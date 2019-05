La bondad valor celestial

La bondad es la calidad humana de hacer el bien sin saber cómo y hasta qué punto se hace, una sociedad que no ve el mañana y no se le entiende el porqué, datos muy interesantes, acerca del grado de madurez de una persona; si la bondad es la calidad humana por lo que se llega al bien, es indispensable hablar de lo que es el mal de la culpa y de la penitencia.

Estamos viviendo una sociedad que no piensa en mañana repito, y cada vez nos aceleramos más por las circunstancias que se están viviendo, hablar de lo que es el mal de la culpa y de la penitencia cuando oramos en el mal, no nos vemos, no es difícil enfrentarnos a un espejo, pero después pensamos que actuamos mal.

Reconocer en el mal de mirar a la cara a todo el mundo, la bondad está estrechamente con el deber, todos estamos obligados acatar lo que nuestro mandato interno nos exige, inspirado por la fuerza superior y que; sin embargo, generalmente no cumplimos, usted lo sabe muy bien que todo tiene un principio y un fin, la bondad y la maldad, el bien y el mal no se deben de considerar como si estuviéramos enfrente de un tribunal, en donde seriamos castigados de hallarnos culpable por un delito, me refiero a que como todo valor moral y ético es la bondad, un acuerdo superior que surgió en el universo del cosmos, eterno por este término lo opuesto al caos del supremo Dios con sentimiento humano.

Se están viviendo momentos críticos pero todo tiene solución, donde no se ha llegado a una compresión ni de un lado, ni del otro, debe crearse una nueva conciencia para solucionar el problema, o los problemas que se están viviendo, y por supuesto de la ya trillada violencia en el país, este ha ido creciendo muy rápidamente y por supuesto han nacido más necesidades, se han generado muchos problemas y ha traído como consecuencia pérdida de vidas, carencias y pobreza, pero en fin tenemos que organizarnos para poder buscar solución de los mismos situaciones que se viven.