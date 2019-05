La corrupción y colusión de la policía con el crimen

Ante los hechos suscitados esta semana donde fue abatido un policía, el escolta del director operativo Gonzalo Villaseñor, a quien iba dirigido el ataque, a lo que se suman los policías ultimados en Hermosillo y Guaymas, pone de relieve lo que siempre hemos comentado, la corrupción y colusión de agentes con el crimen organizado.

En este caso y como en la mayoría los objetivos son “puestos” por compañeros de las propias corporaciones, los malos pues, y esto debe tener preocupados a los buenos policías y de los tres niveles de Gobierno hay que aclarar, ya sea porque hacen o no dejan hacer a la delincuencia.

Para este caso el titular de la dependencia Francisco Cano Castro, salió con que el ataque se debió a resultados de los operativos y estrategias ¿qué? ¿Cuáles?, nada de eso, esto tuvo relación con asuntos que vienen de la administración de Rogelio Díaz Brown, que culminó con la ejecución de quien fuera su jefe de la Policía, a este director Villaseñor, como se dice en el argot, se la tenían sentenciada ¿qué pasó?, solo él sabe y las consecuencias, un subordinado muerto, una familia en la tristeza y compañeros de la corporación, los buenos, en la incertidumbre y así seguirán.

¿Y la Guardia Nacional?, que al parecer será la gran panacea, pues con las reglas secundarias y de operación y a ver para cuando llegan, la base estará aquí en Ciudad Obregón, que Cabildo anda viendo dónde quedará, esto llevará tiempo ¿y mientras? Pues las cosas seguirán igual lamentablemente, no hay trabajos de inteligencia, la coordinación y juntas de autoridades de los tres niveles con magros resultados.

Y algo muy grave que estoy viendo, la gente está perdiendo la capacidad de asombro, son los primeros que llegan a la escena de un crimen, toman fotos, videos, no muestran miedo y aparte de que contaminan el área para investigaciones periciales.

Fue muy significativo ver el video de una escuela cercana en el ataque a Villaseñor, los alumnos se tiraron al suelo al escuchar el sonido de metralletas, pero se estaban carcajeando, riéndose de los hechos, ya de plano como en Culiacán, Tijuana, o alguna otra plaza y en eso perdemos como sociedad, que los niños y jóvenes lo vean normal y pues los alcaldes Sergio Pablo Mariscal y Sara Valle, rebasados.

¿Imparcialidad?

La señora María Luisa Zamorano, la funcionaria que le asignaron investigar denuncias de administraciones pasadas, tal es el caso del Rastro Municipal que se hizo en la administración de Díaz Brown, la compra de un terreno en 3 millones y que a los meses lo vendieron en 13, donde aparece en la operación empleada de negocios del exalcalde prometió una investigación imparcial ¿ustedes creen?

En lo personal lo dudo, no hay confianza, ni creo voluntad política, por los incluidos, ahí está también el caso de los terrenos aledaños al Estadio “Yaqui” la construcción del mismo, las obras de infraestructura que pertenecen a una empresa propiedad de la familia Islas y de Manlio Fabio Beltrones.

Todas estas denuncias y otras fueron presentadas, bien documentadas por cierto por el regidor Rodrigo Bours, lo que van hacer es tratar de justificar, las personas que se presenten a declarar para estos caso irán mejor entrenados que el ‘Canelo’ para decir lo que les instruyan abogados.

Por cierto al Estadio se le seguirá denominando Yaqui, ya que si alguna compañía, banco quiere ponerle su nombre deberá pagar regalías a la empresa de “quien no manda” tiene los derechos ¿cómo la ven?

En fin, dudo que le entren a fondo, no hay voluntad política, el alcalde Sergio Pablo Mariscal, no quiere problemas y pactó, lo vimos también en el caso de Solaqua, la empresa de las plantas tratadoras que ya recibió más de 2 mil millones y no los vale, una tranza que involucró a empresarios y políticos.

Por cierto deberá seguir la huella Cabildo al titular de Obras Públicas, Juan Carlos Galindo, todo parece indicar que se va a convertir en el ‘Dagnino’ de la actual administración municipal, que este año solo estará ejerciendo un presupuesto de 50 millones de pesos para obras, una bicoca para el segundo municipio de la entidad y con serios problemas de infraestructura.

Eso de que el alcalde consiguió la semana pasada 30 millones de recursos extraordinarios en su visita al Congreso, es una mentira, el presupuesto para municipios se aprobó en diciembre ¿de dónde sacó eso? La misma coordinadora Ernestina Castro, desmintió y no porque no quiera, sino que no hay hasta el presupuesto 2020.

Por lo pronto mañana reunión de Comisión en Cabildo, donde se presentará el contralor Pepe Guerra, para dar un avance de investigaciones, reitero dudo que vaya a fondo, en uno de los casos está involucrado un familiar directo de él, es imposible que proceda.

