hermosillo, el secretario de la UGRS, Rubén Molina, lo desconoce, que la asamblea fue valida, que no lleva la firma del titular Víctor Villalobos, la cual si está pero está en la Ciudad de México, con la del abogado bastaba.

¿Y ahora? El desconocimiento ahí está para Platt y Molina, ¿qué no van a acatar? Pues a analizar con serenidad y prudencia los pasos a seguir, un pleito contra el Gobierno Federal, a nadie conviene más en estos momentos ellos tienen la sartén por el mango; apoyos a programas, ventanilla de registro, permisos, trámites aduaneros para importaciones y exportaciones de ganado, etc… deben llevar su firma, así que cuidado.

Quizás la ruta que sigan, lo que me parecería norma, es la del Poder Judicial, solicitar amparo, están en su derecho lo principal es no perjudicar las actividades de los ganaderos.

¿Qué es lo que solicita la Sader? Que se reponga el proceso simple y sencillamente ¿acatará Platt? Lo veremos, esperemos se llegue a un acuerdo político o que un juez decida a quien darle la razón.

Y pensar que Héctor Platt, iba en caballo de hacienda rumbo a la elección, pero aquella desafortunada rueda de prensa en La Palapa, en donde se le fue con todo al exgobernador, Eduardo Bours, empezaron a cambiar las cosas, el mismo Daniel Baranzini, me lo comentó desde ese día, más lo que hicieron en las asambleas locales, Platt se convirtió en mi principal promotor, así literal me lo dijo.

En lo personal reitero, ni a favor de Baranzini, ni en contra de Platt, pero no es posible que la elección de un dirigente del sector que sea, público o privado, se haga con irregularidades alejados de principios democráticos, las cosas ya cambiaron, por eso la intervención del Gobierno en esta elección, ya veremos qué pasa en los próximos días.

ESA JALISCO Y SUFRAGIO

No es posible lo que está sucediendo con las obras de la Jalisco y Sufragio, Paso a Desnivel, a casi ¡4 años!, de haber iniciado las obras, más de 400 millones, no termina la constructora poblana a la que se le asignó la obra sin litación, la negociación y “mochada” se dio en la capital del país y pues esta situación ya no puede continuar más.

Ciudadanos, empresas, son los más perjudicados y ahí viene el período de lluvias, el atascadero que se hará por ahí, si le sumamos a que las calles que unen a ambas rúas, algunas ya sin pavimento, pura tierra ya sabrán lo que se viene.

Regidores del Ayuntamiento, Rebeca Godoy, Rodrigo Bours, Gustavo Almada, entre otros dieron vuelta esta semana por ahí y cuestionaron al unísono la falta de cumplimento de la empresa.

Y me sumo a lo expresado por Almada, urge ya que se apliquen medidas de apremio contra la constructora, por lo que el alcalde Sergio Pablo Mariscal, deberá pedir cita en la SCT y viajar a la Ciudad de México, (al cabo que no le gusta) y exigir que la autoridad federal haga algo.

Ahora resulta que la constructora dice que no alcanza el dinero, vaya desfachatez, es la corrupción y opacidad la que hay de más.

IRRESPONSABLES

Esta semana circuló un video de unos jóvenes evidentemente alcoholizados, se metieron en lanchitas que hay en la Laguna de Náinari y anduvieron paseándose, serían 2 o 3 de madrugada.

Y todavía muy en ello se metieron al Parque Infantil y echaron a volar los juegos, se pasearon a gusto y ninguna autoridad hizo nada, brillaron por su ausencia.

Muy irresponsables los jóvenes, porque si alguno hubiera caído al agua, quien sabe que hubiera pasado, y pues la autoridad debe asignar rondines en esa área, esto no se pude volver a repetir.

CONSTELLATION

De visita por Obregón el CEO de Constellation quien junto con la gobernadora Claudia Pavlovich y el secretario de Economía, Jorge Vidal, hicieron un nuevo recorrido por la empresa y refrendaron su compromiso de la inversión que hicieron en Cajeme.

Para darnos una idea de lo importante de esta inversión, son actualmente 1,500 trabajadores directos quienes laboran ahí y cuando se venga lo de la construcción de la Cartonera y Vidriera se incrementará al doble, serán 3 mil.

Así que asegurada la chamba y proveeduría local que anda por arriba del 30 por ciento de insumos que necesitan, o sea pues hay efecto de domino en la economía local.

Toda vez que ya esté todo en función, al entrar en operación las plantas serán 500 empleos directos, recordar que estamos ya en la era de la robótica y drones, Constellation, no es ajeno a eso, más que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, él quiere que todo se haga a “mano” para darle trabajo a la gente, sin comentarios.

Por cierto, un dato interesante que comentó esta semana el secretario de Economía, Jorge Vidal y para ver el grado de exigencia de esta empresa de clase mundial, todos los días les hacen “antidoping” a los que van a trabajar en la construcción de las planta, quien sabe cómo ande la rotación, sobre todo de albañiles.

SEGURIDAD

Estando en Obregón la gobernadora Claudia Pavlovich, sostuvo encuentro con productores y empresarios, misma que se dio en la casa del dirigente de la Aoass, Baltasar Peral, y pues el tema central, aparte en lo relacionado a comercialización trigo, ingreso objetivo, fue el de la inseguridad que priva en el Municipio.

Y fue clara la gobernadora, que al igual que ellos está preocupada por la situación, que se reúne semanalmente con el titular de Seguridad Pública, David Anaya, dándole seguimiento a la situación, pero pues es obvio que algo está fallando en las Mesas de la Paz.

