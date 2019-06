La luz… y la oscuridad del mundo

El presidente Internacional de la congregación religiosa “La Luz del Mundo”, Naasón Joaquín García, fue detenido en California, Estados Unidos, acusado de varios delitos graves. Desde trata de personas, tráfico con humanos y abusos contra infantes, tienen una severa penalización.

Difícilmente este pastor mexicano podrá seguir con su poderío espiritual, a pesar de que su departamento de comunicación envió ayer por la tarde un boletín donde rechaza las acusaciones contra su líder, argumentando conocer la buena trayectoria de García.

Se defenderá, desde luego, pero tan solo ese tipo de señalamientos manchan para toda la vida la reputación y credibilidad en un líder que debería de preocuparse de manera especial por no poner en riesgo su integridad pública.

Por lo que sea, verdad o intriga, Naasón Joaquín García pudo haber rebasado los límites permitidos para alguien que siendo terrenal, se autoproclama hablar en nombre de un ser supremo.

El líder de “La luz del Mundo”, se atrevió a promover y utilizar influencias en el Senado de la República para recibir un homenaje por su cumpleaños número 50 en un lugar privilegiado y sagrado para las personalidades que efectivamente han arrojado luz, desde el punto de vista artístico o intelectual: El Palacio de las Bellas Artes.

Esto sucedió hace apenas unas cuantas semanas. Los mexicanos tuvimos conocimiento de esta persona al darse a conocer tal “atrevimiento” y hasta el encargado del recinto debió admitir haber sufrido un “engaño”.

Hoy, Joaquín García está detenido y la justicia estadounidense le ha fijado una fianza para recobrar su libertad y sujetarse a un juicio, de 25 millones de dólares.

Quizá y este sea un ejemplo más de que la soberbia hace al soberbio una persona muy vulnerable.

Algunos le llamaron “justicia divina”, pero en realidad lo sucedido fue aquí, en la tierra… El violador y asesino de Itzmel, la pequeña de siete años violada y asesinada cerca de su hogar, apareció sin vida, ahorcado, en su celda de la prisión en San Luis Río Colorado… La Fiscalía General de Justicia del Estado consideró que esa acción suicida fue cobarde, al escapar por la puerta falsa y no afrontar el castigo que se le impondría ante el terrible crimen que cometió y que consternó no solo a los sanluisinos sino a todos los sonorenses… Hay quienes no creen que haya sido suicidio, pero esto ya entra en la creencia y especulaciones populares… Será la autoridad competente quien determine las causas de su muerte… Deberá ser la única preocupada por saberlo.

Ayer el señor Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, tuvo a bien recibir a la gobernadora Claudia Pavlovich y a sus colaboradores Claudia Indira Contreras y David Anaya Cooley, en compañía de varios funcionarios federales y estatales, para abundar sobre programas que busquen disminuir la violencia en Sonora y prevenir el delito en todos sus órdenes… Se observó cordialidad en la reunión… Habrá qué ponderar que independientemente de los agravios personales de Durazo en contra del actual Gobierno del Estado y sus amigos, prevalece el interés popular de apoyar lo que haya qué apoyar ara buscar que sus paisanos vivan en paz y con tranquilidad.