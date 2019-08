La generación que nació en los cuarenta, termina su ciclo en medio del caos y de la violencia

HAY UN LIBRO QUE YO pensaba que, al leerlo, no me gustaría. Y sin embargo, me atrapó desde el principio. Porque de inmediato me sentí identificado con la auto-confesión del autor.

Fue uno de esos raptos de sinceridad que todos tenemos en algún momento de nuestra vidas. En algún instante, en cualquier circunstancias y por cualquier motivo.

HÉCTOR AGUILAR CAMÍN, recién publicó su libro ‘Nocturno de la democracia mexicana’.

De entrada, a mí no me llamó la atención el título. Se ha escrito tanto de la democracia. Se han publicado tantos libros sobre el tema, que ya nada relacionado con nuestra democracia, tiene interés entre los lectores.

Pero un querido amigo mío, insistió en que aceptara este libro que él me quería regalar. Estábamos en Libros y más de Ciudad Obregón. La dama que atiende la caja y la librería, nos miraba discretamente. Yo me rehusaba pero finalmente cedí.

¡Y vaya atinada!

Como digo, me gustó de principio a fin.

Cito textual: “México será algún día moderno, un país próspero, democrático, equitativo, pero no lo será por aciertos cometidos en el curso de mi generación”.

¿Por qué me estremeció este primer párrafo?

¿Será porque siento y pienso exactamente lo mismo que el quintanarroense, esposo de otra mujer excepcional, escritora también, ÁNGELES MASTRETA?

Y lea este otro párrafo: “Mi generación, la nacida en los años cuarenta del siglo pasado, debutó muy temprano en la historia. Sobreactuó sus sueños y sus emociones. Su salida al mundo, con el Movimiento Estudiantil de 1968, fue una fiesta de libertad que terminó en una tragedia, la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Diría que desde aquel momento fundador hemos soñado de más y conseguido de menos como generación”.

Estas reflexiones de Aguilar Camín, seguramente se las hubieran querido hacer —o se las hicieron— muchos mexicanos nacidos en la década de los cuarenta. El escritor, periodista e historiador, nació en 1940.

El autor de estos Rumbos, nació en 1946. Aguilar Camín tiene 79 años. Yo, 73.

Me identifico con su pensamiento. Me hubiese gustado que a mí se me hubiesen ocurrido las mismas palabras.

Tal vez el autor de La Guerra de Galio —el primer libro suyo que yo leí hace muchos años— tenga motivos diferentes, aspectos distintos. Objetivos históricos que yo no conozco.

Pero a fin de cuentas, como miembro de esta generación, me siento frustrado.

Veo el final cada vez más próximo y me deprime la idea de que, al partir, quedará atrás de mí una larga saga de tragedias, de lacras sociales que no pudimos contener los de mi generación.

Ni los de arriba ni los de abajo.

Yo ya rebasé los 73 es el último trecho. No creo que nada pueda cambiar en seis años. Por el contrario, mucho me temo —y cuando hablo de temer, hablo de miedo, de certeza de que las cosas van muy mal— que en el futuro cercano este país y este mundo se va a descomponer mucho más.

Mi generación, que es la de Aguilar Camín, que es la de millones de mexicanos, vive sus últimos tiempos en medio de una erupción volcánica que nos depara todavía mucho dolor, mucha pesadumbre y luto en muchos más hogares.

Aguilar Camín lo recuerda: vivió sus sueños, creyó en un cambio a finales de los sesenta. Pero el cambio fue una figura gatopardezca que no trajo sino demagogia y decepción. Y guerra sucia. Y sangre joven derramada.

Mi generación, la que nació en los cuarenta del siglo pasado, vive la violencia del cristal, el desaliento de los servidores públicos. La indisciplina institucional. El ataque artero, impune, de muchos ciudadanos a quien un presidente idealista llama “pueblo bueno”, agrede, humilla, insulta al Ejército, a los soldados, que también son pueblo, que también tienen necesidades, y tienen padres, y tienen esposas, y tienen hijos.

Permiten ser humillado y golpeador porque se le ha ordenado. Pero esta pasividad no puede durar demasiado tiempo. Tengo la sensación de que la paciencia se agotará.

¿Viviré para verlo? ¿Quién lo puede saber?

Hay muchos hogares cuyos moradores viven con el Jesús en la boca cada vez que se aproxima a la puerta un vecino perdido en las adicciones. Tiemblan cuando suenan los golpes violentos en la puerta. El cristal quema sus cerebros. Está esquizofrénico. Ve enemigos en los vecinos que los vieron nacer. Traen ‘puntas’ en la cintura. Y el vecindario sabe que es capaz de usarlas contra un niño, contra un adolescente. Contra un anciano.

Es la degradación de una sociedad que pertenece a mi generación.

Muy cerca de mí he conocido historias terribles. Y no puedo hacer nada para atajar el peligro, para prevenirlo. El 911, cumple su cometido. Pasa la urgencia a una unidad policiaca. Pero esta no acude al llamado. O llega tarde.

¿La ministerial, antes la PEI? Siempre dicen que están para investigar. Pero no funcionan.

¿La municipal?

Rebasada. Superada por los crecientes niveles del delito, de la violencia, de los asaltos, de los robos, de las agresiones, de dañistas exacerbados por la drogas.

En mi generación, nació la modalidad de los feminicidios. De los “ajustes de cuentas”. Del narco-menudeo.

Todo esto rodea a quienes nacimos en los cuarenta. Yo veo en la distancia que me toca recorrer, en el corto plazo, un caos horrible, lleno de salvajismo y de impunidad. Y no hay salvadores.

Por eso, y por muchas cosas más, me identifico con el libro ‘Nocturno de la democracia mexicana’, de HÉCTOR AGUILAR CAMÍN.

Yo también la veo obscura, lóbrega.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: POR RAZONES de interés general y porque el remitente es un ciudadano de respeto mucho, me veo en la necesidad de publicar parte de un texto que me fue enviado ayer martes. Textual: “En tu columna aparece el nombre de Ivonne Saucedo Villegas, titular del Inapam en Cajeme. Ojalá un día visitaras sus instalaciones de la Machi y de la Municipio Libre para que vieras el olvido en que están, pero sobre todo la frivolidad con que es manejada por su titular…

“Ahí trabaja gente muy buena, humilde a quienes les piden pongan de su bolsa para comprar los pañales, comida y demás artículos que necesitan los viejitos. Ahora con la 4T es cuando más insensible se han puesto con los más necesitados…

“¿Cómo la ves? Vergonzoso, ¿verdad? Te mando un abrazo”…

Al costo, caro lector… Al costo…

MIENTRAS TANTO, LOCO DE contento anda desde anteayer, El ‘Pato’ ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, luego de que la quinta generación de graduados de la Escuela de Cuadros del PRI, recibiera sus certificados que acreditan a sus alumnos como personas académicamente preparadas para ejercer funciones partidistas y políticas, con la frente en alto…

La verdad sea dicha, para el priísmo de Sonora esto debe ser un aliciente en medio del desaliento natural que se respira en los partidos de oposición…

Bien por el ‘Pato’ y bien por quienes, como BULMARO PACHECO y un grupo de mentores, se han aplicado a colaborar incondicionalmente con este partido…

Y DEJO, PARA MAÑANA, UN interesante tema que tiene qué ver con la Escuela ‘Carlos M. Calleja’, con algunos agregados y precisiones que un amigo mío tuvo a bien contarme ayer… Mañana…

Es todo.

Le abrazo.

