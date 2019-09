La delgada línea entre el crimen organizado y su compinche, el crimen uniformado + Las nuevas medidas de seguridad en la Central Camionera

El problema es tan añejo como complejo.

De ahí que no sorprende a nadie lo revelado hace uno días por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo en el sentido de que en el país existen 50 municipios cuyos cuerpos policiacos están infiltrados por el crimen organizado.

De hecho, en una entrevista que le hicimos días antes del primero de julio del 2018 en la que vaticinó que del PRI solamente quedarían los despojos a nivel nacional --en donde habría que reconocer que de plano se equivocó si, como vemos, hubo algunos municipios en donde ni los despojos quedaron; chiste de humor negro--, Durazo hizo referencia a una contundente realidad que se vive en Sonora, Cajeme y, como dijera el comercial de Telcel, todo México es territorio de las bandas criminales de tal forma que ya no sabe uno de quién cuidarse; del crimen organizado o del crimen uniformado.

El problema aquí, --en respuesta a aquellos que se rasgan las vestiduras y se jalan los tres pelos hirsutos que les quedan vivos, ante el ‘inminente’ peligro que esto representa y la falta de acciones de parte del Gobierno actual que lleven a la inmediata detención de estas lacras uniformadas-- es que el problema, la infiltrada de nuestras corporaciones no es de ahora, vamos ni siquiera cinco o diez años atrás.

De esto hace más de 30 años en donde las palabras policias y bandidos se convirtieron en sinónimo.

En un mismo oficio, con sus muuuuuy contadas excepciones, desde luego.

A todos estos que con el ‘encabritamiento’ de mejores causas no tienen otro argumento que pedir la renuncia de Durazo o del propio López Obrador ante este pestilente asunto o la falta de medicamentos en las instituciones federales de Salud, los invito a que le peguen ‘una paneada’, que dirían los técnicos televisivos, que volteen, pues, a sus alrededores y vean cómo viven, qué hacen, aquellos exjefes policiacos convertidos en prominentes empresarios del ramo que usted quiera o mande.

De 1975 a la fecha que me inicié en las lides periodísticas, es decir, 45 años que estaré cumpliendo en esto, en octubre del año próximo y del que estoy preparando un interesante material con pelos y señales de estas y otras gracias, no he sabido que ninguno de estos excomandantes haya tenido que recurrir al empeño o al crédito bancario para haber levantado el emporio del que ahora gozan, tanto ellos como su familia.

¿Y ladronde, se hizo de mulas Pedro?

A la mayoría de estos los conocí de agentes razo, de agentes de crucero, y ahora dificilmente se les desprende un saludo.

Por el mismo tenor andan exagentes de las desaparecidas Judicial del Estado, que de judicial no tenían nada, pero así era la errática costumbre de llamarles, o exagentes de la Policía Judicial Federal, para los que ni siquiera hizo falta llegar a ser jefes de grupo o comandantes de plaza, de estos últimos ya ni hablamos, ahora son los honorables empresarios de esto y aquello cuando en mis tiempos de incipiente reportero les vi con los zapatos volteados o al frente de trastabillantes unidades motrices que generalmente se movían con el puro olor de la gasolina.

Ahora hasta gasolineras tienen, y ni qué decir de ranchos, casas de campo, tres o cuatro automóviles a la puerta, casa grande y casa chica, por aquello de no dejar sentida a ninguna.

Por el mismo tenor andamos por el rumbo de los exagentes del Ministerio Público, tanto del fuero común como del federal.

A los dos los hermana el mismo sentimiento; su amor por las bandas del crimen organizado, un amor que, como dijera el comercial de telerisa, continuará toooooda la vida.

Y son los mismos de Sonora que de Mérida a Ensenada. A todos los arropa el olor a la guayaba, imposible de ocultar a la hora de entrarle duro a los golpes de pecho.

Y lo mismo es en el caso de los medicamentos del IMSS que misteriosamente van a parar a los estantes domésticos de algunos, no todos, encargados de las farmacias del instituto.

Y nada de que se trata de un robo hormiga.

Estamos hablamos de un colosal robo a la nación que, para que más guste, se hace a plena luz del día y tampoco es de ahora y, como usted empieza a sospechar, tiene mucho que ver con el desabasto de medicamentos lo que tampoco es nuevo.

Lo que tampoco es nada nuevo, es la ociosa y cómoda postura de asumir que aquí no está pasando nada y dejar hacer, dejar pasar, cuando en los hechos se estaban metiendo al país por donde salva sea la parte.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Con la puesta en marcha de las obras de señalización en las calles adyacentes a la Estación Central de Autobuses, don Faustino Félix Serna, que se iniciaron desde ayer por parte de la autoridad municipal, vuelve a traerse a colación aquel viejo y anhelado proyecto de comerciantes y usuarios en el sentido de levantar un puente peatonal elevado sobre la calle 200 a efecto de facilitar el cruce de esta importante pero peligrosa rúa en donde ya se han registrado accidentes de fatales consecuencias.

Por lo pronto, ante la presencia del alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado y del director de la Estación Central, Omar Serna Córdova, desde ayer, quedaron instalados los reductores de velocidad y se delinearon los cruceros peatonales a efecto de disminuir los factores de riesgo y prevenir accidentes en estas concurridas calles aledañas a la Central de Autobuses.

Ahora solo basta esperar que la Dirección de Tránsito Municipal se ponga en forma y destaque a dos que tres elementos a efecto de que el conductor observe y respete los señalamientos, porque en materia de educación vial, ahora sí que andamos por la calle de la amargura.