El otro detalle es que todo parece indicar que la Federación ve a la entidad como un Estado seguro, sí claro, si nos comparan con Ciudad Juárez, que matan un promedio de 400 mensuales, estamos en la gloria. ¿Entonces es necesario que se incrementen los crímenes para que nos volteen a ver y manden la Guardia Nacional?

En Cajeme y Guaymas, las cosas andan muy mal, es obvio que está focalizado en crímenes dolosos, en actividades de la delincuencia organizada, el problema insisto esta en los riesgos para la sociedad civil, inocente que nada tiene que ver con esas actividades.

En la balacera que hubo en la Plaza Tutuli, donde a cada rato pasa algo por cierto, una señora conocida y un niño fueron heridos de rozón por las balas, esto no es posible.

Y pues al igual que el asunto de la calles, Jalisco y Sufragio, urge que el alcalde Sergio Pablo Mariscal, haga algo, es el primer responsable, al igual que para el secretario de Seguridad Pública Nacional, Alfonso Durazo, ¡ya basta! Haga algo por su entidad.

Por cierto, al parecer una de las balaceras en Agua Prieta, fue cerca, casi enfrente de la casa de un hermano de Durazo. ¿Cuál hubiera sido la reacción de él si una bala perdida o ráfaga hubiera impactado?

NOMINAN ALCALDESA

El pasado viernes en el Congreso en Sesión de Comisión de Gobernación que presidió, Jesús Montes Piña, se propuso el nombre de la regidora y maestra indígena, Benita Aldama López, para quien sea que sea la alcaldesa de Bácum que termine el periodo constitucional de Rogelio Aboyte, a quien le revocaron el mandato, está preso en EUA.

Ahora a esperar que la maestra tenga la capacidad y oficio para resolver la problemática, ahorita están sin agua por falta de pago a la CFE y hay serios problemas de inseguridad por ahí, va a necesitar el apoyo de la fiscal Claudia Indira Contreras, de la AMIC y SSP con Davis Anaya, la Policía local está vulnerada y hay que cuidar a la alcaldesa, porque es un hecho que le van a mandar mensajes y la van a presionar.

Lo bueno es que ya se le va a dar salida política al problema, se espera se vote en Pleno en el Congreso esa semana, así que muy probable asista mucha comunidad de la Tribu Yaqui, por cierto a ver cuál es su posición con respecto al gasoducto, ya lo vernos.

¿MOCHES?

Esta semana en Sesión de Cabildo de Guaymas y a como están acostumbrados ante la falta de capacidad y oficio de la alcaldesa Sara Valle, fue todo un show, dimes y diretes, palabras altisonantes y un espectáculo nada agradable.

¿EL motivo? Que previo a esto un grupo de regidores dieron a conocer que funcionarios habrían recibido un supuesto moche de una empresa de Hermosillo, Abarrey, para obtener anuencias para venta de alcohol, que no han aclarado por cierto y esto fue lo que desató lo que pasó en la Sesión, y que obligó incluso a sacar el tema de la agenda.

En video que circula pueden dar cuenta que regidores se dan con todo, más los gritos de la “porra” que llevan, incluidos los de la alcaldesa, quien amenazó con utilizar la fuerza pública, para que ya no haya protestas, ni cartulinas.

El detalle es que por Ley las sesiones sin públicas, y pues lamentable que grupos de ciudadanos estén recolectando formas para que le revoquen el mandato, lo cual ya le sucedió una vez, no creo que se pueda hacer de nuevo, pero da una idea de que la población no está muy contenta, el Puerto sigue igual o peor y la gente no olvidará esto en el 2021 y en la misma tesitura están en Cajeme y Navojoa, hay decepción con la “4T”.

AMENAZA

El secretario de Economía Jorge Vidal, manifestó su preocupación por la amenaza de quien yo considero un chantajista, el dirigente de la CTM, Javier Villareal, de emplazar a huelga general por fallas que tienen que ver con servicios que ofrecen dependencias del Gobierno Federal. ¿Hasta ahora se dio cuenta?

En esto le doy la razón al dirigente, pero ¿por qué intentar paralizar el Estado? ¿Qué culpa tienen los empresarios? ¿El Gobierno del Estado?, en todo caso que hagas sus protestas frente al Infonavit, IMSS, Fonacot.

Lo que quisiera saber es si en el emplazamiento van también las empresa en las que tiene sociedad con Robles, Bojórquez y Cía.

No cabe duda que a Villarreal, le pegó muy duro los cambios, la llegada de la libertad sindical, de la competencia que le pelearán contratos, de la libertad que hay para trabajadores para formar sus propios sindicatos.

Por cierto, ante la desaparición de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje, que eran unas mafias y hacían negocio con los juicios, ahora los llevará el Poder Judicial, previa mesa de conciliación, a quien se le acabará el negocio a es a un abogado cajemense que en colusión con gente de Hermosillo, está o estaba haciendo $$$ con asuntos laborales.

MAL INICIO PRI

Pues Ivonne Ortega y José Narro, ambos candidatos a dirigir el PRI, denunciaron la cargada y línea en favor del hoy gobernador con licencia de Campeche Alejandro Moreno, que hay simulación, no se respetaron acuerdos, que hay alianza con Morena, entre otras cosas, mal inicio y falta lo que diga Ulises Ruiz y pues ya veremos cómo maneja el proceso aquí en Sonora, su dirigente Ernesto de Lucas, ¿piso parejo? ¿Habrá línea?