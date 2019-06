La embestida contra Ana Gabriela Guevara muestra que va rumbo a la candidatura en el 2021

ESTA SEMANA HA SIDO PARTICULARMENTE intensa. En todos los sentidos. Y de hecho, también en todos los aspectos.

Nacionalmente, estamos con el Jesús en la boca los mexicanos. Tengo, para mí, que esta vez el presidente López Obrador sí está realmente preocupado por la amenaza que viene del norte y se cierne sobre las cabezas de cada uno de los ciudadanos.

Basta haber visto cómo diversas fuerzas de seguridad contuvieron a cientos de migrantes en Chiapas.

Esta vez sí los atoraron. Respetando los derechos humanos, eso sí, pero con firmeza.

AMLO lo entendió por fin.

Internacionalmente, no se diga.

Y regionalmente, bueno, hay y hubo de todo.

Veamos: en Guaymas el exalcalde OTTO CLAUSSEN IBERRI, enfrenta un proceso que, de entrada, lo puede mandar a un periodo de 10 años de inhabilitación para ejercer un cargo público en el municipio.

Que por otra parte, no creo que lo asuste pues para eso de no dejarse notificar se pinta solo.

Lo cierto es que, aunque SARA VALLE DESSENS no sea la persona más autorizada para andar buscando la paja en el ojo ajeno, la actitud de Otto frente a problemas que le son acreditables, no es la de un político que se respete a sí mismo como gente que sabe servir al pueblo y darle cuentas de sus actos.

Pelillos a la mar, en todo caso.

Otto saldrá bien librado de esto como lo ha hecho en otros momentos de adversidad.

¿Y en Navojoa?

Sigue de amor la llama. A doña ROSARIO QUINTERO cuando no le llueve la llovizna.

El ayuntamiento, ahora tiene otra bronca. Se trata del reemplacamiento de motocicletas que no quiere llevar a cabo, y con ello, según la vox populi, se fomenta la ilegalidad.

Verdad de verdades.

Sin embargo, según veo yo las cosas, este asunto va más allá de evadir un impuesto y de caer o fomentar la ilegalidad.

Creo que es un problema que están enfrentando las principales ciudades del Estado, principalmente Ciudad Obregón, Navojoa, Guaymas, Hermosillo y Nogales.

¿Qué demonios estará pasando con las autoridades?

En Obregón, por ejemplo, tenemos un problema ciertamente grave de velocidad en las calles.

Esto no se puede negar.

Yo vivo en Cajeme. Específicamente en la cabecera municipal. Recorro sus calles cotidianamente. Conozco cada uno de sus conflictos. El drenaje colapsado. He visto —sigo viendo— cómo todos los días una plantilla de trabajadores trabaja sin cesar destapando partes colapsadas del drenaje para que las aguas negras puedan fluir y no quede la ciudad a merced de un monumental atascamiento de inmundicia que contaminaría el ambiente y sería generador de enfermedades de todo tipo.

Créame, señor mío, que estamos ante un serio problema de salud.

Mi reconocimiento —y el de toda la ciudadanía— para estos esforzados servidores públicos.

Pero en materia de velocidad, simplemente no se ha hecho nada. Las calles son un caos por la anarquía vial y por la ausencia de un Departamento de Tránsito que parece que ya no existe.

¿Y la inseguridad?

Mal y de malas.

Hay que decirlo como es. La delincuencia —no la organizada sino la doméstica, la que asalta y roba en las casas habitación, la que roba carros, la que atraca por las noches pero también en el día, la que acecha en los caminos que llevan a los parajes recreativos en el campo y en los lugares lacustres que rodean a nuestra querida Presa del Oviáchic— está imparable.

En efecto, la tenemos cada vez más insolente con las autoridades en Cajeme. Pero también los hermosillenses se quejan de lo mismo. Y los navojoenses y guaymenses.

Es un problema general.

¿Puede alguien de algún Gobierno Municipal decirme que miento?

“¡Ya estamos hasta la M….!”, exclamó un vecino de una de las colonias del poniente de Ciudad Obregón.

El reportaje que ayer publicó el diario hermano TRIBUNA DEL MAYO, sobre el problema del reemplacamiento de motos por el Ayuntamiento de Navojoa no ha querido realizar, habla por si solo.

¿Por qué en Ciudad Obregón no se regula el funcionamiento de motocicletas?

¿Tiene que pasar una tragedia para que se tomen cartas en el asunto?

A lo mejor.

¿Y en política?

Bueno, usted lo está viendo, lo está escuchando desde mediados de semana. Un asunto que no fue debidamente informado ni explicado sobre unas becas deportivas que según las primeras versiones la directora de la Conade ANA GABRIELA GUEVARA había cancelado nomás por sus pistolas, se convirtió en el pretexto para que fuerzas políticas extrañas se fueron con todo en las redes sociales.

El miércoles la nogalense fue entrevistada por CIRO GÓMEZ LEYVA y las cosas se aclararon. Se trata de un asunto de puntuación en los resultados de los atletas.

Y tan tan.

¿Qué demuestra la embestida mediática contra Ana Gabriela?

Usted estará de acuerdo conmigo que la exvelocista va sobre caballo de hacienda a la candidatura del PT pero también de Morena, al Gobierno del Estado.

No se si usted, caro lector, se acuerde que lo dije en estos Rumbos. Fue después que desayuné en el feudo de ROBERTO GONZÁLEZ LABORÍN con la entonces senadora, que me comentó que ella valoraría sus posibilidades de ser candidata a la gubernatura.

“Lo más probable es que vaya por el PT”.

Es posible que en esa época ella no tuviera en mente el triunfo de López Obrador en la elección presidencial. Y por eso, no hizo referencia a Morena, que no existía en Sonora.

Los astros se alinearon a favor de Ana Gabriela: no solo el PT la haría su candidata sino que cuenta con el apoyo del presidente de la República que fue, además, quien la puso en la Dirección de Conade.

Por lo demás, por ahí se dice que algunos priístas le darían su apoyo en caso de que se lanzara para el 2021.

Se oyen rumores.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

CARAY, SE ME AGOTA EL espacio y solo me alcanza para comentar el enorme éxito que obtuvo el personal del Hospital General de Ciudad Obregón, encabezado por el doctor SALVADOR ICDEO, en su ya popular “Pañatón”, que es una recaudación de pañales de la ciudadanía que otorga su granito de arena en apoyo a los ancianos en condición vulnerable…

Esta vez se rompió el record con más de 10 mil pañales… ¡Bravo, gente buena y solidaria de Cajeme!...

Es todo.

Le abrazo.

