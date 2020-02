La sociedad va a pagar muy caro su silencio ante los errores del presidente en temas como feminicidio

QUE COSA. PENSABA QUE el tema de los líderes ‘de antes’, no sería del gusto de mis dos que tres lectores y ¡oh! Sorpresa: resulta que mi whatsapp estuvo muy ajetreado durante la mañana de ayer.

Por ejemplo, mi amigo, el escritor y analista, agregó algunos trazos dignos de escribir a casa. Por ejemplo, sugiere sumarle al tema los líderes más emblemáticos del sindicalismo en Sonora.

Pues sí, no le falta razón.

Los líderes ‘de antes’ en los sindicatos. En Cajeme, la figura más señera de RAMIRO VALDEZ FONTES y en Hermosillo y todo el norte del Estado, MANUEL R. BOBADILLA, el consentido de don FIDEL VELÁZQUEZ.

Fue vox populi la enemistad política entre Bobadilla y Ramiro pero también el resto de los líderes del sur: FRANCISCO ‘Palillo’ VILLANUEVA CASTELO.

Más recientemente, FRANCISCO BOJÓRQUEZ MUNGARAY.

Imposible olvidarnos, en el cenecismo de ‘antes’, de RAMÓN COTA BORBÓN, a quien tuve el gusto grande de conocer.

Cota Borbón. Genio y figura. Un auténtico representante del folclor en la vida sindical de Sonora. Es una verdadera lástima que a nadie se le haya ocurrido escribir un libro con todas las anécdotas que se le acreditan.

Sería imperdonable que su estela de buen humorismo se perdiera en la desmemoria de quienes le conocieron de cerca.

Hubo otros líderes no tan reconocidos pero que lograron hacer lo que parecía imposible y que a la postre, se convirtió en la piedra angular de lo que sería la más importante conquista para la clase trabajadora de Sonora: la entrada del IMSS a nuestro Estado.

De esos líderes, muy pocas veces se habla o se escribe.

Lamentablemente, todo eso se acabó. Como lo platicaba con usted en los rumbos de ayer: ya no se generan líderes con auténtica estampa social.

Ya no.

Lo que yo veo ahora en fotografías de periódicos, es una desdibujada clase sindical metida de lleno en los intereses de grupo y más obsesionada en tomar partido en alguna corriente política que en defender los intereses de sobrevivencia de los trabajadores.

Duele decirlo pero así es.

¿Dónde quedó la CTM a nivel nacional?

Lo último que se supo del dirigente nacional de esa central, es que andaba buscando quedar bien con el nuevo Gobierno quien, sin negar la cruz de su parroquia, ya le dio forma al propio ‘Don Fidel’, en la persona de NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTÍA, a quien mandó a traer de su exilio en Canadá para exonerarlo de los cargos que se le imputaban y que finalmente se hundieron en un pozo de impunidad.

Finalmente, como en el Gatopardo, el país está cambiando para no cambiar. Como sea, me resultó especialmente gratificante saber que un tema como el de los ‘líderes de antes’, despertó el interés si no es que la curiosidad de mis dos que tres lectores.

Que ya es mucho decir.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y ACÁ, EN CAJEME, RECIBÍ EN mi whatsapp un comunicado el Ayuntamiento en el que se da a conocer que más de 200 personas se encuentran trabajando en el programa emergente de bacheo…

Según el texto, son 205 personas las que integran las cuadrillas cuyos esfuerzos se van a enfocar en la zona centro de Ciudad Obregón, incluyendo el sector de Plano Oriente…

Uno de los funcionarios, advierte que en algunos lugares se reutilizará el asfalto de las calles para volver a carpetear las rúas y esto podría iniciar precisamente en la colonia Benito Juárez…

Ojalá que este anuncio devuelva un poco la tranquilidad de tantos ciudadanos con automóvil, que se han visto seriamente afectados en su patrimonio familiar…

Ojalá…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! Atendiendo a una vieja costumbre de revisar los titulares de primera plana de TRIBUNA, me topé con un pequeño recuadro en el que se puede leer lo siguiente: ‘Cajeme registra el homicidio 4 del mes’…

¡Por las tripas de Satanás!...

A los tres días del mes de febrero, ya iban cuatro muertos… Estas cifras no incluyen desaparecidos y como bien se sabe un ‘levantón’ es igual a decir un ‘ejecutado’…

Con algunas muy escasas salvedades…

¡Arde Cajeme!... Y lo más grave, es que el pánico ha entrado a los hogares obregonenses, al punto que hay una crisis de paranoia social que, incluso, ha permeado en algunos pequeños comerciantes que han clausurado sus modestos negocios por esa razón…

Por desgracia, no hay información oficial que, cuando menos, lleva un poco de serenidad espiritual a los que ya son presa del terror…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, leí en alguna parte un breve texto en el que se acusa a los medios de estar cometiendo algo parecido al equivalente de un ‘feminicidio’ múltiple en tres municipios de Sonora…

O sea, en Navojoa (MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO); en Guaymas (SARA VALLE) y en Hermosillo (CÉLIDA LÓPEZ)…

¡Lo que nos faltaba, caro lector!...

MIRE USTED: EN EL MUNDO hay mucha maldad, y a fe mía que está repartida muy equitativamente entre hombres y mujeres…

¿Usted ha reflexionado en lo que ha venido a parar un concepto tan maravilloso como el del feminicidio?...

Todas las acciones se concatenan sin que aparentemente tengan alguna relación entre sí… El presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, dio patente de corzo a los grupos radicales que existen en este país. Ordenó que no se procediera contra quienes violentan el Estado de derecho en sus marchas y protestas…

¿En qué derivó todo esto?...

Ya lo estamos viendo. Lo vimos en el vandalismo que mujeres encapuchadas cometieron en perjuicio de terceros con daños a propiedad privada y a personas inocentes…

La decisión presidencial abrió las compuertas del mal en el alma de las mujeres que, con la bandera del feminicidio, se convirtieron en verdugas de los justos, no tanto de los pecadores…

MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO, SARA VALLE DESSENS y CÉLIDA LÓPEZ, no son víctimas de nada y menos de ‘feminicidios’… Son mujeres que participan en política, que asumen responsabilidades que siempre fueron para los hombres y, como ellos, cometen errores, fallan en sus acciones de Gobierno y la opinión pública las exhibe y les exige cuentas…

Hablemos claro: las mujeres están teniendo una presencia cada vez más intensa en el narcotráfico. Muchas de ellas han realizado actividades que antes solo las hacían los hombres…

Cuando han fallado, son ajusticiadas por elementos que se sintieron robados…

Estos no son feminicidios, son homicidios dolosos igual que si se trata de varones…

A usted no se le puede escapar que si alguien se ha esforzado para que el feminicidio se tipifique como delito aparte o específico, es la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO…

Ha sido una de sus luchas más sentidas y ha logrado trascender a nivel nacional por sus logros… Pero estoy cierto que ella conoce las diferencias entre una cosa y la otra…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com