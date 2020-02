La diferencia entre las pensiones de un simple mortal y la llamada Ley de Privilegio

Si usted es de los trabajadores que están a punto de jubilarse y han venido creyendo la engatusada de algunos a partir de la supuesta “rasurada” que le estarán dando a las pensiones del IMSS a que tiene derecho por ley, le conviene saber lo siguiente:

El proyecto de ley que habla de las llamadas modificaciones de ‘Ley de Privilegio’ se prevé que se esté discutiendo a partir de pasado mañana lunes.

Ahora bien, si usted es como la gran mayoría de los extrabajadores de este país que se partieron el lomo al frente de un trabajo y tan solo reciben una modesta pensión que fluctúa entre los 1500 o los 14 mil pesos mensuales, pues la verdad que no tiene caso que pierda su tiempo y menos que se aflige porque las modificaciones que se pretenden realizar no tienen que ver con usted en lo absoluto.

Ahora que si usted es de los que ya gozan una de estas sensacionales pensiones de 3000 mil pesos que mes con mes le permiten echar la casa por la ventana en cada una de sus visitas al viejo Tucson, pues menos habrá de que preocuparse.

La razón es muy simple por más que no han faltado aquellos acelerados que insisten en amarrar navajas queriéndolo subir a un pleito que no es el suyo al decir que la tal “rasurada” afectará a la mayoría de los trabajadores mexicanos, la llamada Ley de Privilegio como su nombre la define es para aquellos funcionarios del Poder Judicial y del servicio exterior que, por fortuna no pasan de más de ocho mil personas que les permite alcanzar una abusiva pensión de entre 235 mil y 335 mil pesos.

Algo más o menos parecido con lo que ocurre aquí en Sonora y aquellos exfuncionarios públicos que a merced a las desproporcionadas pensiones que reciben de hasta 200 mil pesos tienen al Isssteson con el Jesús en la boca y al punto de la bancarrota.

Volviendo con las mega pensiones arriba citada nada más para que saque usted sus cuentas y veamos el tamaño del desproporcionado abuso, en su gran mayoría estas resultan hasta 17 veces más que la jubilación mínima que es de 14 mil, pesos.

Lo anterior quiere decir que el Estado gasta en estos regímenes especiales poco más de 25 mil millones de pesos anuales, lo que aquí y en China representa un boquete del tamaño de la tierra al sistema de pensiones del Seguro Social.

Y cuando se habla de “rasuradas” a las supuestas pensiones del IMSS, pues ya lo sabe, de acuerdo al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, se está hablando de las jubilaciones de privilegio que nada tienen que ver con las pensiones que recibe un simple mortal, como usted o como yo.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Y por más que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no se trata de amenaza o advertencia alguna, el mensaje que les acaba de mandar a integrantes del Poder Judicial, es decir, a jueces y magistrados, es muy claro:

"Se va a acabar esa práctica de que se detiene a un delincuente y a los 23 días, cinco días, 10 días, sale de la cárcel hasta riéndose porque lo soltó un juez del Poder Judicial, sea local o federal". "Y eso da pie a que quede en libertad, es la corrupción, hay que llamarlo por su nombre y esos jueces y magistrados deben de pensar que son otros tiempos no es amenaza ni siquiera advertencia. "Es decirles que ya se acabó la corrupción, no vamos a tolerar la impunidad, queremos vivir en un México con legalidad, con justicia y nadie en este país va a ser cómplice, nadie se va a quedar callado", indicó.

Bueno, ya lo dice el viejo y conocido refrán; cuando veas las barbas de tu vecino rasurar es que ya está el peluquero tijera en mano.