La crítica no busca sino llamar la atención del gobernante para que mejore su trabajo

HABLANDO CON EL PERIODISTA, el artista plástico, resulta totalmente anodino. No hay emoción. No hay lenguaje corporal. No hay mensaje en las palabras.

Más que pintor, parece un chofer de camión de pasajeros: hosco, sin calidez en el rostro.

FABIÁN CHAIREZ, el autor de la pintura ‘La Revolución’, que fue motivo de un sainete a las puertas del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, le dijo al reportero del programa de CIRO GÓMEZ LEYVA, que no retiraría su obra de ese santuario de las bellas artes.

“Es mi libertad de expresión”, se defendió.

Poco antes, se había registrado una reyerta entre un centenar de campesinos de la Unión de Trabajadores del Campo, cuando, apostados frente a Bellas Artes, exigían que la pintura fuese retirada, y seguidores del autor.

Un funcionario del lugar trataba en vano de explicar sus puntos de vista. Sus razones. Les hablaba del derecho que le asistía al artista pintar a EMILIANO ZAPATA como él concebía el arte y la representación sabe Dios de qué cosa.

Era evidente que lo que pretendía el individuo, simplemente era una misión imposible.

En eso, un numeroso grupo de integrantes de la comunidad servico-gay, llegó para confrontarlos.

Hubo intercambio de palabras, hasta de insultos. Un miembro del grupo de los que defendían a Chairez, le hizo una señal obscena a los campesinos y el líder de estos le aventó con una botella de agua vacía pegándole en la cara.

El afectado exclamó, con voz desmayada: “¡Ay, agresión, agresión!”.

Y como en las batallas épicas de hace dos mil años, los dos bandos se lanzaron a la ‘guerra’.

Hubo algunos de la comunidad lésbico-gay golpeados y pateados. Por fortuna, no pasó a mayores.

Luego sobrevino la tanda de entrevistas por parte de los medios. Cada programa escogió a sus mejores cartas para llevar a cabo esta encomienda.

CIRO GÓMEZ LEYVA se ladeó totalmente a favor del pintor. Otros, en cambio, defendieron la postura de los campesinos. El dirigente de estos, tuvo cuidado de dejar en claro que ellos no representaban a la familia del ‘Caudillo del Sur’. Que protestaban porque se sentían ofendidos por la forma en que se representaba a Zapata en el cuadro.

Hasta ese momento yo no había visto a la dichosa pintura, cuyo título no me decía nada, salvo que estaba dedicada a la ‘Revolución’.

Poco a poco fueron aflorando algunos detalles. Por ejemplo, que el pintor Fabián Chairez es simpatizante de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Enterado de lo sucedido, AMLO hizo una referencia sobre la libertad que no reflejó bien a bien su postura.

Luego pasaron rápidamente en pantalla la pintura: alcancé a ver a un Zapata desnudo, montando un caballo blanco, tocado por un sombrero en color rosa.

Y hasta aquí llegó mi observación.

No fue sino hasta ayer en la tarde, cuando me disponía a pergeñar estos Rumbos, que llegó a mi celular la imagen de la pintura de la discordia. Y entonces sí comprendí cabalmente los motivos por los que los campesinos estaban furiosos.

El pintor no solo representaba a Zapata desnudo, sino que le dio cuerpo de mujer, sombrero rosa, zapatillas de mujer y montando un caballo blanco.

Era como si el ‘artista’ quisiera representar a Zapata, el caudillo a quien se considera el más puro de los revolucionarios de principios del siglo veinte, como un ícono de la actual comunidad gay.

Sin importar lo que cada quién piensa de este fenómeno, es innegable que en México aún quedan muchos rastros de machismo tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

Por otra parte, al pintor, tal vez ávido de notoriedad, no tomó en cuenta —ni le importó— que lastimaría a miles de personas.

En este punto, CIRO GÓMEZ LEYVA incurrió en un error de apreciación. Puso en duda la descripción del líder campesino cuando se refirió a “miles de campesinos”.

¡Claro que son miles!

No es un asunto de xenofobia. Es un asunto de respeto.

Fabián, el pintor, exhibiendo el poco rigor de investigación para sustentar el sentido que le dio a su obra, se aventó a la arena pública. Se ha querido denostar a Zapata por el contenido de un libro atribuido a Alicia, una de las hijas del dictador PORFIRIO DÍAZ, que supuestamente escribió su propia historia al lado del hacendado morelense IGNACIO DE LA TORRE, cuyo mayoral era el joven EMILIANO ZAPATA. ‘Nachito’, como se le conocía, era, en efecto, según los decires de la época, gay. Y había tenido relaciones sexuales con su caballerango.

Esta historia, no comprobada, fue llevada al cine y protagonizada, en el papel de Zapata, por ALEJANDRO FERNÁNDEZ.

Quiero suponer que Fabián Chairez rescató esta historia —no la del libro sino la de la película, para respaldar su ‘desnudo’.

Así las cosas. Cada quien, tiene derecho de expresar su criterio. Lo que no puede ni debe hacer, es difamar —e infamar— la memoria de un hombre que pertenece a los más limpios de nuestra historia revolucionaria.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y NO ES POR NADA PERO en algunos municipios del sur del Estado se percibe con claridad la desolación en el bando priísta tras la derrota, devastadora, del 1 de julio de 2018…

Navojoa es uno de esos municipios… Ahí, en el pueblo donde se la ha ofrecido uno de los reconocimientos póstumos más emotivos en la historia de la región a FRANCISCO (Paquín) ESTRADA, los priístas parecen haberse transformado en figuras fantasmales…

No se ven ni se sienten…

De hecho, el único priísta que se ha mantenido vigente y a nivel estatal, es el profesor ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, actual subsecretario de Educación Media Superior y Superior…

Por fuerza, él será el primero en quien los mandos del PRI en el Estado y el priísmo que ha sobrevivido en el municipio, piensen a la hora de pronunciarse por un cuadro para que encabece la fórmula de ese partido a los distintos cargos que estarán en juego en las elecciones del 2021…

No hay ninguna duda —y usted no me dejará mentir, caro lector— que Mariscales es un hombre de confianza en quien los votantes pueden tener fe y seguirlo en una contienda, al cargo que sea…

Tiene una larga trayectoria política, desde la diputación local, pasando por la presidencia municipal, hasta la diputación federal en la LXI legislatura…

Ni hablar: al César lo que es del César…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, quiero hacer una precisión a propósito de un comentario que expresó a través de un whatsapp, uno de mis fieles lectores: no era —ni es— mi intención cuestionar a un gobernante solo por hacerlo ni mucho menos…

En el caso del ‘premio’ que recibió el alcalde de Cajeme SERGIO PABLO MARISCAL, era necesario poner un poco de énfasis en la crítica que no llevaba más intención que llamar su atención para que recapacite y considere que los ciudadanos no son unos idiotas… Supongo que no era su intención, pero sinceramente pareció que había querido burlarse de los cajemenses, y en esto han coincidido algunos colegas como JORGE MORALES BORBÓN, CLAUDIA RODRÍGUEZ (de Megacanal) y algunos otros, tanto de medios obregonenses como de Hermosillo…

Creo que Mariscal no es un alcalde mal intencionado, en todo caso, son los reflejos del noviciado político….

Es todo.

Le abrazo.

