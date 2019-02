La alianza en Sonora es de ‘padresistas’ con Morena…

No es una alianza en Sonora de Morena, -el partido de Andrés Manuel López Obrador-, con el Partido Acción Nacional, sino de panistas que huyeron del barco hundido del exgobernador Guillermo Padrés y se fueron a engrosar las filas de quien le abrió las puertas.

Todos sabemos que Morena no tenía militantes suficientes para postular candidatos a los distintos cargos de elección popular y se valió de perfiles desconocidos que se subieron a la ola ganadora de López Obrador.

… O de expanistas.

Los conocidos fueron pocos. Célida López Cárdenas no fue candidata al Senado por el PAN al interponerse Damián Zepeda y determinó renunciar para abrazar a AMLO.

Sergio Gutiérrez, el abogado de Guillermo Padrés dotado de más de 60 millones de pesos para establecer las bases del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora, dejó la entidad con sus alforjas llenas, pero paró en el Estado de México, convertido en candidato a una suplencia de diputación federal por Morena. Logró ser titular al correr con suerte, pues quien encabezaba la fórmula fue invitado a formar parte del gabinete presidencial.

Fausto Vázquez, -exfuncionario eventual con Alejandro López Caballero-, hoy es delegado de Profeco. Supo arrimarse a la sombra de un buen árbol que le permitió una cercanía con Alfonso Durazo.

Lo mismo sucedió con los nuevos delegados de Infonavit -Vladimir Barbosa, exsubsecretario de Sidur- y el de la Fiscalía General de la República, abogado personal en el litigio de Lilly Téllez en contra de periodistas sonorenses.

La política es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba y otras, abajo. Es muy probable que el delincuente Guillermo Padrés no haya planeado esos ‘triunfos’ de sus excolaboradores al estar obteniendo cargos bajo las siglas de Morena, pero le permiten tener cartas bajo la manga en sus inminentes acciones tendientes a consumar sus venganzas personales.

El PAN, como partido, difícilmente llevará a cabo una alianza con Morena, pero las puertas abiertas para ‘padresistas’ han permitido al exgobernador, ser considerado con contactos e influencias en el tablero de la política local.

Algo –sin duda alguna- que el propio representante de López Obrador en Sonora, Jorge Taddei, jamás se hubiera imaginado.

Gerardo Valdés, representante jurídico de la empresa concesionaria del alumbrado público en Hermosillo, sostuvo un encuentro ayer con los integrantes del Grupo Compacto de Columnistas Políticos, ante quienes expuso sus razones para enfrentar a la presidenta municipal de Hermosillo, quien ha reiterado su deseo de cancelar dicha concesión… ¿Revelaciones?... Que el cambio de luminarias en toda la ciudad ya ha concluido; que no han recibido pago desde septiembre pasado y que están a punto de presentar una demanda por incumplimiento de contrato… Que están dispuestos a escuchar y estudiar alguna propuesta razonable que les haga la alcaldesa López Cárdenas y que están convencidos de que ella no los quiere recibir… Asegura también que la empresa jamás había trabajado antes en Sonora y que no hay ningún político o empresario local detrás de Con LuzHMO… Añadió que se están reservando el derecho de demandar ante las autoridades competentes porque se ha fomentado una imagen de corrupción que les puede perjudicar en su carrera de más de 20 años en ese ramo… Bueno… Como Célida López Cárdenas está dispuesta a enfrentar esta situación en tribunales, el tema dará para mucho más y por tiempo indefinido.

La gobernadora Claudia Pavlovich estuvo ayer en Querétaro, capital del Estado del mismo nombre, en la ceremonia de conmemoración de un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos… Lo trascendente para Sonora y los sonorenses, es que abonó a la buena relación que ha logrado sostener con el presidente López Obrador… Falta ahora ver los resultados de esos buenos oficios.