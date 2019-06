La manipulación de los padres de ABC y la otra tragedia detrás de la tragedia

EN LA MAÑANERA DE AYER el presidente de la Cuarta Transformación, no recibió a los representantes de uno de los grupos de padres de la Guardería ABC de Hermosillo.

Mandó decirles que los recibiría ALEJANDRO ENCINAS o algún otro funcionario.

Y es que, como lo he dicho en repetidas ocasiones, la tragedia de la ABC se politizó desde el principio. O la politizaron injerencias extrañas.

El propio ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, al referirse a este episodio afirmó que el hecho de que el incendio se registrara en un mes previo al de las elecciones para gobernador en Sonora, dio lugar a que los intereses político desvirtuaran los hechos y con ello le causaron un gran daño a los padres de las víctimas del 5 de junio de 2009.

Verdad de verdades.

Esto mismo lo he compartido con usted se acordará.

Sin embargo, lo más grave de todo, es que en nombre de la justicia para las víctimas y sus familiares, se han cometido, justamente, muchas infamias.

Como haber encarcelado a varios funcionarios —mujeres y hombres— que ni para el caso.

Recuérdese al entonces delegado del IMSS, que, enfermo de la próstata, fue enviado a prisión sin permitirle una atención médica especializada.

Y el linchamiento mediático al que algunas maestras —que por cierto salvaron niños de morir quemados— de la guardería fueron sometidas, insultadas, vejadas y amenazadas por algunas mamás que escucharon la intriga y la calumnia de algunos personajes que se involucraron para crear un ambiente de odio que repercutiera en adversarios políticos del momento.

Tres o cuatro maestras fueron entrevistadas por un canal de televisión nacional. Narraron lo que ellas se arriesgaron el día de la tragedia para sacar de las llamas a varios niños.

Una de ellas dijo haber vivido durante estos años en zozobra, siempre aterrorizadas ante la posibilidad de toparse con laguna de las madres que perdieron a sus hijos en el incendio.

“Nosotras arriesgamos nuestras vidas para salvar a varios niños. Pero las mamás fueron aconsejadas por personas extrañas para que nos culparan. Cada vez que veo a una mamá me quedo paralizada. He sufrido mucho y no puedo superar este trauma”, dijo una de las mentoras.

Pues sí. No fue solamente la tragedia que nos ha presentado la versión oficial.

En realidad, hay muchos culpables pero no del incendio sino de esta saga truculenta que políticos con intereses de coyuntura crearon y exacerbaron para sacar raja política frente a otros políticos.

¿Cómo están los padres de la Guardería ABC a diez años de los trágicos sucesos?

Están divididos, confrontados entre sí, manipulados por grupos que nada tiene qué hacer allí, y, para colmo, su causa sirve a nuevos intereses aún más retorcidos porque se manifiestan en la estructura de la Cuarta Transformación.

¿Por qué el IMSS ha presentado una querella o denuncia contra el exgobernador de Sonora EDUARDO BOURS CASTELO?

¿Los patos le tiran a las escopetas?

¿Qué ya se nos olvidó que el primer señalado fue precisamente el IMSS, en la persona del entonces director general, de esa Institución?

Era presidente FELIPE CALDERÓN. Y en ese entonces GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES, era un calderonista de hueso colorado.

Y casualmente, fue Germán Martínez quien autorizó que se hiciera la denuncia o querella ante la Fiscalía General de la República, justamente cuando ya tenía redactada y lista para presentarla, su renuncia a la dirección.

¿En que se beneficia Martínez?

Por otra parte, la actitud de López Obrador resulta muy extraña. Dijo que no quiere que sea una investigación de coyuntura pero sucede que la denuncia ante la FGR se hizo días antes del 5 de junio.

Naturalmente, la atención de la gente se orientó hacia la persona de Eduardo Bours.

Si esto no es una jugada de coyuntura para distraer las protestar hacia el exgobernador, no sé qué diablos será.

Como digo, en nombre de esta terrible tragedia, se han cometido muchas infamias.

Al final del día, no pasa nada simple y sencillamente porque fue un accidente —un desgraciado accidente pero accidente al fin— y no hay manera de señalar a alguien específicamente como culpable.

Se ha dicho en estos Rumbos: lo de ABC fue una de las tantas fallas que tiene el sistema de salud en este país.

Se puede inferir que es una lógica consecuencia de una deficiente estructura administrativa en la que no solo el Gobierno y el Estado mismo, es o son responsables, sino en general, todos los ciudadanos porque nunca protestamos por nada mientras nada nos pasa, mientras nada pasa.

En ABC pasó lo inimaginable y entonces volteamos para todas partes buscando culpables para lincharlos.

En verdad, caro lector, en este país todos somos culpables.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! DESDE ESTE LUNES pasado, circula el segundo número del semanario VALOR, cuyos contenidos gustan a los lectores por la frescura de su estilo y la forma de su conectividad con la opinión pública…

Particularmente, me gustó la entrevista que la joven colega de casa, ALEJANDRA AVALOS, le hizo al dirigente agrícola BALTAZAR PERAL GUERRERO…

El Balta fue muy explícito para decir sus cosas. Por ejemplo, que hay desaliento por políticas de López Obrador y que las malas decisiones de su Gobierno podrían acabar con la agricultura comercial…

Buen trabajo y excelente respuestas del exitoso productor del campo…

Por cierto, durante la inauguración de VALOR, el equipo de reporteros del semanario recogió opiniones de varias personalidades del sector empresarial y de la política, incluso, de la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO…

Por cierto, durante la inauguración de VALOR, el equipo de reporteros del semanario recogió A PROPÓSITO DE CLAUDIA PAVLOVICH, la gobernadora se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, y juntos, revisaron programas y estrategias de seguridad, según reza la nota que ayer circuló en redes sociales…

Buen presagio, sin duda, y no tengo ninguna duda de que las cosas van a mejorar sustancialmente en materia de violencia y, por supuesto, de seguridad…

Tiempo al tiempo…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! Resulta, señor mío, que la tarde-noche del miércoles, se corrió como reguero de pólvora la versión de que el licenciado HÉCTOR CÁÑEZ VÁZQUEZ había fallecido…

Daba este reporte, una agrupación de abogados a la que, al parecer, pertenece Héctor, de quien en mi columna que recién había escrito y que apareció ayer al público, había expresado mis mejores deseos por una pronta recuperación de su salud…

Dije que Héctor Cáñez se encontraba en terapia intensiva en un hospital de Hermosillo…

Pero ya por la tarde-noche, más de una decena de tuitt surcaron el ciberespacio con la “noticia” del deceso de Héctor… Fue una falsa noticia, los abogados se equivocaron y tengo, para mí, que lo amable de este error es que Héctor, cuando se recupere, tendrá el privilegio de leer lo que sus amigos le quieren y piensan de él, creyendo que había fallecido…

Esto es el lado amable de las cosas…

Es todo.

Le abrazo.

