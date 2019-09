La carta de Carlos Alazraky a Morena y el reportaje de Carlos Loret de Mola en cines

SI USTED LEYÓ EL ARTÍCULO del viernes de CARLOS LORET DE MOLA, recordará que en estos Rumbos compartí con la ilustre lectoría, meses atrás, el comentario que sobre él grabó y subió a redes sociales, un líder de esos que no se malpasan nunca porque nunca les falta nada, defenestrando groseramente al entonces conductor de Televisa que realizaba en Mar de Cortés un trabajo de investigación sobre el tráfico de buche de totoaba y de la vaquita marina.

La verdad sea dicha, haber decidido rescatar algo de esta investigación de Loret, me llevó a meterme en diccionarios y en toda suerte de libros sobre el tema, solamente porque la actitud prepotente y altanera del dizque líder —que más bien parecía capo de un cártel de la totoaba— me indignó y luego me apasioné tanto con lo que iba descubriendo que me la seguí por mi cuenta.

Ahora Loret de Mola nos cuenta algunas cosas, que en su momento, no podía compartir con nadie.

Relata que cuando realizaba el reportaje, un famoso documentalista extranjero, le pidió su anuencia para grabarlo mientras realizaba su chamba.

Recuerda que la pensó un buen rato. Finalmente aceptó.

Hoy, dice Loret, el trabajo se está exhibiendo en cines de México.

Se muestra orgulloso del éxito que está teniendo. Afirma que más que documental, es una película. E incluye todo. Hasta la grabación del documentalista.

¿A dónde quiero llegar con este extenso preámbulo?

En realidad, a ninguna parte.

O a lo mejor, solamente a resaltar que cuando una puerta se cierra otra se abre. Y que cuando una oportunidad se nos acaba, otra se nos presenta.

Así ha sido todo en la vida desde que tengo memoria.

A Loret lo embistió la parafernalia morenista a través de su líder fundador ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

AMLO no acepta haber tenido algo que ver con su salida de Televisa. Se lava las manos pero a estas alturas muchos ya no le creen.

Tengo, para mí, que algo turbio se llevó a cabo antes de que Loret saliera de la empresa televisiva.

No por menos el Gobierno Federal hizo un jugoso convenio publicitario con Televisa.

Más claro ni el agua.

¿Qué los morenistas no mientan? ¿Qué López Obrador no dice mentiras?

¡Pamplinas, caro lector! ¡Pamplinas!

Particularmente, señor mío, le recomiendo que busque en las páginas editoriales el artículo del publicista CARLOS ALAZRAKY, quien se auto-videograbó para subir el video a las redes sociales.

Puede buscarlo en alguna de todas. Estoy seguro que lo encontrará. Yo lo vi y lo escuché no sin una pringa de orgullo profesional al que todos tenemos derecho de concebir cuando se origina en una realidad inocultable.

Alazraky narra exactamente lo que hace tres días publiqué en estos Rumbos. Es decir, que en el tema de las fiestas patrias en Palacio Nacional, Morena mintió.

Y mintieron todos los que afirmaron que había sido la fiesta del ‘Grito’ más austera de cuantas se han registrado en Palacio Nacional.

La columna de Carlos Alazraky se llama ‘Carta de Alazraky’. Está dirigida a Morena y en un paréntesis, se puede leer esta inscripción: a Morena, que son peores que los del PRI.

En las cifras, más o menos andamos en las mismas. En los datos, igual.

Pero de todos modos, hago un breve recuento de lo que escribió el famoso publicista.

A saber: se contrataron seis mil autobuses para el acarreo de la gente. Todos con su morralito al hombro y su lonche. Afuera y desde afuera, solo el presidente y la austeridad republicana. Morena hizo circular varias crónicas en los medios en las que se resaltaba que en el patio central de Palacio, solo había unos cuantos invitados. Sin alcohol. Con antojitos mexicanos.

Atrás del balcón central, donde estaba el presidente, todo el gabinete con sus parejas y la familia presidencial. En el patio central, 350 invitados. El boato al más puro estilo del PRI, pero más burdo.

Alazraky recuerda que el PRI apoyaba a los pueblos indígenas. Morena los ha dejado abandonados con los recortes presupuestales.

El campo se constriñe, se viene abajo la producción, por falta de estímulos.

Sostiene que el dinero que se manda sin facturación, mucho de él se pierde en el camino.

Hace un comparativo de morenistas y priístas y llama a los primeros hermanos de sangre de los segundos.

Solo le faltó decir que muchos de los actuales morenistas, son exactamente los mismos que hasta hace poco militaban en el PRI.

Desde luego, no faltarán los que descalifiquen a Alazraky. Pero me parece que las evidencias son incontrastables.

Como verá usted, cierra la semana con dos personajes públicos que, de algún modo, han sido descalificados y golpeados por la nueva maquinaria política, muy al estilo, digo, del antiguo PRI.

Fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y DESDE MONTERREY ENVÍA saludos el exalcalde de Cajeme y empresario, RICARDO BOURS CASTELO…

Y aunque no lo dice explícitamente, debo decir que asistió al evento en el que su papá, don JAVIER R. BOURS ALMADA, recibió el reconocimiento en el rubro ‘Persona’, por su trayectoria, por su altruismo, su apoyo indeclinable al deporte, a la cultura y la solidaridad social, que ha caracterizado la existencia de este sonorenses excepcional…

El reconocimiento le fue entregado a don Javier, por el Tec de Monterrey, una de las instituciones universitarias más prestigiadas del país… De hecho, la presea lleva el nombre de la figura empresarial más icónica de la iniciativa privada de México, don EUGENIO GARZA SADA, asesinado a principios de la década de los setenta por la guerrilla urbana que azotaba al país con la complacencia —a propósito— del campeón del populismo LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ…

Y YA QUE ESTOY EN EL TEMA, en esos años de confusión y de incertidumbre, se dio una paradoja que, hasta hoy, nadie ha logrado esclarecer: el suegro del presidente Echeverría, don JOSÉ GUADALUPE ZUNO, fue secuestrado y así permaneció durante varias semanas…

Nunca se dieron a conocer los detalles y el crimen quedó sepultado en los baúles de la ignominia de la tenebrosa Dirección Federal de Seguridad, hasta que el tiempo ‘echó tierra’ al asunto…

Exactamente como ocurrió con el secuestro de don FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS, años después, aunque un libro que circuló hace dos o tres años, ‘Un hombre de confianza’, revela trazos novelizados de lo que pudo haber sido este caso y quienes fueron los que llevaron a cabo el sorpresivo secuestro de uno de los operadores políticos más respetados y al mismo tiempo más temibles…

De ahí que la figura de don Eugenio sea tan venerada en el mundo del empresariado nacional y específicamente, el de Monterrey. Allá se le considera un mártir porque abanderó la lucha contra el populismo y lo que se veía venir a principios del sexenio de Echeverría…

Y usted estará de acuerdo que nadie mejor que don Javier para recibir este reconocimiento…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ayer platiqué ampliamente con DANIEL TRÉLLES IRURETAGOYENA en torno al breve texto que sobre él publiqué en estos Rumbos…

Me hizo algunas observaciones, me dijo, le dije, y al final coincidimos en que se trata de un tema polémico en el que ambos tenemos razón, según la óptica de cada quien… Él afirma que jamás dejará de ser priísta. “Moriré siendo priísta”, sentenció y yo le creo…

¡Larga vida para él!...

Es todo.

Le abrazo.

