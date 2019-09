La soberbia del alcalde… ¿y la ética?

Como ya de todos conocido esta semana se oficializó el cambio de mando de comisario de Seguridad Pública en Cajeme, coronel Jorge Solís, aunque esperada y una gran expectativa a que dé resultados, sino la actitud de soberbia de un molesto alcalde Sergio Pablo Mariscal, de quien quedó registro de todo lo que dijo.

“Aquí mando yo”, “aquí nada de coordinación”, “aquí hay mando civil”, y así varias sandeces que dijo visiblemente enojado, porque primeramente tuvo que aceptar el pacto de Guaymas, asume el control de la Seguridad, Alfonso Durazo y mandos militares y segundo, se acabaron los pactos, lo que significa, ya no habrá… entradas.

Lamentable la actitud del alcalde ante el grave problema de inseguridad que hay en el municipio, la falta de resultados y lo peor, es el estado que guarda el cuerpo policial municipal, 157 policías degradados, de 299 que no pasaron el examen de control de confianza C3 y de acuerdo al coronel, Solís, deben ir para afuera y con justa razón, la mayoría de ellos están del otro bando.

Lo que me extrañó también de la Sesión de Cabildo es la actitud de varios regidores, de abstenerse o votar en contra; me refiero a Rebeca Godoy, Emeterio Ochoa, Gustavo Almada, quienes por motivos políticos, de autonomía o porque no los tomaron en cuenta como cuerpo colegiado, y que quieren saber del plan de trabajo de Solís.

¿Qué no se dan cuenta de la situación del municipio y el riesgo para gente inocente? ¿Qué no están viendo los resultados y que Cajeme, está entre los más problemáticos en el país?, en lo personal repruebo la actitud de ellos, y creo no pocos cajemenses, no se vale actitud que tomaron.

¿Qué quieren informes y plan de trabajo? ¡Por favor!, eso es algo que debe el coronel Solís, manejar en secrecía, las estrategias, el diseño de trabajo de inteligencia, no tienen por qué enterarse, creo es momento de cerrar filas con la decisión que se tomó para bien de Cajeme, Navojoa, Guaymas, Hermosillo y Empalme.

Por cierto, una total falta de respeto del alcalde a la investidura del coronel Solís, él es un militar en retiro, pero lo es, no es un mando civil; y con respecto al excomisario Francisco Cano Castro, quien nomás había que verle la cara cuando tomó protesta el coronel, pues le acaban de inventar un puesto ‘Enlace con el Gobierno Federal’ una plaza que no existe.

Yo me pregunto ¿enlace con quién? No los necesita el coronel Solís, tiene línea directa con el titular de Seguridad, Alfonso Durazo y el secretario de la Defensa, Luis Sandoval, en fin, en lo personal creo que para efectos prácticos, su función será de ‘florero’.

Ahora con respecto a lo que dijo el alcalde de que “él manda” en efecto fue elegido alcalde, entonces también mande arreglar calles, baches, licite obras, cancele la empresa North Collect, que dizque cobra en Oomapasc y las comisiones que cobra quien sabe para dónde se van; que mande al contralor Pepe Guerra, a que no se haga maje y resuelva las denuncias que le han presentado y así me puedo ir con una lista de lo que Mariscal, debe mandar, yo me pregunto ¿qué va a decir en su Primer Informe de Gobierno?

DEGRADADOS

Ahora el problema es la gestión de recursos para despedir a los policías que no pasaron examen el C3 y que el coronel Solís, señaló que deben ser dados de baja y el mismo problema hay en Hermosillo, Guaymas, Empalme y Navojoa.

Se deben gestionar recursos para ello, por lo pronto ya asistieron policías con abogados, al ser citados por la unidad de responsabilidades administrativas, al parecer aparte de que no pasaron exámenes, hay una investigación sobre el destino de multas y esto viene de años atrás, ahí nomás para dar cuenta de la clase de policías que tiene Cajeme, y que el coronel de plano, deberá trabajar con la Guardia Nacional, PESP y AMIC.

GASODUCTO

Las presiones del gobernador de Texas, Greg Abbott, y del embajador de Canadá, finalmente hicieron efecto, en relación a invasiones que tienen en gasoductos de Tuxpan, y el que pasa por, Sonora, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el riesgo previo a firma del Tecmed, anunció en pocas palabras, que para adelante en ambos, bien.

En cuanto a la inversión que hay en Sonora, que maneja Ienova, todos sabemos que se presentó un problema en terreno de la Tribu Yaqui, concretamente en Loma de Bácum, la mayoría de pueblos aceptaron el paso del tubo, porque implica beneficios para la región sur, tener gas natural, más barato, para hogares e industria.