Descuentos en Bácum

Aunado a los problemas políticos derivados de la detención de quien fuera alcalde de Bácum, Rogelio Aboyte y de que el Congreso ordenó reponer el proceso donde se designó al actual, Francisco Villanueva, hay otro que involucra a empleados.

Resulta que mi hicieron llegar por razones obvias no doy sus nombres, un oficio del tesorero donde a todo el personal les informa que descontarán cada mes, una parte de su nómina para hacer una ‘cundina’ de 79 mil pesos, no saben si para Morena o para Aboyte, quien lleva proceso judicial en Arizona, EUA.

Hay un gran malestar en el personal, obvio y piden la intervención del delegado Jorge Taddei, del dirigente Jacobo Mendoza, del ISAF y el Congreso, ante esta arbitrariedad del actual alcalde interino, Villanueva y del tesorero y al parecer tiene metidas las manos la esposa de Aboyte y obvio como ya se sabe, el crimen organizado controla la plaza, quieren un alcalde al modo y a ver cómo le entre el presidente de la Comisión de Gobernación, diputado Jesús Montes Piña, para resolver esta situación.

Si se vende el TOG y el Héctor Espino

Finalmente si se venderán los estadios, Tomás Oroz, de aquí de Obregón y el Héctor Espino, de Hermosillo, pero al Gobierno Federal, quien los administrará y su objetivo y destino será la práctica de deportes, sobre todo el beisbol que al final era lo que se quería, que no se convirtieran en desarrollos comerciales.

La gobernadora Claudia Pavlovich, hizo entrega de documentación y compromiso de venta del par de inmuebles al Comisionado de Beisbol del Gobierno Federal, el exbeisbolista Edgar González.

La operación una vez que se realice sepa de mil millones de pesos, mismos que servirán y serán destinados a programas de salud, seguridad, educación y desarrollo social.

Y yo creo que la gobernadora Pavlovich, ante la baja de presupuesto federal que le hicieron este año y lo complejo que se viene para el próximo 2020 y 2021, por cuestiones políticas, que no creo que se deje, en que deberá dar tiros de precisión en la aplicación de los mismos.

Acaba de entregar 40 camiones para comunidades del Río Sonora y de la Sierra, para que niños no tengan que caminar para ir a la escuela y será de manera gratuita, esto tiene un gran sentido social.

Aquí en Cócorit, presentó un programa ‘Pilar’ dirigido a madres, jefas de familia, que tienen que trabajar, para que tengan acceso a créditos blandos con una tasa del 6% anual para que abran un pequeño negocio y coadyuven al gasto familiar y no hay de otra, viene duro el Gobierno Federal con sus programas clientelares rumbo al 2021.

Isssteson

Vaya problema que lo harán políticos los sindicatos de la Unison, el asunto de las pensiones, por omisión de abogados, exdirigentes sindicales, exrectores, no estuvieron aplicando bien los convenios de aportación y hoy al que quiera retirarse, jubilarse y pensionarse, no le alcanzará para vivir, así de duro.

Resulta que tienen años los trabajadores y académicos, aportando solo el 4 por ciento de su sueldo y el patrón, en este caso la Unision, también el 4 por ciento, cuando debieran entre los dos haber aportado el 27 por ciento, para que al momento el retiro el trabajador recibiera una pensión por arriba del 60 por ciento de su sueldo, pero no lo hicieron, y ahora hay un serio problema.

Por ejemplo, un maestro de Ciencias Químicas, que tramitó pensión creyó que recibirá hoy en mayo, 30 mil y el cheque no llegaba ni a 9 mil pesos, obvio no lo recibió ni firmó, porque se amuela y ahora tendrá que regresar al aula, está enfermo y peor, no habrá plazas para nuevos.

¿Es el director del Isssteson, Pedro Contreras, insensible e injusto? No, es solo está aplicando la ley y norma del convenio, aunado que se acaba de dar jurisprudencia, el monto de la pensión es en base al salario base y no se integran prestaciones, decisión de la Suprema Corte de Justicia.

O sea pues, quienes acepten hoy su proceso de jubilación y pensión, solo recibirán un 30 por ciento de su sueldo ¿con eso se puede vivir? Imposible, por cuestión de justicia social. ¿Pero cómo resolverlo? La ley no es retroactiva.

¿Qué van hacer los sindicatos? Pues le van a entrar por el lado político y al estilo de la CNTE, meterán presión por todos lados para que el Congreso y el Gobierno de Claudia Pavlovich, o sea ‘Papá’ Gobierno, resuelva el problema, que solo para este año, dicho por el rector Enrique Velázquez, necesita un fondeo de ¡70! millones y para el año que entra, otro y así cada, año hasta nivelar el asunto.

