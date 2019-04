Es pasado viernes se efectuó la Asamblea de la “Desunión” Ganadera, resultando ganador y reelecto su actual dirigente, Héctor Platt, pero a la luz de lo que pasó previo en el proceso interno, lo vivido en la elección y lo que viene el sector ganadero, uno de los puntales de la economía, quedó muy dividido, politizado y con la posible ruta de impugnaciones y efectos legales.

¿Qué pasó? ¿Por qué las cosas llegaron a este punto? ¿Por qué ver una fiesta democrática verla como inició y terminó? ¿Por qué policías de civiles, funcionarios, acceso restringido a ganaderos, incluso argucias leales para que no entraran incluso delegados? ¿Por qué en un salón privado? Y así como estas, más preguntas… ¿Por qué?

Para mi punto de vista, fueron dos los detonantes; el primero, aquella rueda de prensa, muy desafortunada por cierto para Héctor Platt, y se lo dije, rudeza innecesaria contra el exgobernador, Eduardo Bours, duros cuestionamientos que tuvieron reacciones, sobre todo en el sur.

Iba cabalgando tranquilo Platt, de hecho, ahí manifestó que tendía la mayoría de delegados y era cierto, pero se empezaron a voltear las cosas, por lo de Eduardo y porque el otro contrincante, Daniel Baranzini, empezó a permear su campaña con los ganaderos de “abajo” a quienes no les llega nada de apoyo, aunado a un mensaje de democratizar a la UGRS y pues “pegó” entre los agremiados, empezó a crecer y se encendieren los focos, amarrillo, después los rojos, incluso en el “establishment” y vinieron las reacciones.

En las asambleas locales los ganaderos empezaron a mostrar simpatías por Baranzini, y solicitaron pedir votaciones para mandatar al delegado que les representaría, a que votaran por Daniel, al igual que otras se manifestaron a favor de, Héctor, pero al interior de la UGRS, les alertó el crecimiento de Baranzini, el impacto de cabalgatas, un supuesto acercamiento a la autoridad federal y empezaron a “operar” incluso en medios nacionales, y lo más lamentables, con acusaciones falsas y tratando de enlodar el prestigio de una familia, Baranzini, pionera de la Costa y por todos conocidos.

Vino pues la reacción del equipo de Platt, en asambleas locales con argucias impedían que ganaderos se manifestaran por candidatos y así se la llevaron, obvio en el trayecto, delegados fueron coaccionados, presionados, incluso desde el pasado miércoles buena cantidad de ellos fueron “acuartelados” en el hotel sede del evento.

Y pues el viernes lo que pasó, una asamblea ríspida, incluso ganaderos rompieron un vidrio del inmueble, no dejaban pasar, incluso al senador Arturo Bours, le pusieron trabas para entrar, total un desgarriate y todo por no dejar ver lo que pasaba al interior y tener una asamblea al modo, controlada.

Por cierto, por las declaraciones que vi de un funcionario de la Sader, que estuvo ahí Francisco Consuelo, dejó entrever la posibilidad de impugnación, ruta que analizará Baranzini y su grupo, porque algunos delegados hicieron caso omiso a lo que le mandataron en asambleas, el detalle es que a este señor lo vi tibio en sus declaraciones, si estaba presente en el evento y dio cuenta que no había condiciones, era para que hubiera agarrado el micrófono, no lo hizo y se retiró.

En fin, el hecho es que siguió la asamblea, se votó y ganó Platt, pero es obvio que el gremio quedó muy dividido, eran más de los 32 delegados los que tenía Baranzini, pero el “aparato” con las reglas escritas y las que hay, se impuso.

Por cierto circuló ayer en redes un audio de Luis Sierra Jr., hijo de quien controló la UGRS por 6 años, cuestionando con palabras soeces a su amigo Baranzini, que no la habían hecho porque no supieron ejercer el “poder” y que el supuesto acercamiento con Morena no les sirvió, etc.

Lo que puedo comentar sobre esto, aparte de lo chafa y corriente de sus palabras y argumentos que esgrimió, es que hay que tener autoridad moral para decirlos, después de cómo manejaron el poder que dicen no se ejerció y si alguien hicieron negocios con la UGRS con la Expogan fueron precisamente los Sierra, en el sexenio de Padrés, ¿ya se le olvidó a Sierra los señalamientos que le hicieron? ¿Caballos? ¿Rancho en EUA en sociedad con Padrés y operaciones que involucra a otro familiar directo de él?

También muy evidente foto de la “fiesta” que se celebró en la palapa de la UGRS para celebrar el triunfo de Héctor, medio vacía, obvio ganaderos quedaron resentidos, divididos.

En fin, ya para cerrar este tema, creo que Daniel Baranzini, perdiendo, ganó, ahí queda como activo, al margen de que vaya y proceda o no ruta de impugnación, lo que sí es un hecho para Héctor Platt, las cosas deben de cambiar, es obvio que algo anda mal, no es parejo el asunto y hay malestar en el gremio.

