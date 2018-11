La inercia por el desprecio de la Ley

Un cambio radical en México incluiría de la noche al día el estricto cumplimiento del marco jurídico que rige a las instituciones del Estado.

¿Por qué? Simplemente porque estamos acostumbrados al desdén en la aplicación de la Ley por parte de los sujetos más obligados a hacerlo, que son los gobernantes y funcionarios públicos.

Sin embargo, lo que vivimos hoy en las vísperas de la aplicación de la llamada pomposamente ‘Cuarta Transformación’ por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales, es un desprecio total y absoluto, por la Ley.

Ejemplos tenemos varios. Pero vamos al del día. López Obrador anunció que su esposa, Beatriz Gutiérrez Mueller, ocupará la coordinación para la memoria histórica y cultural de México.

Si le ha dado ‘chamba’ a su mujer, está cometiendo una falta y está de más que juramente el cumplimiento de la Constitución y las leyes que de ella emanen. Un funcionario no puede contratar a familiares desde el primero al cuarto grado, cuando menos.

Si esa posición es de carácter ‘honorario’, entraría el conflicto de interés respecto a la utilización de recursos públicos para su propósito, porque nadie a estas alturas creería que el trabajo de la señora Beatriz, lo llevaría a cabo con recursos de su bolsa.

A la vez, la trascendencia de la información acerca de la disminución del presupuesto para las instituciones de educación superior en el país según una iniciativa de Morena en la Cámara de los Diputados, deja mucho que desear respecto a la utilización de recursos públicos para la creación de esas 100 universidades que el hijo de López Obrador (Gonzalo) anda anunciado a todo lo largo y ancho de la República.

Por la víspera podemos sacar el día. Una transformación real del país a exigencia popular por los resultados del pasado 1 de julio, es el estricto cumplimiento de la Ley como requisito esencial de contribución al combate a la corrupción y la impunidad.

Despreciar la Ley poniendo oídos sordos a la crítica, es muy peligroso para el futuro de las libertades en México.

El horizonte se observa con nubarrones que presagian una gran tormenta.

A ver si ahora el pueblo continúa siendo sabio para AMLO… Algunas etnias de la península de Yucatán se pronunciaron ayer en contra del proyecto de construcción del Tren Maya… Señalan dos poderosas razones: La primera, aseguran que “solo beneficiará a los ricos y poderosos”; la segunda, “que nadie más que ellos determinarán qué se construirá sobre sus tierras”… Bueno, es un ‘trompo a la uña’ para el presidente electo de México… Es una espléndida oportunidad para anunciar a enemigos en puerta y así, echar la culpa a alguien… Porque “siempre el pueblo tendrá la razón”.

Las redes sociales en Sonora han dado cuenta de algunas ternas para la designación del próximo secretario de Seguridad Pública en relevo de Adolfo García Morales, quien (habrá que decirlo) había puesto su renuncia al cargo desde hacía semanas atrás del anuncio de su salida… Pero bueno, eso es historia… Una de las ternas incluye al exjefe de la Policía Estatal de Seguridad Pública de Guillermo Padrés, Ulises Méndez y al ‘boursista’, Abel Murrieta… No trae caso tomarlas en serio… Podrían ser ‘fake news’… Y como no existe información oficial al respecto, no queremos meternos en el tránsito de posibles manipuladores informativos… ‘Al cabo que no hay en Sonora’.

Ágape por el cumpleaños ayer por la tarde del restaurantero Miguel ‘Chapo’ Mejía… Se convirtió en una reunión donde la ‘grilla política’ abundó en las mesas… Sorprendentemente, se vio a un Alejandro López Caballero saludando a propios y extraños, como si su conciencia estuviera muy limpia para muchos de sus calificadores de imagen… Entre otros asistentes, cuñados de Alfonso Durazo Montaño, (gran amigo del cumpleañero), Ernesto Gándara Camou (quien ya trabajó con Alfonso, durante el ‘foxismo’) Rolando Tavares, Manuel Robles Linares, Alfonso Molina Ruibal, Miguel Ángel Murillo y un etcétera lo suficientemente extenso como para armar un gran ambiente con música y la presencia del mariachi que hizo llegar el popular ‘Chile Verde’… Enhorabuena para el buen ‘Chapo Mejía’…