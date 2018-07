La política es de los políticos

Hay que comenzar y absorber, actuar y sobre todo ser que partícipe en los tiempos de las grandes necesidades que hay en varios sectores dentro de la comunidad, o municipio; los políticos manejan sus intereses para su persona, no cree usted que es cierto, muchas promesas, pero hasta ahí, nada más, vivimos tiempos muy difíciles porque no hemos sabido organizarnos, todos tenemos un compromiso de participar y contrarrestar los grandes males que existen en la sociedad, hay clamores tristes en algunos matrimonios que se quejan que no le alcanzan lo que perciben de su trabajo, pero a nuestro juicio considero que tiempos traen tiempos.

Y todo esto tiene que tener arreglo de una forma u otra, pero si es muy importante y lo he dicho muchas veces corregir el cúmulo de vicios sociales que venimos arrastrando de autoridades anteriores, tenemos que dejar otras cómodas costumbres de hablar en abstracto, hay que comenzar de pensar y actuar en función de persona y situaciones en concreto, concretándonos a colaborar para contrarrestar estos vicios que vienen acrecentándose cada día y desordenes también.

Nuestro país desea cambiar de vida, como el individuo que llega a un momento a su bregar y se detiene y reconoce que tiene que modificar radicalmente sus actitudes y comportamiento para realizar los valores que forma el sentido profundo de su existencia.

Hoy en día se extiende una onda de convicción de que la situación a la que todos hemos llegado, en prácticamente en todos los órdenes de la vida, necesita de inmediata radicalmente corrección los tiempos pasan y la situación a nuestro juicio sigue igual en todos los aspectos sociales y políticos, los últimos dos trienios y por supuestos sexenios nos han enseñado por los problemas que se han tenido en pensar, y ver los grandes problemas que se tienen, uno por el mal manejo de la situación política y económica, y eso es muy cierto, empezando principalmente de la desvalorización de nuestra moneda, eso nos hay llevado a crear más pobreza y se han incrementado los actos vandálicos y hasta el momento la policía no ha atendido totalmente y por comentarios de muchos ciudadanos esto pasa desapercibido y por lo tanto usted lo sabe perfectamente muy bien que hay inconformidad en todos los mexicanos, principalmente referirme al municipio de Cajeme que debe de haber un orden, y por su puesto nosotros como ciudadanos debemos de coadyuvar para poder ordenar un poco nuestra sociedad.

Claro podríamos decir que hay justificación por el crecimiento demográfico que existe en el país, elementos que vienen de otras partes con la necesidad y los problemas que existen en su patria, y aparte la gran corrupción que hay, otra cosa más, la franca perversidad frente a esta realidades, la reacción de todas las áreas es ser cambios en forma en que se realiza la política, la administración pública, los negocios privados, la actividad sindical, es necesario un cambio total de fondo y de forma que sepan manejar con honestidad y honradez los políticos, los que integren o integrarán nuestro sistema, ninguno de estos cambios se realiza en lo abstractos es producto de nuevas actitudes de ciudadanos, ante una responsabilidad en cada una de sus áreas que compone la comunidad.

Si hemos de corregir el cúmulo de vicios sociales que se vienen arrastrando, tenemos que dejar atrás nuestras cómodas costumbres de hablar en abstracto, hay que comenzar a pensar y actuar en función de persona y situaciones concretas, no se trata de combatir la corrupción, sino al corrupto donde quiera que se encuentre en los asuntos nacionales y por supuesto municipales, en el gremio profesional, en las escuelas y a veces, hasta en la misma casa que debe de ser la cuna de las virtudes ciudadanas.

He comentado en algunas situaciones el problema que se presentan en el país y precisamente ya tiene tiempo, espero que el presidente Enrique Peña Nieto antes de salir y de cumplir su compromiso debe poner el orden en los Estados del país de los grandes problemas que se están presentado, todos los cajemenses tenemos un compromiso de participar y coadyuvar, orientar y por supuesto con la nueva autoridad.