La entrevista de Zuckerman con Rafael Correa y las coincidencias con el empresario Nick Hanauer + Mañana en Foro Cajeme; Ricardo Bours Castelo

A propósito de las controversias que se han desatado en torno al imparable violencia que recorre el país y las duras descalificaciones al Gobierno Federal que se han agudizado a partir del ‘culiacanazo’ y la gota que derrama el vaso con la masacre ocurrida hace unos días en los límites de Chihuahua y Sonora en donde pierden la vida diez miembros de la familia Lebarón entre niños y adultos, viene a cuento un video que circula en estos momentos en el que se muestra una entrevista que Leo Zuckerman le realiza al expresidente de Ecuador Rafael Correa.

Esta entrevista y las afirmaciones ahí vertidas, por cierto, coinciden en gran forma con las declaraciones que recientemente acaba de hacer el potentado norteamericano Nick Hanauer, quien al igual que Correa critica la desigualdad económica y advierten acerca de los peligros para la paz social que esto trae aparejada.

Le bastó a Correa, por ejemplo, una sola pregunta para desarmar a Zuckerman que a todos tiros pretendió acorralar al expresidente ecuatoriano para subirlo al ring y de esa manera golpear indirectamente las políticas públicas que lleva a cabo en estos momentos el Gobierno de López Obrador.

Ustedes, le dijo el conductor del programa la Hora de Opinar, salieron de una dura crisis de inseguridad, la misma que ahora sufre nuestro país, mi país, ¿cómo le hicieron?

--Yendo directamente a las causas. Dándole ocupación, dándole trabajo a la gente.

Y fue al ejemplo:

Un padre de familia que tiene trabajo que tiene para darle a su gente los elementales satisfactores de primera necesidad cuida lo que tiene y no piensa en la ilegalidad o en hacer cosas que lo podrían llevar a perder lo suyo.

Lo mismo pasa con los jóvenes.

La violencia, le subrayó Correa no solo se da en las calles y a través de las armas, también se ejerce violencia cuando al obrero no le pagas lo justo y lo orillas a delinquir.

Pero en México, le replicó Zuckerman, el Gobierno ya casi tiene un año en el poder y la violencia sigue creciendo.

Contundente el expresidente le dejó en claro que un año no basta, vamos ni diez, para alcanzar la seguridad.

Y le citó los casos de Singapur y otros gobiernos a los que les llevó hasta 25 años para poder alcanzar la seguridad que todo ciudadano aspira para vivir y desarrollarse en plena armonía.

En nuestro caso y la mayoría de los pueblos de América Latina, le aclaró, nos cuesta trabajo no solo alcanzar la seguridad que es la base de todo progreso por una sencilla razón; ser Gobierno no es tener el poder en absoluto, están los otros poderes fácticos; el poder que da el dinero, el crimen organizado y la iglesia que los hay por todo el hemisferio.

Por lo que hace a las declaraciones de Hanauer, estas fueron expuestas por López Obrador, ayer en su encuentro diario con la prensa y ahí el acaudalado empresario estadounidense lanza una dura advertencia a sus colegas que quedan para la historia y la conciencia de quienes quieran escucharlo:

“Compañeros plutócratas y multimillonarios y para cualquier persona que viva encerrada en una burbuja: Despierten. Despierten. No puede durar. Porque si no hacemos algo para corregir las desigualdades económicas evidentes en nuestra sociedad, las horcas vendrán hacia nosotros, porque ninguna sociedad libre y abierta puede soportar este aumento en la desigualdad económica”. dice el inversionista multimillonario nacido en New York en el video proyectado en Palacio Nacional.

Terminado el video, ya de su cosecha, el tabasqueño sostuvo que debido a la corrupción que imperó en México durante el periodo neoliberal se produjo una monstruosa desigualdad económica y social, y eso es lo que ha dado al traste con todo y la causa principal de nuestros problemas sociales, dijo en la mañanera.

