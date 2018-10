La desmemoria de los liderazgos del PRI no tiene remedio: de nuevo se olvidan de los jóvenes

EL COMUNICADOR DE TELEFORMULA lo anunció y le resté importancia. Me disponía a iniciar la rutina de todos los días antes de irme a una reunión convocada por el delegado del IMSS, MIGUEL JIMÉNEZ LLAMAS.

“Está con nosotros en este estudio el obispo Salvador Rangel, de Chilapa y Chilpancingo…”.

Como una sombra lejana en un sueño difuso, recordé que en algún momento ese nombre lo había escuchado.

Mientras me afeitaba, CIRO GÓMEZ LEYVA recitaba las características del prelado, al que tenía al teléfono. Empezó titubeante y creí que la entrevista sería un fiasco.

Me equivoqué.

El entrevistador rememoró algunos trazos de la gestión del obispo ante los grupos del crimen organizado que durante los últimos meses han mantenido cerrado el paso a los pueblos de la Sierra de Guerrero, a camiones con víveres, a maestros de escuela e incluso, a las policías mismas.

Y entonces lo recordé a plenitud: era el clérigo que dio mucho de que hablar porque anunció que él se ofrecía para ser interlocutor de los líderes del crimen organizado que reinan en esa región, a fin de lograr un acuerdo para que permitan que los habitantes de la sierra puedan recibir víveres, a maestros para que enseñen a sus hijos y que vuelva la normalidad a esa parte de Guerrero.

En aquel entonces hubo voces conservadores que pusieron el grito en el cielo. “¿Cómo que pactar con criminales?”. ¡Horror!”.

El Episcopado lo regañó públicamente.

Ahora, esa mañana de ayer, don Salvador Rangel estaba revelando que nunca dejó de insistir en esos encuentros con el jefe del narcotráfico porque la situación de los pueblos de la sierra era desesperada y él consideraba que tenía la autoridad moral para hacerse respetar y ser escuchado.

“Ya logramos resultado en un aspecto”, dijo.

—¿En cuál señor obispo?

—Ya pueden acceder camiones con víveres y de pasajeros hasta la parte más alta de la sierra. Claro, por ahora custodiados por elementos del Ejército”.

El obispo Rangel exhibió una rotunda energía para decir sus cosas: en Guerrero casi todo el territorio es zona fallida.

“No podemos negar lo que se ve. Los narcotraficantes se han adueñado de casi todo el Estado, incluso, de Acapulco”, explica.

Dice que no hace caso de las regañadas ni de los cuestionamientos que le hacen. Que él quiere tener resultado en una situación en la que la autoridad ha perdido el control.

“No queda de otra”, dice, reflexivo.

Y afirma algo más: “Yo he ido hasta lo más recóndito de la sierra. Me he entrevistado con jefes del narcotráfico. He tenido que hacerlo porque sentado allí en mi escritorio, nada hubiera conseguido. No soy admirador de los criminales. Soy realista”, se defiende.

Me llamó la atención la claridad de sus ideas. Y otra cosa: su pragmatismo.

Se le ha preguntado si lo que está haciendo no es un contrasentido siendo sus interlocutores individuos que han asesinado a muchas personas.

Dice que no lo ve así. Que su plática con ellos no se basa en complicidades ni significa que está de acuerdo con sus conductas. Sostiene que la suya es una gestión humanitaria para aliviar la angustia y pobreza de la gente de paz que habita en las montañas de Guerrero.

Sin duda el obispo Rangel es un religioso polémico, pero nadie le podrá regatear que tiene agallas y que él ejerce su labor pastoral de manera más práctica que con sermones desde el púlpito.

Así las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

PUES SÍ, LO PLATICABA con usted en los Rumbos de ayer: los priístas han estado muy activos en esta semana…

Ya vio usted: primero fue el exgobernador de Oaxaca, ULISES RUIZ, el que visitó Hermosillo para reunirse con el grupo de periodistas Mesa de Cancún…

Ulises Ruiz anda buscando la candidatura a la Presidencia de lo que queda de su partido, el PRI, poniendo como condición que el proceso sea abierto a la militancia y simpatizantes…

Eso quiere uno de los políticos más cuestionados por su desempeño como gobernador y por sus prácticas que nada tienen qué ver con la democracia…

¿Cuántos jóvenes de, por ejemplo, la Red de Jóvenes X por México, cree usted que se entusiasmaron por la presencia de este priísta en la capital del Estado?...

Ni siquiera una nota mereció su estadía en Hermosillo en algunos diarios de Sonora…

No le dan opciones a la militancia juvenil, a los que buscan cambiar a ese partido, quitándoselo a los liderazgos marrulleros que le han cubierto de lodo la imagen del único partido con historia revolucionaria y con ideologías progresistas que, lamentablemente, en tiempos de MIGUEL DE LA MADRID y de CARLOS SALINAS, los principios básicos fueron sustituidos por las tesis neoliberales…

Desde entonces, el PRI fue perdiendo identidad hasta el punto de que ya no se sabía qué diablos era, si de derecha, de centro derecha o alguna mezcla de ambas corrientes…

Ahora, unos cuantos van a pelear a muerte por las migajas del pastel…

Si logran mantenerse en esa postura, si no surge una figura nueva, con autoridad moral y renovadas tesis políticas, al PRI lo llevarán, ahora sí sin remedio, a su extinción…

Lo decía, pues, que el priísmo siempre fiel, estuvo activo esta semana, mientras que Ulises luego de cumplir con su agenda en Hermosillo —que le permitió hacer un par de llamadas, una a Eduardo Bours y otra a López Nogales y tomarse un café con el desvaneció dizque dirigente del PRI estatal GILBERTO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ— todavía se dio tiempo para sentarse a platicar en el Restaurante Casa Grande con TOÑO ASTIAZARÁN, el que fue priísta y después se pasó al PAN y le jugó las contras a su ex partido…

Apenas estaba ‘armando’ el comentario sobre Ulises Ruiz, cuando una de mis fuentes más confiables, me reportó que el venidero miércoles 24 de octubre, estará en Hermosillo CLAUDIA RUIZ MASSIEU, quien se reunirá con la sociedad civil en La Cascada, en la misma capital sonorense…

Tentativamente, le acompañarán la senadora BEATRIZ PAREDES RANGEL, exgobernadora de Tlaxcala, y la exgobernadora de Yucatán, DULCE MARÍA SAURI (y) RIANCHO, además de HILDA FLORES ESCALERA…

A mí me parece que a usted no se le puede escapar una realidad inocultable: si no renuevan la estructura humana con sangre joven, nada de lo que se haga servirá para resucitar al PRI…

En mi opinión, designar a Claudia Ruiz Massieu presidenta del tricolor, fue un grave mensaje a la militancia: los mismos que lo llevaron a la debacle y por lo que fue aborrecido por una inmensa mayoría de votantes, cínicamente se muestran como los que vienen a sacar el buey de la barranca…

¿Qué significa la presencia de esta mujer, respetable por muchas razones, pero incomodísima por una sola causa: ser sobrina del expresidente Salinas?...

Y es que si por la víspera se saca el día… Usted me entiende…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ayer me reportaron por rumbos del comedor del Hotel Armida, de Guaymas, al excampeón mundial de boxeo y exdiputado local, JOSÉ LUIS CASTILLO, compartiendo la mesa con el cronista de la vida de los pueblos indígenas de Sonora, BULMARO PACHECO MORENO y el colega y amigo AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ…

¡Larga vida para ellos!...

Es todo.

Le abrazo.

