La encuesta de Massive Caller: alcaldesas y alcaldes de Morena peor evaluados en Sonora

LA ALCALDESA DE NAVOJOA, MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO, ya no siente lo duro cuanto lo tupido. Diríase que cuando no le llueve le llovizna. Hace dos o tres días le bloquearon una de las más importantes arterias urbanas los empleados de Oomapasn y ayer el Palacio Municipal amaneció tomado por los alrededor de ochenta sindicalizados.

Un colega navojoense a quien le pedí su punto de vista sobre la situación del Gobierno Municipal y la consistente confrontación de la presidenta con sus regidores y sindicatos del municipio, me dijo que en el caso del Sindicato del Organismo Operador del Agua Portable, hay dos culpables: uno es el líder sindical que a fuerza quiere que entren al diálogo con la munícipe los 80 trabajadores y la otra es ‘Chayito’, que en eso de la terquedad no canta mal las rancheras.

Es evidente que ninguno de los dos ha aprendido nada de las ‘mañaneras’ de quien usted ya sabe.

En este contexto de crisis política y administrativas de los alcaldes y alcaldesas emanadas de Morena con postulaciones electorales improvisadas, ‘Chayito’, la de Navojoa, no es, sin embargo, la que ocupa el peor lugar en cuanto a evaluación.

Según la encuesta realizada por Massive Caller, la alcaldesa peor evaluada en Sonora es la de Guaymas, SARA VALLE DESSENS, con 68.79%, mientras que el segundo lugar en tratándose de la pregunta sobre peor evaluada, la ocupa el munícipe de Cajeme, SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, con 62.0%.

Enseguida está Navojoa con 58.8 por ciento, Nogales con 37.7%, y con buenos resultados, San Luis Río Colorado.

Todos son de Morena, como ya se ha dicho

Como verá usted, salta a la vista que las mujeres en el poder son las que han fallado en peor forma. Se esperaba más de CÉLIDA LÓPEZ, que, aunque un tanto extrovertida, se le considera más enterada de lo que es la función pública.

Las preguntas a los ciudadanos varían en su contenido. Empero, resaltan la violencia y las fallas administrativas. Principalmente en lo que se refiere a la infraestructura urbana y vial.

En este rubro, Cajeme, Navojoa, Hermosillo y Guaymas, están para llorar.

Ayer mismo me comuniqué con un amigo mío guaymense. Le hice la misma pregunta que al colega de Navojoa.

--¿Cómo ves a Sara Valle?

--No la veo. No se ve. No existe, respondió.

Más claro ni el agua.

Cuando se le pide su opinión a un hermosillense, alejado de la política tiempo ha, es menos drástico en la respuesta. A saber:

--A pesar de todo, no ha hecho un mal papel.

--¿Entonces lo ha hecho bien?

--No exactamente. Tiene fallas, hay muchos baches aunque no tantos como en Obregón. Pero los hay. Y esto es un dolor de cabeza para ella.

Una de las preguntas de la encuesta de Massive Caller, no podría ser más fatal para los alcaldes. Los ciudadanos de Cajeme, de Guaymas, de Navojoa y de Hermosillo, prefieren que sus presidentes y presidentas municipales renuncien a sus cargos.

En términos generales, este es el panorama al que se enfrentan los gobernantes morenistas de los principales municipios de Sonora.

¿Qué significa esto?

Según veo yo las cosas, Morena tendrá que aplicarse a fondo para postular buenos candidatos en 2021 y de esta manera, tal vez, borrarle de la boca a los ciudadanos el mal sabor que les están dejando los actuales gobernantes.

Esto no tiene vuelta de hoja.

Por otra parte, los partidos de oposición, incluyendo a los de nuevo registro, tienen una oportunidad de oro en Sonora para recuperar terreno. Morena no tendrá totalmente alineados los astros a su favor aún si la estrella del guía mayor, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, sigue brillando tan inmensamente como hasta ahora.

Yo quiero suponer que los sonorenses que votaron en el 2018 por Morena, habrán aprendido la lección. No todos, digo yo, por aquello del endiosamiento de los fanáticos del lópezobreadorismo.

Las cosas pueden modificarse sustancialmente de aquí a un año.

No sé usted, caro lector, pero yo si soy de los que se han mantenido atentos a las opiniones de los más talentosos y prestigiados analistas financieros internacionales.

No se trata de estas estupideces de frasear descalificando a otros, como “tú eres conservador y yo soy liberal”, lo que significa que los que no son liberales son unos perfectos idiotas.

No es por ahí, caramba.

Sinceramente, no me gusta el sesgo que está tomando la tendencia ideológica de este Gobierno, el de la Cuarta Transformación. Ya no lo percibo congruente, apegado a la realidad. Al principio, había algo de esto. Ya no lo hay más.

Todo se está viniendo abajo. Y esto parece describirlo muy bien en su artículo de ayer, CARLOS LORET DE MOLA.

Después de leerlo, me quedé con la certidumbre de que ha leído los criterios de los mejores analistas internacionales. Por ejemplo, que es el Gobierno de AMLO el que está generando la crisis económica que ya se está sintiendo y que los clasemedieros mexicanos están padeciendo.

Esta observación, se la había escuchado hace dos o tres días, al analista internacional JORGE SUÁREZ, a quien me he referido en otras ocasiones, se acordará usted.

Como sea, vienen tiempos borrascosos para todos. Y en primer lugar, para Morena y para el Gobierno de AMLO.

Por cierto, ¿ya escuchó al flamante titular del Insabi, JUAN ANTONIO FERRER exponer su metodología para sacar adelante este proyecto que tiene qué ver con la salud?

Verlo y oírlo, resulta patético y al mismo tiempo descorazonador. Él es un fanático. No se le cae de la boca la expresión “nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador” y “los conservadores”.

Es un terrible presagio.

No sabe de dónde van a sacar el dinero para llevar a feliz puerto el proyecto de la atención médica universal pero promete que estará ya completo el día primero de diciembre de este año.

Quizá Loret sí tenga razón y esta crisis, previsible en el corto plazo, la está generando el propio Gobierno de la Cuarta Transformación.

¡Agarren piedras!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! Y COMO NO HAY PLAZO que no se cumpla, hoy es el día del arranque de Abelandia 2020, edición que según todos los pronósticos, será la de mayor realce y asistencia de todas las que registra su historial, de 23 años…

Particularmente, este columnista adelantará un día —rompiendo una antigua norma personal— será hoy viernes cuando me traslade al rancho de los Murrieta, en las proximidades de Batacosa, Municipio de Quiriego, un viaje que haremos TOÑO ASTIAZARÁN, RENÉ ARTURO RODRÍGUEZ y yo, por razones especiales…

De cualquier manera, espero que este resfriado que pesqué a media semana me permita regresar a Abelandia mañana, sábado…

En todo caso, ya se verá…

De Hermosillo habrá romería de amigos, políticos y empresarios, que no faltan a esta fiesta anual, aún en condiciones difíciles…

Verbigracia, ÓSCAR LÓPEZ VUCOVICH, algunos exalcaldes de la Sierra de Sonora pero también del sur del Estado, y otros que ya confirmaron de Guaymas y Empalme…

(¡Ah, caray! Se me agoto el espacio y la segunda parte de la carta cuya primera mitad compartí con usted ayer, tendrá que esperar para los Rumbos de mañana)…

Es todo.

Le abrazo.

