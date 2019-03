La faceta de empresario del dirigente de LA CTM

Vaya el enterarme de la faceta de empresario de un dirigente sindical Javier Villarreal Gámez, en este caso de los trabajadores de la CTM, al encabezar una bien diseñada estructura de negocios, me imagino que también al amparo y complacencia del poder.

Pues resulta que el dirigente sindical, junto con familiares Héctor Robles, entre otros, prestanombres, incluso algunos también aparece el líder moral Francisco Bojórquez, tiene una ‘holding’ que agrupa y concentra a varias empresas que se denomina Concentradora Une de Sonora, S.A. de C.V., con folios mercantiles; 39128,30129, 3902, algunas de las empresas son:

Coprsed, S.A. de C.V.; Sedeprosoede Sonora, S.A., de C.V., Trapca, S.A. de C.V., y así les pude ir señalando más y folios que no es el punto, son legales, el detalle es saber el origen de los fondos para formarlas, la situación laboral de quienes trabajan ahí y si están enterados los trabajadores de la CTM Sonora, de las actividades empresariales de su jefe.

Los giros de la empresas hay de todo; servicios, comedores, transporte… en esto último quiero hacer referencia a un negocio muy redituable y que tuvo que ver con la Carretera ‘4 carriles’ y los dos libramientos, esto en referencia al volteo y remoción de tierra, contrato que significó muchos millones para la CTM; tuvo el control del contrato, yo me pregunto ¿llegó el beneficio a trabajadores? ¿O solo al grupo que controla el poder?

Otro negocio y que hoy está en riesgo para Villarreal, es el relacionado a la Mina de Cananea, lo que les significa muchos millones, insisto, no sé si a la CTM, o al grupo, pero el senador Napoleón Gómez Urrutia, viene por él y otros.

De hecho hay un plan nacional del nuevo Gobierno de desmantelar a la CTM; ahí viene ya un nuevo sindicato nacional y la orden del nuevo Gobierno, ya lo señaló la Secretaría de Gobernación, es de libertad de asociación.

Ante esto hace unos días en la Mesa de Cancún, Villarreal dijo, bienvenida la competencia, aunque creo que fue de los dientes para afuera, la realidad es lo que viene, por eso la idea de formar al interior de la CTM como una asociación, con objetivos claros de participar en el 2021 y de meter presión al PRI, cuando en la realidad, ya la CTM como fuerza no aporta nada, ha quedado claro en las últimas elecciones.

Recuerdo una vez que el dirigente de la CNC Rodolfo Jordán, comentó “miren, CTM, CNC, CNOP, somos membretes, ya no aportamos nada al PRI”, y es cierto, solo en épocas electoral les dan vida unos meses.

En fin, sobre todo para trabajadores de la CTM, está la faceta de empresario de su ‘líder’ ¿cuánto le reditúa? ¿Hará negocios al amparo el poder? Creo que sí, ya sé quién y quienes lo protegen, y al parecer le funciona aquello de cómo dirigente pude ‘paralizar’ al Estado si no se satisfacen sus requerimientos, como también ‘chantajes’ en detrimento de empresarios que invierten para generar riqueza y empleo.

Ante esto, reflexiono con un artículo de Jacobo Zabludovsky, gran aficionado a los toros, citó “una definición de libertad, tantas como quieras, pero prefiero una corta y sencilla; di no, pararte frene al toro como Juan Belmonte, lo suficiente para desafiarlo” para este caso y cualquier político, desarmar al poderoso.

Y prosigue Zabludovsky, “la moraleja vale en la política, cada vez son más escasas las voces capaz de gritar “no” a los dueños de las vacas, toros, de los campos, de la noche y del horizonte”.

Y remata, “temporada de anodinos, alternantes del “sí” en todos los tonos; y bienvenidos los del “no” los desafinados del coro, los incómodos, los excepcionales, inconformes y distintos, opuestos al dejar hacer y pasar, hacen falta Belmontes”.

Y así, hacen falta quien de los trabajadores se le pare enfrente a Villarreal y lo pare en seco, y esto va también para la clase policía, sobre todo para parar que estuvo ayer en Hermosillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cambiará el PRI?

Pues con la novedad de que se perfilan ya algunas propuestas para suceder a Claudia Ruiz Massieu, en la dirigencia nacional del PRI, no sé si signifique un cambio de fondo, es algo que tendrán que dilucidar los priístas, pero por las fórmulas que suenan, que pretenden impulsar, parece que no les ha caído el ‘veinte’ de lo que sucedió en la elección del año pasado, pero en fin, allá ellos.

Una de las fórmulas, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, a quien le dicen ‘Alito’ quien iría en fórmula con Carolina Viggiano, esposa del exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira (apa ficha).

