La persona, es individual y debe ser social

Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la humanidad. La psicología, una persona es alguien especifico (el concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo define en función de su función singular y único), debe de entender que los seres humanos estamos programados en la vida, que es el nacimiento, el crecimiento, el producir y por supuesto morir, lo que constituye al hombre es principalmente el alma, forma sustancia de su naturaleza de ella dimana en ultimo lugar toda la vida humana; en ella radica todo los dinamismos psíquicos con su propia estructura y su ley orgánica; a ella es a quien la naturaleza encarga al gobierno de todas las energías hasta tanto que esta no hayan adquirido en su ultima determinación. En la unidad de cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del Universo material en cual alcanza por medio del hombre su mas alta cima y alza la voz para la libre alabanza, por su puesto del creador, no debe por tanto despreciar la vida corporal, si no por encima el contrario debe de tener por bueno y honrar tu propio cuerpo como criatura del creador que ha de resucitar el ultimo día. La constitución del hombre se divide en dos: en un cuerpo físico sujeto a las leyes biológicas de todos los seres vivos, nacimiento, nutrición, crecimiento, reproducción, y por supuesto lo que dije anterior muerte. Y un alma principio del movimiento de todo ser vivo que es diferente a los demás seres vivos, ya que esta dotado de inteligencia y voluntad, la inteligencia, es la potencia espiritual del hombre de conocer la verdad y la voluntad, la potencia espiritual del hombre, es de buscar o entender al bien, en esta vida que se vive es confiar en el bien que alguien a otro, y a huir de lo malo, tal vez usted no crea en esto, pero esta vida siempre hay sorpresas buenas y malas, eso que ni que. En virtud de su dignidad, todos los hombres somos personas dotadas de razón y voluntad y provistos de una responsabilidad personal ya que estamos presionados por su propia naturaleza misma y obligados por obligación moral a buscar la verdad.

Estamos obligados también a adherirse a la verdad tan pronto, y reglamentar toda la vida según la exigencia de esa verdad. Es el individuo de naturaleza racional, portador de potencialidad que desarrolla a través de su vida en el seno de la familia y de la comunidad: como individuo, la persona humana presenta dos características fundamentales, es distinta de todos lo otros miembros de la especie humana, es decir, aunque participe de la misma naturaleza, constituye una totalidad, EN SI es una unidad, que no puede dividirse sin perecer, se compone de alma y cuerpo y espíritu y materia en ella forma una unidad, cuya ruptura es la muerte, el hombre es un ser consiente, racional y libre y por eso, es también un ser social que solo en compañía de sus semejantes encuentra las condiciones necesarias al desarrollo de su conciencia, racionalidad y libertad, que lo que caracterizan que lo distingue de los otros animales, por ser consiente, racional y libre. El hombre posee derechos inalienables y deberes morales porque el animal solo tiene instintos y hábitos el hombre envilezca con el vicio transformándose en alcohólico, corrupto y criminal, pero no pierde su dignidad esencial.