Y recordar, el tiempo pasa inexorable dentro de 3 años el escenario será muy diferente y estoy hablando en términos políticos, así que se tendrán que poner las pilas, intentar hacer una operación cicatriz, ignoro si se deje Baranzini, pero se debe reflejar con los agremiados que no están de acuerdo como van las cosas, veremos, el tiempo lo dirá.

¡Aguas DDRY!

Y hablando de cambios interesante y que debe encender focos amarillos en el sector agropecuario, dos notas salidas a relucir hace unos días, la primera, la investigación que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre investigar Constellation, que tiene inversión en Mexicali y Ciudad Obregón, la segunda sobre la posible intervención del Gobierno Federal en el Distritos de Riego.

En la primera vino una reacción rápida del Gobierno Estatal, por razones obvias y ante instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich, se dejó venir el secretario de Economía, Jorge Vidal, para sostener reunión con el dirigente del DDRY, Miguel Anzaldo y directivos de Constellation.

¿Motivo?, al margen de cuestiones de números técnicas, donde por cierto no se pone en riesgo el agua para nadie, fue de mandar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas a las oficinas centrales de la empresa en Nueva York, de calma, en pocas palabas, síganle con el proyecto de la Cartonera y Vidriera, que significa empleos.

Segundo ¡aguas!, con lo dicho por el senador Narro, de visita por estos lares acompañó al senador Arturo Bours, si no me equivoco a la apertura de oficinas enlace y a un evento y lo dicho muy claro, van, no sé si por centralizar o regular, pero van por los distritos de Riego, lo que levantó una polvareda por aquí.

¿Se imaginan? ¿La “4T” queriéndose ir por el control total del agua en toda la nación y todos los distritos? Guste o no el tema ya está sobre la mesa allá con quieres tienen el poder, y no tienen contrapesos.

Desde mi punto de vista y de productores, mal el que el Gobierno intente controlar el agua y distritos, dónde mete las manos todo termina mal, habría más corrupción, pero sí hay que corregir, lo que no está haciendo AMLO, él quiere por ejemplo dar dinero directamente a la gente para incrementar su base popular y de votos, lo que se verá el 2021.

De que hay opacidad y falta de transparencia en algunos Módulos de Riego, que ni duda quede y el mejor ejemplo es el Distrito de Riego el Yaqui, controlado por un mismo grupo hace años, y que si le hicieran una auditoría a sus últimos dirigente, no la aguantan y varios andarían en problemas de demandas civiles y penales ¿a poco no Toño?

Así que señor Anzaldo, al igual que el dirigente de la UGRS, Héctor Platt, a ponerse las “pilas” y que soplen vientos de cambios y que deben empezar por lo administrativo con la salida de Borbón y de una reorganización total al interior y el mensaje va para también para el tesorero, el buen ‘Kilon’ Souque, cambios o gatopardismo.

Por cierto vaya con lo que dijo el dirigente del Distrito de Riego del Mayo, César Granich Duarte, en cuanto a la posibilidad de que Conagua asuma el control del agua y esto porque argumenta un eficiente operación en su Distrito y literal dijo; “no porque tu vecino sea un corrupto, tú también lo vas hacer, si hay mal manejo de finanzas y de agua, no se debe generalizar”.

Si este no fue un mensaje y trancazo duro para quienes han manejado y controlado el DDRY, no sé para quien fue, ahí nomás para que tomen nota Anzaldo, Souque, Borbón y anteriores dirigentes, que imagen tienen.

¿Tercera la vencida?

Esta semana la gobernadora Claudia Pavlovich, por tercera vez dos de manera pública, y esta privada, en menos de un mes, le dijo y señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre varios temas inherentes a la entidad, unos muy sensibles; tarifa 1F, Estancias Infantiles, Ingreso Objetivo para productores de granos, la urgencia de que el secretario de Hacienda Carlos Urzúa, firme los convenios respectivos.

Y como siempre, el presidente reiteró disponibilidad, de hecho hasta platicaron en el famoso “Jetta Blanco” video hay sobre esto y la clásica palmadita, sonorense por cierto, que le dio la gobernadora al presidente, despedida afectuosa, el protocolo debido… peeero “papelito” habla y firmado, y esto es lo que esperamos los sonorenses.

En cuanto a lo de las guarderías infantiles, se supone que esta semana por venir, empezarán a entregar recursos, pero hay un grave problema, el presidente esta “terco” en esto, como en otros temas de entregar dinero directo a la gente, para que ellos decidan si se lo dan a las guarderías, a los “abuelos”, o a quien dispongan con evidente objetivo político-clientelar.

¿Ustedes creen que una gente pobre va ir entregar los 1600 o 1800 pesos a la guardería? Pues claro que no, lo va a “jinetear” o comprar comida o darán el dinero a un familiar para que cuide, también es un despropósito, ya que cariño y afecto lo habrá, pero no la educación que se da en una guardería con gente especializada para el desarrollo motriz y de educación para niños.