Y yo me preguntó ¿por qué el Gobierno? ¿Por qué afectar otra vez a ciudadanos y programas de Gobierno por las omisiones de exrectores, exdirectores, abogados y exdirigentes sindicales? Sabían que el 8 por ciento no alcanzaba, fingieron demencia y dijeron, total al final el Gobierno pone la diferencia… no se vale.

El próximo martes inician negociaciones entre Rectoría y Sindicatos, mediación de Gobierno, ya sé lo que pasará; pataleo, toma de calles y que el Gobierno y sociedad paguen los platos rotos, al tiempo.

¿Y quiénes saquearon el Isssteson? López Caballero, Villalobos, Lizárraga, Cuén y compañía, a gusto, con procesos pero en la impunidad, disfrutando lo sustraído.

Taddei

Vean nomás la declaración de esta semana del súper delegado Jorge Taddei, y la visión que tiene de lo que sucede en Sonora en materia de Seguridad y se los transcribo literal como lo señaló; “han bajado los índices de homicidios dolosos en Sonora, por reacción rápida de operativos, lo que sí han subido, son los heridos, porque los criminales no tienen tiempo de hacer su trabajo” o sea… rematarlos.

Ahí se las dejo para que chequen el nivel de ocurrencias cuando hablan y por cierto, ya se supo que uno de sus hijos, ya está colocado en la “4T” en la Ciudad de México, a lo mejor el joven está preparado, pero ellos hablaron de que no habría nepotismo, que cambiarían las cosas y han corrido a miles de hoy exempleados de una manera ilegal, sin cubrir sus prestaciones.

Bours y Téllez

Pues nuevamente y por segunda vez en sesión extraordinaria, la Alianza “Primor” en el Congreso, ahora sí tumbaron la Reforma Educativa impulsada por el expresidente, Enrique Peña Nieto, su mismo partido la echó para abajo, para entender la posición de Natalia Rivera, la jefa de Oficina de la gobernadora, quien fustigó a los priístas por este hecho “no me representan” y no he escuchado otra voces de militantes del tricolor.

Los senadores de Morena, Lilly Téllez y Arturo Bours, refrendaron el sentido de su voto, a favor de abrogarla; Sylvana Beltrones, a favor en lo general y en contra en lo particular, lo que lamento como ciudadano y por las futuras generaciones, para que se den una idea; ya no habrá evaluación de maestros, se heredarán las plazas, los dos puntos claves por los que el PAN votó en contra y el senador sonorense Damián Zepeda.

No comparto lo que hicieron, Arturo y Lilly, ellos sabrán, el tiempo se los hará saber, haber entregado a Elba Esther Gordillo, a la CNTE, sindicatos, la educación y futuro de la niñez mexicana.

Si a Arturo, lo mueve el 2021, pues allá él si ya le entró la “piña” y se ve con posibilidades, si Durazo, no se viene, que por lo dicho por el presidente sobre él, que es su “suplente” en el que se apoya para decisiones de seguridad y de otro tipo, pues al parecer no lo dejará venir.

El detalle para el senador es que llegó a la curul de una manera circunstancial, por una coyuntura política y ya hay en el escenario políticos, aspirantes con más trayectoria, experiencia y liderazgo; Ricardo Bours, Ernesto Gándara, Antonio Astiazarán, pero pues Arturo, sabrá y su equipo, si cree que tiene posibilidades, el fenómeno Andrés Manuel López Obrador no se repetirá en el 2021.

Y el detalle es que hay dos temas en el Senado que quiere impulsar el coordinador Ricardo Monreal; cambio en la tenencia de la tierra y que el Gobierno retome los Distritos de Riego, si el senador se suma en ambos, por quedar bien con el presidente, se echará encima a todos los productores del sur de Sonora.

Ernesto y Gilberto

Un buen encuentro y reflexión ayer por la mañana de un grupo de comunicadores con el exdirigente del PRI Gilberto Gutiérrez y con Ernesto Gándara y uno de los temas fue el relevo de dirigente nacional.

Ven ellos que viene un proceso complejo, interesante, un reto por las circunstancias que vive el PRI, quien finalmente será el que lo organice, no el INE, pero costará muchos millones de pesos que no los tiene y tendrá que buscar mecanismos para abaratarlo, pero que sobre todo el resultado de certeza y credibilidad a la militancia.

Como ya es sabido la dirigencia que encabeza Claudia Ruiz Massieu, y el Consejo Político, decidieron que el PRI la organizará, lo que implicará instalación de casillas en todo el país y el reto es que sea claro y transparente el proceso, porque si hay impugnaciones, el costo hacia adentro y hacia afuera, será alto y sobre todo si hay irregularidades, implicará por parte del INE una multa de 47 mil pesos por cada voto ilegal, así que deberá ser importante el manejo pulcro del padrón.

Y rumbo al 2021, el ‘Borrego’ fue claro, hay que construir consensos, acuerdos, alianzas y ofrecer proyectos viables que se puedan aterrizar, no ocurrencias, ya no se puede engañar a la gente con falsas promesas.