Pero bien sabemos también que parte de un pueblo, un grupo en el que detrás está el maestro del Itson y asesor externo, Rodrigo González, se opone e interpusieron amparos, pero hace unas semanas la juez del VII, Rosa María Alcántar, ya falló a favor de que continúen las obras.

Cuando inició el problema, lo señalé en varias columnas, hubo una reunión en casa de un empresario de la Zona Norte, ahí González, solicitó una fuerte cantidad de dinero, y se acababa el problema, la empresa no aceptó y así fue como siguió el problema.

¿Solución a esto? Fácil con los Yaquis no hay problema, están acostumbrados a que ‘papá’ Gobierno Federal y Estatal los subsidie, ya que están peleados con el pico y la pala; y en cuanto a González y Cía que lo acompaña, todo es cuestión de que agentes de la FGR se los lleven a México, y les pongan un estate quieto, este es un asunto de seguridad nacional.

Ya hubo un intento de llevarse a González, llegaron agentes de la entonces PGR, pero no salió de su casa y mostró un amparo, pero la solución ahí está, este señor y quienes lo acompañan, no pueden estar por encima del Estado Mexicano, así que manita de cochi y se acabó el problema.

¿Y LA ÉTICA?

Vaya polémica y controversia esta semana en relación a la aspiración del abogado de Gobierno, Iván Jaimes, por una patente de Notaría, presentó examen el jueves pasado y del exdelegado de la extinta PGR, Darío Figueroa Navarro.

Ambos están en pleno derecho, de hecho Figueroa, ya pasó el examen, el punto y problema de fondo, es que siempre se ha cuestionado que a finales de cada sexenio, por compromisos o por lo que quieran, el gobernante en turno entrega de manera discrecional estos nombramientos.

Quien fue más evidente de darle a los suyos una Notaría fue Guillermo Padres; Alán Munro (hijo de Ernesto Munro y hermano del alcalde de Puerto Peñasco); René Luna Sugich (exvocal de la CEA), el actual Magistrado del TEE y exfuncionario, Ernesto Muñoz, Víctor Landeros, Roberto de la Peña, y así me puedo ir con la lista de panistas y allegados que hoy tienen una Notaría, hasta el exdirector de Notarías, se quedó con una.

En entrevista que tuvo Juan Carlos Zúñiga, con la presidenta del Colegio de Notarios, Kary Gastélum, sobre este tema y cuantas se han otorgado en esta administración, evadió la respuesta, que era sencilla y remitió al periodista y conductor a que solicitara la información a la Dirección de Notarías… y de ahí no la sacó, lo que me causó extrañeza.

El punto es que aunque Figueroa e Iván, están preparados y pasen examen, no es ético que la actual administración al final les otorgue patentes, lo siento, es una cuestión de moral y ética y creo que la gobernadora Claudia Pavlovich, actuará en consecuencia; por la imagen de su Gobierno, viene una campaña electoral muy sucia y como bien ella lo dice, lo que me importa es el “séptimo año” y de ahí para adelante, que goce con el respeto y cariño de los sonorenses.

¿JÓVENES CONSTRUYENDO FUTURO?

Hace una semanas la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, canceló la inscripción en el programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ que les da una beca de 3 mil 600 pesos mensuales, ante anomalías presentadas y que fueron denunciadas por Mexicanos Contra la Corrupción y la misma, Coparmex, la falta de métrica, metodología, etc…

En lo personal y me consta, le agregaría la corrupción y señalo con esto por un par de ejemplos a nivel familiar, un par de sobrinos, sin solicitar y sin necesidad económica, un gestor o ‘siervo de la nación’ como se dicen llamar, llegó a su casa y les informó que en el banco estaban ya un par de tarjetas y en efecto fueron ahí estaban y con el dinero en la cuenta.

Previo a esto, el gestor le dijo a mi sobrino que cada mes se tenía que “mochar” con la mitad o sea 1600, a mi sobrina no le dijo nada; ambos consultaron con su papá (mi hermano) que hacer, él les dio la voluntad de elegir, pero que no consideraba correcto, sacar y utilizar ese dinero o donarlo a una causa, optaron por no sacar y cancelar tarjetas.

Si esto pasó con un par de familiares ¿cuántos casos como estos habrá en municipios de Sonora y todo el país? Estamos hablando que en estos momentos hay más de ¡900 mil! chamacos de nivel preparatoria, que reciben ese dinero, nomás vean las colas en el centro en los bancos de Ricardo Salinas Pliego y la comisión que se lleva, me imagino.

¿Ustedes creen que estos jóvenes están construyendo futuro? He visto en redes sociales a muchachos exhibiendo la tarjeta junto a botellas de licor, barajas, cigarros, y no dudar que compren drogas, eso es lo que está fomentando este programa clientelar, quiere el voto de ellos, en el 2021.