Diputados del PAN en Sonora y en otras entidades, ya interpusieron amparos para que se publiquen reglas de operación y las cosas sigan igual, ya salieron fallos, pero faltan para crear jurisprudencia, esperemos.

En cuanto al tema de productores, Ingreso Objetivo para quienes producen granos, pues mañana lunes, una “probada” de lo que se pudiera venir, saldrán a protestar en el Yaqui, Mayo, incluso en el sur de Sinaloa, a manifestarse con tractores e implementos, que será de manera pacífica ante la posibilidad que eliminen el apoyo o sea parcial y no satisfagan algo que es norma, es de ley un subsidio que se da a productores de cualquier país.

¿Qué quiere y pretende el presidente? Pagar el doble a los pequeños productores, los que tienen menos de 30 hectáreas, aunque dicen que en negociaciones subieron a 50 hectáreas ¿es la solución? ¿Es lo justo?

El propósito del presidente es que aumente el bienestar de los “pobres” en este caso los campesinos y obvio también tiene un objetivo político-clientelar, el asegurar millones de votos, aumentar la base, como dijo aquel secretario de Agricultura, Aguirre, “el campesino está entrenado para votar”.

Que es un objetivo social del presidente, pues bien y que paguen los contribuyentes, pero de ahí a quitar el apoyo a quienes dan de comer a México, eso está mal, el Valle del Yaqui listo ya casi para levantar cosechas de trigo en más de 200 mil hectáreas y que le salgan con esto, no se vale.

Las negociaciones ahí siguen, las encabezan, Baltasar Peral, dirigente de AOASS, Álvaro Bours, Gerardo Loya, entre otros, con asesores del presidente, veremos qué pasa, difícil que cambie de actitud, peo debe entender que el apoyo es al tonelaje no al número de hectáreas, y si al final los productores no están de acuerdo en la solución final que proponga Sader y Hacienda, pues se va armar la de Dios Padre en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, BCN.

Igualmente la gobernadora Pavlovich, sostuvo reunión con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, acompañada del secretario Víctor Guerrero, en gestiones para la entidad, por cierto vaya barullo que se traen con evidentes tintes políticos, la posibilidad de que Bulmaro Pacheco, cuya capacidad profesional y técnica, está fuera de duda para ocupar la Delegación de la SEP. Esto se vino dada su amistad y cercanía con Moctezuma ¿yyyy?, no le gustó a los panistas y a algún que otro morenista, pero pues parte del “show”, si se da o no, conjeturas, no compromete ideológicamente al huatabampense.

Y pues se reunió también la gobernadora con el secretario de Hacienda Carlos Urzúa, ¿se amarró la tarifa 1F?, así pues por gestión no ha quedado, ahora solo faltan las firmas y resultados de convenios, próximos días claves.

¿Ahora sí Pepe?

Lo dicho regidores; Rodrigo Bours, Rebeca Arvayo, Gustavo Almada, Graciela Armenta, Rafael Delgadillo, Rosendo Arrayales, no van a quitar dedo del renglón, próximo día 11 citado de nuevo el ¿contralor? Pepe Guerra, y a ver con que sale ahora, con los de las denuncias y a ver si también, Ascensión López Durán, encontró los papeles y actas traspapeladas, y se las entregó.

Vuelvo a reiterar, se signó un pacto entre el alcalde Sergio Pablo Mariscal, y el exalcalde y actual diputado Rogelio Díaz Brown, que se dio, Hermosillo, con los atentos saludos y mensajes de “quien no manda” ya que están involucradas propiedades de él y eso es intocable, esto es el punto y fondo de todo, voluntad política y un compromiso de una “4T” que no se está viendo en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, ni aquí, ni en Guaymas, ni mucho menos en Navojoa, la alcaldesa con nombre de corrido, Rosario Quintero, metida en un panal de abejas en supuestos actos de corrupción.

De Lucas ¿primer paso?

Esta semana el dirigente del PRI, Ernesto de Lucas, lanzó convocatoria abierta, para quien dirigirá la Red Juvenil, que el proceso democrático, dio a conocer a 8 que se han inscrito, al parecer hay apertura ¿señal de que vendrán procesos abiertos para dirigencias municipales y candidaturas para el 2021? Lo veremos, ya lo señaló el “Pato” la cosa viene más revolucionaria que institucional, que así sea, hay que romper con esquemas, paradigmas y reciclajes.

Por cierto, el exmilitante del PRI, Ricardo Bours, se presentó de nuevo en el CDE el PRI por cuestiones de normatividad del INE, ante aspiraciones que tiene de buscar gubernatura por la vía independiente, para refrendar su salida del tricolor.

La semana pasada estuvo en Cartagena, Colombia, en reunión de la SIP, donde por cierto anduvo esta semana también en reunión de liderazgos Antonio Astiazarán.

Bours Castelo, esta semana sostendrá reuniones y encuentros en el sur, y sumando importantes actores, esto se seguirá poniendo bueno.