Esta semana renunció a la academia, el exrector y ex el titular de Salud, José Narro, buen tipo, personaje, pero muy veterano ya, de edad avanzada, no sé si motive o despierte mucha emoción entre los militantes, sobre todo jóvenes, lo dudo.

Se dice que la senadora Sylvana Beltrones, ira de fórmula, no se ha confirmado pero el nombre fue ya ventilado, no tengo nada contra ella, ha tratado de formar du propia carrera y destino, como diputada presentó buenas iniciativas de salud, aprobadas y pues ahí la lleva como senadora sube a tribuna, presenta iniciativas, fija posturas, etc., su papel hoy que son minoría.

El problema detalle que veo con su inclusión, es la marca Beltrones y que obvio aparecería la mano de su padre Manlio Fabio, un personaje que no falta decir quién es, lo que significó, pero que ya la militancia y misma sociedad dice, ya basta, ya son muchos años ejerciendo el poder, el tener injerencia en todo, sobre todo en Sonora y pues ya no puede esto seguir así, serían fatales nuevamente las señales para el 2021, sobre todo para Sonora, pero en fin, son asuntos de los priístas, y si van aceptar que cúpulas sigan decidiendo.

PRI-Cajeme

A propósito de cambios en el PRI, en las últimas semanas han estado surgiendo nombres para suceder al dirigente local, Andrés Rico, quienes obvio se están promocionando en medios, columnas, redes, pues les tengo una mala noticia, casi ninguno de ellos, está considerado para ser el nuevo dirigente.

¿Qué les quiero decir con esto o mensaje? Pues que todo parece indicar que va en serio lo dicho por el dirigente Ernesto de Lucas, de hacer al PRI más revolucionario y menos institucional, y que va en serio también el romper con viejos esquema, sobre todo de grupos que tanto daño hizo al PRI aquí en Cajeme, el año pasado.

¿Qué significa esto? Para ponerle nombre y apellidos, es que ya no habrá injerencia de quienes se dicen son cabezas de grupos, creen que van a incidir, y se les tomará en cuenta, eso se acabó, serán solo considerados como militantes.

Así que al buen entendedor, pocas palabras, ni Raúl Acosta, Juan Leyva, ni los exalcaldes; Rogelio Díaz Brown y Faustino Félix Chávez, tendrán ningún rol en el proceso que viene y al parecer nadie de las ‘granjas’.

Viene una limpia total, no solo para el PRI-Cajeme, sino a como se vengan las renovaciones municipales, habrá nuevos rostros, nueva sangre y nuevas caras rumbo al 2021 y se asumirán los costos que sean necesarios, incluidos berrinches y patadas y si tiene cola que le pise... ¡aguas!

‘Operación Tetabiate’

Habían surgido noticias alentadoras cuando las autoridades detuvieron a los autores de atentados a un par de comunicadores de Hermosillo, uno resultó muerto y el otro, herido, la está librando y luego se vino la detención aquí en Ciudad Obregón, de quienes abatieron a 11, incluidos inocentes.

Pero vino la reacción del crimen y acribillaron a un agente del AMIC, en, Esperanza y luego lo de Bácum, al intentar privar de la vida al secretario del Ayuntamiento, Víctor Armenta.

En esto de Bácum, hoy tierra sin ley tiene que ver mucho los arreglos $$$ que hizo el hoy exalcalde detenido en EUA Rogelio Aboytes, con el crimen organizado, no se cumplieron, son las consecuencias.

También pude ser que estén surtiendo efectos las labores de los agentes de la AMIC que encabeza la fiscal Claudia Indira Contreras y el titular de la SSP, David Anaya, al igual que mandos federales y estatales.

Definitivamente en Bácum, estas dos últimas autoridades, deben tomar el control de la seguridad, muy seguramente los policías locales estén bien coludidos, lo de Armenta, fue venganza o se pasó de listo, hay que recodar, Bácum, es zona ‘huachicol’ muchos intereses por ahí.

Y pues esta semana la misma gobernadora Claudia Pavlovich, encabezó reunión y trabajos de lo que se denominará operación ‘Tetabiate’, que esperemos aminore ya la violencia.

Ya hay más elementos federales, militares y se reforzó con agentes de AMIC y estatales, bien, esperemos más trabajo de coordinación, inteligencia, de desarticulación de bandas y pues el alcalde Sergio Pablo Mariscal, señaló que llegó a acuerdos con el titular de Seguridad Nacional Alfonso Durazo, veremos.

La Guardia Nacional ya fue aprobada, ahora solo falta que pase a congresos locales, había surgido noticas de que Cajeme, no está incluida en Zona de Riesgo de Violencia, pero veremos que dice el alcalde sobre esto como resultado de su encuentro con Durazo.

Por cierto seguramente este tema de seguridad, fondo minero, guarderías, tarifa 1F de energía para próximo verano, serán tema que tocó la gobernadora Pavlovich, con el presidente, ya sabremos de los resultados.