Soy un convencido, al igual que muchos padres de familia, que lo que “easy comes, easy goes” (lo que fácil viene, fácil se va) lo que no te ganes por fruto de tu esfuerzo, se te va a ir, en lo que quieras, de hecho le pregunté a un chavalo, oye en que usas el dinero de la beca esa… en apuestas, me respondió.

Así que señor súper delegado, Jorge Taddei, haga una revisión del padrón en Sonora, y cheque la corrupción que hay en sus empleados, se están sirviendo con cuchara grande, es obvio que muchos que reciben la beca y no la necesita, se están ‘mochando’, total, no contaban con esa lana.

QUE IRRESPONSABLE

Increíble e inadmisible la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, obvio ante sus ‘fieles’, ante la muerte de una niña de cáncer y así han de estar muchos niños en esa situación, por falta de medicinas.

Respondió que esto se debe a “presiones de la industria farmacéutica, y que no cederá” y que cuando se presenten este tipo de situaciones; médicos, enfermeras, personal administrativo, deben de ir a farmacias y con su dinero comprar las medicinas ¡hagan el favor!

¿Qué habrán opinado ellos al oír esta respuesta? Obvio, hubo una reacción viral en redes sociales, de ciudadanos, del mismo personal, analistas, etc… recriminando esta actitud de un ¡presidente!, que diga esto, no puede ser.

El Estado Mexicano está obligado a otorgar servicios de salud, para esos ciudadanos que pagan impuestos y que salga con esto.

Me preguntaban el viernes si asistiría el próximo lunes a la ‘mañanera’ del presidente en Hermosillo, y mi respuesta fue negativa, no solicité, por este caso; por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, que según Jiménez Espriu, titular de SCT, se pagaron ¡77 mil millones!, por una obra que no se construirá, según ellos, es más ¿no es un crimen esto? ¿No es un delito?, no hay medicinas, no hay esto, no hay lo otro.

El PIB a la baja, más de 70 mil empleos perdidos, productores en vueltas, Sonora, tratando de paliar esto con gestiones y labor de la propia gobernadora y del secretario de Economía, Jorge Vidal, ¿con qué ganas va ir uno? A oír a un presidente decir mentiras que diga que tiene otros datos todos los días y que el pueblo está ¡feliz, feliz!... no, paso.

4 Carriles

El presidente, que llega hoy en la noche no va a inaugurar la carretera, como lo tenía planeado, porque no está terminada y nada que le faltan 6 kilómetros, son más, y a ver para cuando.

Lo que sí sabe o quizás tenga oportunidad de decirle, es que la diputada María Dolores del Río, interpuso demanda, porque una parte, Santa Ana–Hermosillo, no es de concreto es de asfalto, habrá que ver el contrato, porque esa parte fue rehabilitada antes del anuncio del expresidente, Enrique Peña Nieto.

La diputada Del Río, interpuso demanda en la FGR, ante SCT, que vaya tomar curso, veremos, el delegado en el sexenio pasado fue Javier Hernández Armenta y quien lo puso ahí fue Manlio Fabio Beltrones y en esa obra y la de los libramientos, hay muchos intereses de por medio, pero interesante la bandera que se trae la legisladora.

Por cierto, quienes crean que Manlio, está alejado y nomás ‘abueleando’, están muy equivocados, la perdió con Narro y con Alejandro Moreno, se replegó, se alejó del partido, sí, pero es la ‘mano que mece la cuna’ en el proyecto Futuro 21, que recién se formó y que aglutina a figuras y exintegrantes de partidos, pretenden tener injerencia en la elección del 2021.

¿Alejado del proceso 2021 en Sonora? Nanay, ya varios de los suyos, cerca o intentando entrar en el primer círculo del virtual candidato del PRI, la única ficha competitiva que hay para enfrentar el proceso que se viene.

Coatzacoalcos

Hace unos días hubo una abominable masacre en un table dance en Coatzacoalcos, Veracruz, 28 muertos, entre hombres y mujeres, sin nombre lo que hizo el crimen organizado ahí.

Leí un comentario en la cuenta de twitter de mi buen amigo y empresario, Ariel Obregón Luders, señalando la valiente decisión del entonces exalcalde Ricardo Bours, de cancelar este tipo de establecimientos y coincido. ¿Cuántas muertes, hechos violentos, problemas familiares se evitaron con esto?, fue una decisión correcta en bien de la comunidad.

ENCUENTRO

Hoy en la noche o mañana de seguro reunión privada de la gobernadora Claudia Pavlovich, con el presidente, hay temas pendientes, sobre todo de recursos y que sea fructífera por el bien de Sonora y ante los tiempos por venir.