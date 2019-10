La carta que Luis Cabrera le escribió a Francisco I. Madero en abril de 1911: para hoy mismo

AYER PLATICABA YO CON un buen amigo mío de Guaymas. Hablábamos de muertos. De violencia. De la indiferencia social ante la pérdida de vidas humanas.

--Aquí en Guaymas llevamos 29 ejecutados en este mes— dijo, sin mayor emoción.

Le dije que muy temprano mi hija me llamó para comentarme que en horas de la noche habían asesinado a una persona que iban persiguiendo por varias calles. Que lo alcanzaron frente a la vivienda de una excompañera de la escuela. “Allí frente a la casa de mi amiga cayó el pobre hombre. Dicen que entre ayer y hoy mataron a cinco”.

Intenté comunicarme con mi amigo y colega JAVIER CAMACHO para que me actualizara las estadísticas.

No obtuve respuesta en su celular.

Luego me enteraría que el medio en que trabaja había informado que por causas de fuerza mayor Javier estaría fuera del aire todo el día del jueves.

Espero que no haya sido nada serio.

Así están las cosas en Cajeme y en Guaymas.

La gente muere violentamente todos los días y a nadie parece importarle. Tienen razón los que dicen que a todo se acostumbra uno. Hasta a la muerte.

Mi amigo de Guaymas me decía ayer que después de lo que vimos en Culiacán el 17 de octubre, no se puede esperar nada de las autoridades. “Nos ha rebasado la delincuencia. Esto no es de ahora. Es de hace varios años. Cuando el Gobierno permitió que los jefes del crimen organizado entraran en contacto con los altos niveles de la política. En ese momento le perdieron el respeto y el miedo que todavía entonces le tenían al Gobierno”, reflexiona.

Tiene razón.

Acá en Cajeme, hemos visto el temor reflejado en el rostro de varios comandantes policiacos. Me comentan que en Guaymas la alcaldesa SARA VALLE DESSENS se desplaza en autos blindados que le proporcionó el Gobierno del Estado.

No me consta. Son los decires de los guaymenses.

Si esto es verdad, me pregunto por qué doña Sara tendría que protegerse en carros blindados. Yo no creo que ella sea un objetivo fatal para ningún grupo armado.

Por otra parte, sería de pésimo gusto que ella hiciera esto por mero protagonismo.

Pero, bueno. Son los tiempos.

Estoy cierto que al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le van a plantear el tema de la violencia en Sonora. Yo no sé para qué.

La Guardia Nacional ya se ha dejado ver por las calles de algunas ciudades sonorenses. Y los índices de muertos no han descendido.

Es la época que a las nuevas generaciones les ha tocado en suerte vivir y padecer.

De pronto, creí que sería bueno comunicarme con mi colega y amigo AGUSTÍN RODRÍGUEZ, en cuyo programa en Red 93.3 tenía yo ayer una cita a las 2 de la tarde.

--¿Qué haces colega?

--Estoy tomando café y disfrutando de la panorámica del Tetas de cabra en el horizonte.

--¿El Tetakawi? ¿Estás en San Carlos?

--Es correcto. Y aquí mismo vas a estar mañana temprano, desayunando apaciblemente.

Ya ve usted, caro lector. A pesar de la violencia, el ser humano se las arregla para vivir en armonía con la naturaleza.

Hoy estaré por allá. Espero que mi amigo de toda una vida tenga razón.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! AJUSTÓ SU AGENDA el ‘Borrego’ GÁNDARA para no encuatar sus eventos con los del presidente AMLO…

Finalmente, el jueves cenó con unas 200 personas en el domicilio de HÉCTOR ‘El Chapito’ URREA, en Huatabampo…

A juzgar por las fotos que me enviaron, estuvo muy animada la reunión a la que asistieron familias de la región…

Y ayer fue el desayuno en Etchojoa…

Los organizadores —incluyendo a UBALDO IBARRA LUGO, en sus horas fuera de trabajo— prepararon una barbacoa con puré de papá en el salón de eventos El Trébol de RAFAEL CLARK, y se reportaron alrededor de 150 personas…

Le fue bien al aspirante a la gubernatura de Sonora…

Me cuentan que en Huatabampo anduvo muy activo PRÓSPERO IBARRA OTERO y quienes siempre se han identificado con el ‘Borrego’…

Me pregunto si de Cajeme se descolgaría el ‘borreguista’ más reconocido en el sur de Sonora, o sea, MANUELITO MONTAÑO…

En Etchojoa, es vox populí que CHALITO MATUZ SÁNCHEZ y su vástago RAÚL MATUZ FAJARDO, son dos apasionados seguidores de Gándara…

Pues sí, van caminando las cosas…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, hace algunos días un cuate mío tuvo a bien enviarme una copia de la carta que el periodista y escritor de principios del Siglo XX, LUIS CABRERA, le escribió a don FRANCISCO I. MADERO, el 27 de abril de 1911…

Es una carta de casi 13 cuartillas que me sería imposible transcribir en forma completa en estos Rumbos…

Simplemente la leí y escogí un párrafo para citarla textualmente esperando que puede acomodarse a los tiempos que estamos viviendo y que, quiero suponer, son históricos…

A saber: ‘Las revoluciones son siempre operaciones dolorosísimas para el cuerpo social; pero el cirujano tiene ante todo el deber de no cerrar la herida antes de haber limpiado la gangrena. La operación, necesaria o no, ha comenzado; usted abrió la herida y usted está obligado a cerrarla; pero guay de usted, si acobardado ante la visita de la sangre o conmovido por los gemidos de dolor de nuestra patria arranca el mal que se propuso usted extirpar; el sacrificio habría sido inútil y la historia maldecirá el nombre de usted, no tanto por haber abierto la herida, sino porque la patria seguirá sufriendo los mismos males que ya daba por curados y continuaría además a recaídas cada vez más peligrosas, y amenazadas de nuevas operaciones cada vez más agotantes y cada vez más dolorosas’…

¿Cerró la herida sin desinfectar la gangrena de don Francisco I. Madero?...

Por cierto que sí y el país tuvo que derramar nuevos ríos de sangre de sus hijos porque un hombre bueno, no hecho para el poder ni para la guerra, pensó que con palabras piadosas podría convencer a los ‘malos mexicanos’ de alinearse hacia la democracia y hacia el bien común en una patria dolorida y sufriente…

Don LUIS CABRERA fue un periodista, escritor y político que brilló como secretario de Hacienda en el Gobierno de VENUSTIANO CARRANZA…

Fue un hombre de convicciones que acompañó al presidente Carranza en su travesía hacia Veracruz en un tren larguísimo que nunca llegaría al soñado puerto, donde su yerno GUADALUPE SÁNCHEZ, los esperaba al frente de miles de soldados para proteger la investidura, rearmarse y contraatacar a las fuerzas de PABLO GONZÁLEZ y de Obregón…

En Tlaxcalaltongo fue asesinado Carranza y Cabrera y un grupo de carrancistas logró escapar a la emboscada…

Es todo.

Le abrazo.

