La debilidad del súper peso inyecta incertidumbre

La debilidad del súper peso nos lleva a una desconfianza en los tiempos que se viven ahorita, hay suspicacias producto de escenarios incoherentes ¿no cree usted?, o estoy equivocado, cuando había la sincronización de la recesión económica de Estados Unidos con la de México, el peso subía de valor frente al dólar; supuestamente nuestra moneda reflejaba una fortaleza estructural, pero ahora, que por lo menos en las cuentas alegres de los funcionarios, el país se encuentra en un umbral de un repunte económico que flaquea la divisa mexicana.

Las explicaciones van y vienen, los que apoyaron sin cortesía el súper peso, hoy se apresuran a reacomodar sus análisis y prepararse para la posibilidad de tragos amargos para todos nosotros, pero en fin, todo tiene un principio y un fin, esperemos que este fin de año podamos encontrar posibilidades de alivio en el punto económico, pero más allá de apreciaciones oportunistas y sínicas, hay interrogantes que cada vez toman más fuerza.

¿Por qué la debilidad del peso?, según versiones de muchos se presume una devaluación entrando el año del peso mexicano, ‘cierto o no cierto’, como se está viviendo en estos tiempos hay que saber cuidar nuestro patrimonio, caber gastar ¿no cree usted?

Por supuesto que en la economía mexicana hay razones que implican los ajustes a la baja del peso, puede ser que se trate de nubarrones que amenazan con desatar una tormenta cambiaria, lo creemos así, siempre y cuando el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no cometa errores ¿no cree usted esto? Es necesario que lo poco y lo mucho que se tiene, saber gastarlo, saber cuidar porque México está pasando por problemas muy serios y muchos no entienden o no entendemos el porqué, la debilidad del peso.

Washington, aseguró que el Gobierno no tratará el tipo de cambio, debemos ir más allá de las palabras, sobre todo porque la realidad se ha encargado de echar a tierra las promesas del Gobierno. Existen varios aspectos económicos que debilitan al peso, el primer lugar, la acumulación de reservas internacionales del banco de México, está cediendo y prácticamente se llegó al límite pero en fin, debemos de participar para que esta sociedad nacional podamos enderezar un poco la situación que se tiene, pero en fin seguiré investigando la situación que vivimos, repitiendo debemos de cuidar lo que se tiene y manejar con honestidad la situación de la familia en lo que concierne con los gastos. Pero en fin ya para terminar tenemos confianza que esta situación va mejorar este año 2020 en todos los aspectos.