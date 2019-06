La paz esté con el hombre

La paz es un don que cualquier ser humano debería desear y hacer algo por conseguirla. La paz atrae calma y tranquilidad al hombre... y ¿quién en su sano juicio no lo quiere así? Pero por desgracia habemos personas en el mundo entero quienes podemos ser capaces de provocar todo lo contrario y traer penas, sufrimientos y desesperación a las personas.

Dios a través de los evangelios de Jesucristo nos la brinda mediante el arrepentimiento, la confesión y el perdón.

Los creyentes necesitamos recordar el Evangelio como un aliciente para luchar contra el pecado y contra los provocadores. Por otra parte los que no son creyentes necesitan hacer lo mismo porque ellos también quieren y necesitan paz al igual que todos.

En ocasiones pensamos que alcanzar la paz es una meta inalcanzable. Pero tenemos que decir que la paz es posible y necesaria.

¿Por qué las guerras, el terrorismo, la violencia, las injusticias, la incultura son posibles? ¿Por qué la paz no? Eso depende de qué es lo que hagamos por conseguirla.

Todo aquel lugar donde estemos en este momento y en cualquier otro debe ser un lugar desde donde podamos propiciar esa paz que al ser humano nos hace tanta falta. Y decirlo no quiere decir que porque no haya una guerra con soldados y armas sea un lugar pacífico.

Los mandamientos nos dan la libertad, que tan solo con respetarlos (ni siquiera cumpliéndolos a la perfección) damos forma justa a nuestro prójimo y a nosotros mismos. ¿Por qué si Dios dio potestad al hombre sobre la creación y sus elementos, cada día respondemos menos a su llamado? El hombre ha hecho mal uso de ella, ha tenido poco cuidado. Varios factores como el orgullo, la ambición, la inconsciencia, la ignorancia misma son la causa de muchos de los problemas que el hombre enfrenta el día de hoy. Junto con la potestad que Dios le dio al hombre para hacer uso de la tierra, también le entregó la responsabilidad de cuidarla, de velar por ella y por su prójimo.

Pero el hombre, sintiéndose amo y señor, quiere dominarlo todo, incluso otros mundos, cuando no ha sido capaz de conquistarse a sí mismo, cuando no ha sido capaz de lograr paz y armonía, vida y progreso para su propio planeta.

La paz es una gran bendición que Dios nos ha dado, pero a veces nosotros no propiciamos la paz, sino todo lo contrario. Teniendo y queriendo paz, no hacemos que florezca. ¡Tal parece que hay personas que han nacido para hacer sentir mal a otras!

Cuando en los medios de comunicación vemos en los reportajes a personas con tanta amargura, con sus ojos llenos de ira, y que provocan actos tan deplorables, uno se pregunta: ¿cómo es posible?... bueno esto es posible porque todo aquel que tiene maldición está lleno de esa amargura.

Es muy lamentable los actos crueles que presenciamos hoy en nuestra región. Pero, ¡también lo serán para aquellos que los cometen! Porque ningún acto como el terror, la violencia y el sufrimiento quedan ‘hasta ahí’... los que lo provocan pagarán tarde o temprano las consecuencias de algún u otro modo. También porque nada de esto es limpio, ni siquiera para ‘escarmiento’ de alguien. Tampoco lo es el homicidio, incluso de niños inocentes. No hay ninguna causa... ¡ninguna!, de ningún orden que los justifique. La violencia en todas sus ramificaciones es un mal. Trae consigo el despertar de los sentimientos más crueles del ser humano como son la venganza, el odio, la rivalidad, el desprecio, la intolerancia, la discriminación. Deja soledad, miedo, amargura, traumas psíquicos.

Hemos rezado a Dios pidiéndole la paz y la no violencia. Pero también existen aquellos que la provocan y también aquellos que culpan a Dios por todo lo malo que pasa, especialmente cuando vemos las terribles consecuencias que dejan a su paso los actos violentos.

¡Es obvio que no hemos entendido aún las enseñanzas del Creador!

Si el creyente no está en la palabra no tiene entendimiento de la paz. Hay que buscar al autor de la paz, al que hizo todas las cosas. Cuando creó todo, también creó la paz.

Ahora bien: Si queremos hacer algo por la paz ¡hagámoslo ya!, ofrezcamos nuestro tiempo, dinero, oraciones. Digámosle a la paz que estamos a su servicio y también al mundo.

Ahora, no es demasiado pronto ni demasiado tarde, es el momento justo de que disponemos para empezar ya. El dolor de aquellos que sufren los actos de violencia, no está solo en la conciencia de las personas que los llevaron a cabo. Está también, aunque no nos guste admitirlo, en cada uno de los que no hacemos nada por la paz y la no violencia. En cada uno de los que por apatía, desapego, indiferencia o comodidad, no movemos un dedo. En cada uno de aquellos que nos dedicamos a hacer muchas críticas pero no nos comprometemos ni nos esforzamos buscando otros caminos. Todos somos un poco culpables de todo.

No nos quedemos de brazos cruzados lamentándonos viendo en los medios de comunicación los horrores de muchas vidas, ni sentados en una silla esperando que las cosas se resuelvan solas.

Dios nos demuestra que la humanidad no está tan perdida como parece, porque siguen habitando en ella muchos seres que aunque sea por instantes recuerdan lo que es la solidaridad, la ayuda al prójimo y luchan por la paz.

El testigo de la paz respeta y perdona al otro, respeta su cultura y religión, se muestra solidario con el que sufre, fomenta la reconciliación entre los hombres. Esta paz es la que comienza en el corazón de cada uno. Ojalá que ahora sí...

¡La paz esté en el corazón del hombre!...