No los recibió

Al momento de redactar esto se me confirma que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no recibiría a productores del Valle del Yaqui y Mayo, quienes le presentarían la problemática que se viene para la próxima cosecha de trigo y soluciones, lo que de entrada me parece una mala decisión, una pésima o nula gestión de Jorge Taddei y el senador Arturo Bours.

¿Qué problema hay y que se viene? Bueno pues que el sur va a levantar más de 1 millón toneladas de trigo, no hay mesa sonorense y del país no tenga alimento que se produzca aquí y pues el Gobierno decidió retirar el apoyo que se da a productores, como lo hacen en EUA, Canadá, Europa, el famoso estímulo Procampo, se llama o se llamaba, para quienes producen alimento básicos.

Ahora el Gobierno decidió que esos apoyos se irán solo para campesinos, ejidatarios, para los que tienen poca área, a esos se les pagará al ¡doble!, más de 5 mil y fracción por tonelada y al productor privado, lo que marque el mercado y sin subsidio ¿y eso?

Bueno pues es la política de AMLO, gobernar para pobres, reglar dinero, no corregir vicios, con un objetivo clientelar, en este caso, ‘votos de campesinos, por producción’.

Bien sabe el titular de Sader, Víctor Villalobos, que quien sabe por cierto cuando se instale oficina aquí en Obregón, ya no hay dinero (el trenecito Maya pues) que los subsidios y apoyos al campo son por tonelada que se produzca, y no por área de siembra y si es productor privado o social.

¿Qué está amolado el ejido? Pues corrijan, suban de nivel al campesino, en eso de acuerdo, pero no tienen por qué castigar a los productores, viene a mi mente lo dicho y opinión que tiene el secretario de Hacienda Carlos Urzúa, de productores de Sinaloa y Sonora; “son unos latifundistas” ahí nomás para que entiendan el porqué de las decisiones que toman, y porque los subsidios se irán al sur.

¿Pero qué tal la cancelación del NAIM? ¡34 mil millones!, se pagaron a tenedores de la Fibra E, una decisión estúpida, que ya aceptó incluso Jiménez Espriú, titular SCT, ante lo dicho por el director de la IATA, en sus propias narices en una reunión, tener 3 aeropuertos en el Valle de México, es un error.

¡Ah! Pero para productores, para quienes dan de comer a México, para ellos no hay lana, puro asistencialismo, puro populismo, puro dar dinero para hacer al mexicano más flojo.

La solución es apoyar al productor, al generador de empleo, a la llegada de inversión, al que paga impuestos, pero no esto no está en la óptica de AMLO, pagaremos caro como país en los próximos años, atraso en todo.

Ya me imagino ayer en el Gimnasio de la Unison en la vista del presidente, puro ‘cliente’ que recibe dinero y una de aplausos a un AMLO, que sigue en campaña, en lo suyo, la plaza.

¿Rendición de cuentas? ¿No robar?

Pues ahora resulta que el Parque Lineal, que está sobre la carretera, en la salida norte, aparte de su ubicación peligrosa, al parecer salió costando con un sobreprecio de más de 1 millón de pesos de acuerdo a lo comentado por el regidor Rodrigo Boers, que le entiende a eso, es constructor.

Así que con esto, una de las premisas de la ‘4T’, no robar se pone en entredicho, por lo que tiene que explicar sobre esto el director de Desarrollo Urbano, Juan Carlos Galindo, ¿qué pasó ahí?, o de plano que haga cita con el pedicurista.

Lo que sí es un hecho grave que hayan quitado cinta amarilla y que se utilice, ni imaginar lo que sucederá si un automóvil, camión, un desperfecto se sube ahí, habiendo gente… ¡niños!

Por otro lado y vuelve la burra al trigo con Oomapasc, otra denuncia del regidor Bours ¿cómo que se otorgó un contrato a una empresa de Guadalajara que cotizó más caro para una obra? Creo de más de 5 millones y la local más barato ¿qué paso alcalde?, más transparencia y uso de proveedores locales como solicita la regidora Rebeca Godoy.

‘Cero Rechazo’

Ante lo sucedió con la bebé que nació en Magdalena, que de inicio fue rechazada la madre a su entrada al Centro Hospitalario y que fue salvada la niña gracias a una ‘mexicanada’ hecha con un garrafón, hay que reconocerlo, vino reacción de la gobernadora Claudia Pavlovich.

Cero rechazo, un plazo de 45 días para avituallar todos los centros hospitalarios, incluso el nuevo de su tierra Magdalena, visitó a la niña y familia y no cabe duda, esa niña trajo ‘torta bajo el brazo’, gracias a ella, no deberá presentarse otro problema y en esa sintonía el secretario de Salud, Enrique Clausen.

