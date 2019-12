“La letra chiquita” que obligó que ayer viajara a Washington el negociador mexicano Seade

YA APARECIÓ EL PEINE en el asunto de la firma del Nuevo Tratado de Libre Comercio México—Estados Unidos— Canadá. Ayer mismo circuló una nota informativa que da cuenta de que el negociador mexicano JESÚS SEADE, viajó presurosa e inesperadamente a Washington, para informar a sus contrapartes de ese país que no están de acuerdo con los inspectores laborales que aparecen con letra chiquita en el documento firmado.

¡Ah, que las hilachas! Tenían razón, entonces, los que alertaron de que los legisladores mexicanos que aprobaron fast-track el Te-Mec, no leyeron la famosa “letra chiquita”.

Lo peor de todo, es que así se la vendieron al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y este lanzó las campanas al vuelo antes de que, alguien por ahí, lo pusiera sobreaviso de la metida de pata de los senadores.

Así empieza la semana, caro lector, después de una serie de eventos con bombo y platillo en los que se resaltaba lo bien que le había ido al Presidente AMLO y a la Cuarta Transformación.

Todo era miel sobre hojuelas. Ahora resulta que no era tal, que había un prietito en el arroz. Más bien, “prietote”, dicen algunos.

Déjeme contarle que ayer mismo logré dar con un programa casi secreto—porque casi nadie lo ve—en el que un panel de analistas abordaron el tema y el viaje intempestivo del señor Seade a la capital de los Estados Unidos.

De entrada, uno de ellos afirmaba que para vergüenzas no han ganado los mexicanos con tantas torpezas cometidas por los más reconocidos colaboradores de AMLO, recordando el “culiacanazo”.

“¿Cómo se les fue a pasar a los legisladores la letra chiquita?, se preguntaban.

Pues sí.

Otro tema que ya empieza a estar en las principales columnas periodísticas del país y de Sonora, es el de la inseguridad. Esta vez con un sesgo más candente: las complicidades de los mandos policiacos de cada Estado con el crimen organizado.

Esto lo señalan los otros mandos, los federales, lo mismo de la policía civil que del Ejército.

Es vox pópuli que en las filas del Ejército y la Marina, se escuchen en las conversaciones entre ellos un lamento reiterativo: nada funciona bien porque las corporaciones locales en los Estados trabajan al servicio de la delincuencia organizada y son las primera en dar el pitazo cuando se inicia un operativo militar.

No es un secreto para nadie dentro de ese mundo, que entre militares y corporaciones civiles existe una profunda desconfianza.

Y fobias también.

Con esta situación que ha prevalecido por décadas, es imposible que algún programa de coordinación nacional y regional les funcione bien.

Por eso en esta semana que empieza estará como tema muy principal el de la inseguridad en todo el país.

De hecho, como ya se comentó en otros espacios, fue el propio ALFONSO DURAZO el que dio la voz de alerta.

Y ¡ojo chícharo! Después de esta advertencia, podrían llegar otros estremecimientos políticos y policiacos desde Palacio Nacional. Todo es cuestión de leer entre líneas.

Igual que la “letra chiquita” de los documentos.

¿Estamos mejorando en Sonora en materia de eficiencia en el combate a la delincuencia? A mi juicio no. Estamos mal. Y vamos para estar peor.

Y no se trata solamente de los ajustes de cuentas entre narcos. Se trata de delincuencia urbana. De asaltantes. De agresiones a los ciudadanos por drogadictos para arrebatarle un celular a una jovencita, a una estudiante, una señora.

Hay ciudades en Sonora cuyas calles lucen desoladas. No se ve una patrulla durante varias avenidas. La vialidad se ha vuelto caótica. Hay exceso de motociclistas que recorren las calles a un brutal exceso de velocidad generando riesgos para todos: para los automovilistas. Para los de a pie y para ellos mismos.

Y como si esto no fuera ya una calamidad, los expertos calculan que si la iniciativa del Presidente AMLO para liberar a más de 300 mil presos que reúnen—dicen los estudiosos— los requisitos para cobijarse en esta iniciativa de ley, las cosas podrían ponerse mucho peor.

AMLO quiere que se apruebe antes del 31 de diciembre.

En este contexto, hay quienes temen que algunos miles de los 300 mil que van a ser liberados, vuelvan a la reincidencia. Y aquí sí, ¡Sálvese quien pueda!

Como verá usted, caro lector, hay barruntos de tormenta.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! EL SÁBADO le platicaba yo que ese mismo fin de semana el huatabampense BULMARO PACHECO MORENO, Presidente de la Fundación Colosio- Sonora, se había reunido con el Secretario de Educación Pública ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, en el restaurant Hunan de la Ciudad de México, primero que nada, en su condición de amigos que lo son de muchos años, y luego, atendiendo un encargo de la Gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, sobre algunas gestiones en materia de educación para Sonora…

De hecho, Pacheco ha sido de mucho tiempo, un destacado gestor ante el Gobierno Federal, para temas de electricidad, educativos—Prepas, Universidades, Tecnológicos—que implican, principalmente, infraestructura para las comunidades rurales del Sur del Estado…

La verdad sea dicha, Bulmaro Pacheco ha sido un estupendo promotor de la educación y esto no tiene vuelta de hoja…

Por cierto, el que fuera en tiempos del Gobierno de EDUARDO BOURS CASTELO, Secretario de Gobierno estará entre los invitados a la comida que hoy se llevará a cabo en la residencia de ERNESTO VARGAS GAYTÁN, con motivo del cumpleaños de Eduardo, a partir de las 2 de la tarde…

Allí se encontrará Bulmaro con su amigo ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, jerarca del PRI, que tuvo una semana muy ajetreada asistiendo a eventos donde se congregaron cientos de ciudadanos, mayoritariamente de filiación priista…

Ya vio usted: la “Borregada” fue un éxito en su asistencia, y hasta donde se sabe, el único panista visible—que además tuvo su origen en el PRI—fue el primo del Borrego Gándara, JAVIER GÁNDARA MAGAÑA…

En el caso de la comida de este lunes, no se trata de un evento masivo, sino de una convivencia de invitados bien seleccionados y el Neto Vargas me había comentado que no pasarían de 40…

Pero hay lectores de estos Rumbos que me escribieron para hacerme la observación en el sentido de que sobre la lista que publiqué el sábado, tuvo la percepción de que eran muchos más de cuarenta…

En todo caso, ya se verá… ¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! Para que luego no anden diciendo que el PRI está muerto, me llegan reportes de Etchojoa en el sentido de que JOSÉ EMER CAMPOS TORRES, se lanzó para la presidencia del PRI Municipal, lo que ha provocado fuertes manifestaciones de inconformidad pues dicen que este señor ha saltado de un partido a otro desde que dejó el PRI para pasarse al PAN, y ahora de nuevo quiere ser líder del tricolor…

Ya ve usted lo que son las cosas: hasta se pelean por dirigir a ese partido en un municipio donde no hay gobierno priista…

Sobre este tema, intentaré conversar hoy mismo con HELIODORO SOTO RODRÍGUEZ y su primogénito HELIODORO SOTO HOLGUÍN…

Vamos a ver qué cuentan…

Es todo. Le abrazo.

