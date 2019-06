La psicosis de la violencia, el C-5, lo que aporta a la coordinación de fuerzas, David Anaya Cooley…

OIGA LECTOR, ¿NO LE HA PASADO que a veces quiere evadirse por unos minutos del entorno que le rodea?

Confieso que a mí me ocurre con frecuencia. Principalmente cuando mi memoria se satura de recuerdos trágicos. De sucesos que, a querer y no, me calan hondo.

Usted sabe de qué hablo.

Me refiero a la violencia. A tanta crueldad exhibida como trofeo de caza.

Ayer me comentaba un amigo mío de Hermosillo, que cuando le invitaron a que viera el video donde hombres armados descuartizan a una persona, les dijo a sus “invitadores” que no quería ver eso. “No puedo entender como un ser humano puede hacerle eso a otro”, espetó.

¿Qué cree usted que hice antes de iniciar estos Rumbos?

Me puse a buscar en cerros de libros ‘El olor de las amapas’, un relato que leí hace algunos años —tal vez diez, tal vez más— del historiador IGNACIO LAGARDA LAGARDA.

Es una magnífica historia cuya trama se desarrolla en los tiempos de la Liga 23 de Septiembre.

Es una obra para recordarse. Y le prometí a doña CUQUITA AMADO DE ARAIZA que lo buscaría. Pero me ganó el tiempo y no lo he localizado. Será más tarde.

Para mí es un placer buscar algún título literario. Creo que lo que más me gusta es sorprenderme con antiguos libros que leí hace muchos años y no había vuelto a ocuparme de ellos.

Algunos son irrecordables, pero aún así los recojo, los hojeo y leo alguna parte al azar.

De inmediato sé de qué se trata. Aún conservo la memoria que dio tantas satisfacciones en la vida. Aún recuerdo detalles lejanísimos en el tiempo.

¿Cuántos años hace que leí esa pequeña obra titulada ‘La presidencia interna de Victoriano Huerta?’. No muchos, creo. Se editó en 2012. Si acaso seis o siete años.

Pero me había olvidado de esta ‘obrita’.

Mientras plasmo estas cuartillas con detalles personalísimos, uno de mis nietos, adolescente, subió a mi refugio de trabajo para reportarme las novedades del Cajeme rojo, “Tata, acaban de balear a uno en la Russo Vogel”.

Es el signo de los tiempos, señor mío.

Pero para todo hay terapia. Le cuento: en alguna parte hay un rancho cuyo propietario lo atiende personalmente. Tiene cuatro perros, con los que platica cuando desea externar sus pensamientos y le falta un interlocutor humano. Es un buen ejercicio para aclarar las ideas. Para desintoxicarse de este maldito virus de la violencia.

Yo no tengo aquí en mi refugio un perro con cual platicar. Solo tengo unos gatitos incorregibles que se prenden a mis piernas para lanzarse zarpazos entre ellos.

Así transcurren en ocasiones, mis tardes de trabajo.

Con todo, no ceso de pensar en la gente que ha muerto en Sonora y en el país. Hasta las muertes accidentales pueden ser de alto impacto, como dicen los especialistas en seguridad.

Ahí tiene usted lo que sucedió en Guadalajara el domingo, caro lector.

El futbolista JOAO MALECK, que juega con el Sevilla Atlético de segunda división, andaba de farra en su auto deportivo. Iba a exceso de velocidad y colisionó a un auto compacto. A bordo, iba una pareja de recién casados. Habían contraído nupcias un día antes. Por la vía civil y por la iglesia. Fue una ceremonia sencilla. Sin boato. Ella se había graduado de licenciada en Ciencias de la Comunicación. Él era licenciado en Pedagogía. 33 él y 26 años ella.

Trabajaban en la misma empresa y, de acuerdo con relato de un familiar de ella, publicado en un periódico de Guadalajara, las dos familias se conocen de muchos años. Llevaban un año preparando la boda.

Se dirigían al lugar donde se llevaría a cabo la fiesta. ¿Imagine usted de qué iban platicando? Seguramente de sus sueños construidos entre ambos. Un mundo maravilloso visualizaban en su horizonte.

De pronto apareció el diablo en un deportivo a exceso de velocidad. Manejaba ebrio, dicen las notas periodísticas. No pudo parar o no vio al auto compacto.

La colisión fue brutal. Los recién casados fallecieron. Él resultó con heridas no graves. Se dice que quedó en calidad de detenido.

Este percance, esta tragedia, de inmediato inundó las redes sociales. Se volvió viral.

De solo pensar en esa pareja uno siente el punzante dolor de una pérdida inexplicable.

¿Es el signo de los tiempos, dije antes?

Yo no lo veo así. Tragedias humanas han sucedido siempre. Algunas, verdaderamente impactantes, como aquella, ocurrida durante el sexenio de JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, cuando un joven descendiente de políticos asesinó a machetazos a su abuelo y a su abuela.

El abuelo asesinado tan brutalmente, era nada menos que GILBERTO FLORES MUÑOZ, que fuera el presidenciable favorito de doña MARÍA IZAGUIRRE DE RUIZ CORTINES, esposa del presidente de México.

No fue él pero el hecho de que don Adolfo se decidió por otro, hizo que Flores Muñoz se convirtiera en el candidato moral de los mexicanos.

Así haya sido por unos cuantos meses.

Cuando el nieto asesinó a sus abuelos, el papá era subdirector del Seguro Social con JLP.

Las tragedias suceden en cualquier época.

Precisamente pensando en la violencia, reflexioné en ese rostro de preocupación que he visto en CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO. A ella le perturba y la mortifica lo que está pasando. Y pienso que después de la reunión con ALFONSO DURAZO MONTAÑO y los altos mandos de la Guardia Nacional, todos estarán menos intranquilos.

Ciertamente, este es un tema en el que yo he puesto mis mejores capacidades de deducción.

Por ejemplo, mi insistencia desde hace mucho tiempo, en que se busque a cualquier precio que la coordinación entre corporaciones, se convierta en una realidad. Solo así —y lo saben todos— podrá tener éxito esta cruzada que se propone llevar a cabo el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

En Sonora está en marcha todo lo que se requiere para que la coordinación funcione y funcione bien. Yo he tenido la oportunidad de conocer el C-4, primero, y el C-5, posteriormente.

Tecnológicamente no les falta nada. En el interior de los pabellones del C-5, se monitorea todo. Nada escapa, en ninguna carretera, en ninguna área donde exista la comunicación, no hay un suceso que no puede ser vigilado y seguido con la rapidez del rayo, un grupo armado en fuga que no pueda ser detectado y ubicado por el sistema de monitoreo que tiene esta institución.

El actual secretario de Seguridad Estatal, DAVID ANAYA COOLEY, es un obregonense cuya fama de gente decente y honesta, es de sobra conocida.

A Anaya Cooley, le conocí cuando era coordinador del C-4. Era su orgullo, y me fue mostrando cada uno de los departamentos. Había elementos federales, militares, bomberos, municipales, estatales. Todas las instituciones que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos, están representados ahí.

Entonces, ¿por qué no coordinarse en las acciones de campo?

He ahí la cuestión. Ya mañana, señor mío, será otro día. Por ahora voy a seguir buscando ‘El olor de las amapas’. Se lo prometí a doña Cuquita.

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com