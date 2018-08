La pregunta que va cobrando fuerza: ¿por qué Morena no arrasó en Álamos y El Fuerte?

LLEGARON HASTA MI LAS VOCES y los rumores. No hice caso de ellos. Luego, se me acercaron personalidades de la política. De la de otros tiempos.

Ya sin cuidar del volumen de los sonidos, me expresaron sus inquietudes.

Yo no sabía qué decir y se me ocurrió una frase que muchas veces le he oído decir a un buen amigo cuando ya no tiene respuestas: “No te preocupes, no va a pasar nada”.

Pues sí.

Se percibe en el viento algo sombrío. Pero no hay claridad que permita visualizar lo que podría devenir.

En medio este ambiente lóbrego, surge la crónica de BULMARO PACHECO MORENO. Hay curiosidades, por ejemplo, en la composición de la LXII Legislatura, próxima a inaugurarse.

El historiador la ve como muy plural y muy representativa. En lugar de percibirla como muy pobre académicamente, la ve como representante de todos los estratos socio culturales.

Por ahí, en la lista, salta el nombre de LETICIA CALDERÓN FERNÁNDEZ, incompletos sus estudios de secundaria. Ella tenía “pena” por sus pocos estudios pero el autor de la crónica le hizo ver que cosas como esta, es lo que hace especial y significativa a esta legislatura.

Es el caso de otros futuros Diputados locales, con solo estudios de preparatoria.

Destaca, también, el caso del exboxeador ORLANDO SALIDO, que viene de la raíz del pueblo, de los barrios donde la lucha diaria por la sobrevivencia endurece el carácter de quienes no tienen oportunidades laborales.

En su colaboración que hoy publica la cadena periodística de TRIBUNA, Bulmaro no incluye otra curiosidad que, empero, el columnista cita en los Rumbos de hoy.

Se trata de los alcaldes electos de Álamos y de El Fuerte, Sinaloa. Él y ella.

Ambos ganaron por la misma cantidad de votos. Mejor dicho, con una ventaja de mil 300 votos. Los dos son priistas. Ellos no fueron arrollados por Morena.

Y algo más: en el caso de la alcaldesa de El Fuerte, NUBIA RAMOS, ya era presidenta Municipal y se lanzó a la reelección. Y ganó.

Acaban de sostener una reunión ella y el alcalde de Álamos, VÍCTOR BALDERRAMA.

Ahí se acordó pedirle a la Gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO ampliar el festival “Alfonso Ortiz Tirado”, y también gestionar ante la mandataria sonorense y el Gobernador de Sinaloa, QUIRINO ORDAZ COPPEL, continúen gestionando la carretera Álamos-El Fuerte.

Buen punto, sin duda.

Yo he viajado en dos que tres ocasiones a El Fuerte, concretamente a El Realito, y la primera vez me sentí emocionado cuando observé los primeros trabajos de la obra carretera.

En viajes posteriores, vi con tristeza que ya no habían continuado.

Y hasta la fecha.

Álamos y El Fuerte están hermanados por la historia. De ahí que Nubia y Balderrama contemplen el proyecto de hacer Municipios hermanos a ambas demarcaciones. Después de todo, fueron capitales de Occidente hace mucho tiempo.

Algo más que caracteriza a estas municipalidades, es que las dos están confinadas y hasta diría yo que aisladas de la ruta del progreso y del turismo.

De ahí la importancia de esta reunión y de este proyecto.

Otro punto interesante: quieren fomentar el intercambio estudiantil entre los dos municipios.

Sobre todo en el nivel superior.

Y más: quieren compartir el esfuerzo en el combate a la pobreza extrema, que la hay y muy notable en esa región.

Lo que pasó en esta reunión, fue como una bocanada de aire fresco en el sofocante ambiente que se respira en Sonora.

No me sorprende porque lo entiendo, que muchos priistas no se pregunten por qué Morena no pudo arrasar en Álamos y en El Fuerte.

Estos dos casos, deben de servir para un reflexivo análisis. Por algo será.

¿Por qué Víctor Balderrama del PRI, ganó y bien en Álamos y por qué Nubia Ramos, también del PRI, ganó, y bien, en su reelección en El Fuerte?

He ahí la cuestión.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y AQUÍ, UNA FE DE ERRATAS: un ex Regidor de Cajeme en el trienio 1997—2000, me hizo la siguiente observación: JUANITA MARTÍNEZ MATUZ no fue regidora con JAVIER LAMARQUE CANO…

Ella ha sido una eterna aspirante a Diputada local por el PRD, hasta que con Morena se le hizo…

Ante esto, no tengo más remedio que revelar a la fuente de esta equivocada información: fue el exdiputado perredista, nativo de El Campo 60, CARLOS NAVARRO LÓPEZ…

Mea culpa y a otra cosa…

MIENTRAS TANTO, ME PREGUNTAN si el libro de JORGE CARRILLO OLEA, titulado “Torpeza de la Inteligencia: Las grandes fallas de la seguridad nacional y sus posibles soluciones”, son las memorias de GUSTAVO DÍAZ ORDAZ…

La pregunta me la formula ERNESTO VARGAS GAYTÁN…

Respuesta: no, no son las memorias de GDO, sino del propio Carrillo Olea, pero solo en la parte que corresponde al área de la inteligencia estratégica, que ciertamente involucra a personajes como Díaz Ordaz, López Mateos, Echeverría, MIGUEL DE LA MADRID, JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, CARLOS SALINAS, ERNESTO ZEDILLO, VICENTE FOX, FELIPE CALDERÓN, ENRIQUE PEÑA NIETO, FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS y otros…

Si el Neto me pregunta si es un libro interesante y por ello recomendable, sí lo es…

Y AQUÍ, UN PARÉNTESIS para expresar mi gratitud a RICARDO CRUZ CEBALLOS, mi amigo de tanto tiempo andado, por sus palabras sin duda inmerecidas…

Buen hombre, buen amigo, noble, dador de amistad grande, hermano de mi compadre RODOLFO CRUZ CEBALLOS, tuve el gusto de visitarlo en su casa la otra tarde…

¡Larga vida para ti, querido amigo, y para tu familia!...

COSAS COMO ESTAS, DONDE SE refrescan los afectos—alguien dijo que un buen amigo es uno mismo, solo que con la piel de otro—, son las que nos compensan de tanta deshumanidad que día con día vemos en nuestro entorno…

Una deshumanidad cada vez más despiadada, donde los valores del espíritu ya no tienen importancia…

Ya vio usted: en unas cuantas horas entre el jueves y viernes de la anterior semana, se registró más de media docena de asesinatos, dos de ellos, con una crueldad inaudita pues dos ancianos fallecieron quemados supuestamente de manera intencional…

Se habla—en algunos medios—de siete homicidios; en otros, de seis…

Como sea, son muchos…

En los altos niveles del Gobierno hay preocupación y en la población la sociedad empieza a tomar precauciones por su cuenta…

Esta vez ya no está convencida de que la violencia es entre narcos, sino que está desbordada, sin contra ni contenedores…

Por eso, digo: en medio de tanta zozobra, las palabras de Ricardo Cruz Ceballos llegan como un bálsamo en medio del desasosiego…

Es todo.

Le abrazo.

