La tragedia de Hermosillo, el sábado: todo indica que fue una lamentable confusión

UN AMIGO MIO ME ENVIO UN ARTICULO de JEAN MEYER, titulado “el coraje de la verdad”.

En realidad, Méyer cita a un filósofo como el autor de esta tesis cuyo origen se remonta a muchos siglos desde el nacimiento de los sabios griegos.

De ese artículo y para no fastidiar a mis dos que tres lectores, solo citaré un párrafo.

A saber: “Decir la verdad exige cierto valor para ir en contra de la opinión del Gobierno O DE LA MAYORIA QUE LO APOYA. El valiente corre el riesgo de que no se le haga caso—ni modo, no es peligroso—o que se le tome a mal; no ser escuchado es una cosa, suscitar reacciones negativas, despertar la ira, es otra cosa. Quién dice la verdad, quiere decir que el rey va desnudo, puede encontrarse en peligro, en democracia. En regímenes dictatoriales, no hay posibilidad de tomar la palabra.”

Lo cierto es que, “traducido a nuestro lenguaje, lo que JEAN MEYER quiere decir es que podríamos estarnos acercando a la era en que, para decir la verdad, hay que arriesgar todo, incluso la vida.

Y con frecuencia, decir la verdad, es precisamente ir contra la opinión del gobierno y de la mayoría que le apoya.

O sea, legisladores de las dos cámaras legislativas, de todo el gabinete, de los chairos de los barrios, de los cobardes que se ocultan en las redes sociales y de los zalameros de las cortes palaciegas.

¿A qué viene todo esto?

En mi caso particular, viene porque, a veces, nos aventuramos por el sendero de “la verdad” sin cortapisas.

Esto es, decir las cosas como son.

Sin embargo, no basta decir verdades que son del dominio público sino buscar la forma de encontrar el modo de no caer en extremos. En otros casos, decir lo que se tenga que decir, aunque esto moleste a la mayoría.

Particularmente, me acaba de ocurrir con un comentario en el que cité a un personaje por quién tengo un gran respeto y afecto. La cuestión es que se trata de un político y como tal, fue cuestionado por una lideresa de su partido, el PRI, y en ello basé mi comentario.

El tema no era propiamente la lideresa, sino lo que ella expresó como reflejo del sentir de muchos de sus correligionarios de partido.

Y ni siquiera exclusivamente el personaje en cuestión era el tema, sino una situación que tiene qué ver con muchos políticos del PRI, lo mismo nacionales que locales.

Y desde luego, no todos.

Pues sí: leí el artículo que me envió mi amigo. Interesante y sobre todo, muy a modo con lo que recién me ocurrió.

Pelillos a la mar, en todo caso.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DEJEME DECIRLO: SE HA HECHO UNA constante en los últimos meses—tal vez más de un año—que los encargados de cumplir una orden de ejecución de algún narcomenudista que violó las reglas no escritas que rigen esa actividad delictiva, se equivoquen a la hora de realizar el “encargo”…

Usted seguramente ya está enterado de lo que ocurrió la noche del sábado en Hermosillo: dos comunicadores—uno locutor de deportes y otro reportero—fueron atacados cuando iban a bordo de un automóvil con saldo de un muerto y un lesionado…

Este último, al perecer de gravedad…

Las autoridades se movieron rápido y atajaron las murmuraciones, mal intencionadas que circulan en redes sociales…

De entrada, precisaron que la principal línea de investigación indica que ninguna de las víctimas era el blanco de los atacantes. Que todo pudo deberse a una equivocación…

Ayer mismo, recogí información en el sentido de que los gatilleros se confundieron por el auto en que viajaban los comunicadores. Ninguno de ellos era el propietario, sino, al parecer, un cuñado de CARLOS COTA, el que hasta ayer en la tarde se encontraba seriamente lesionado…

En fuentes capitalinas consultadas, se informó que REYNALDO LÓPEZ, un magnifico locutor, talentoso productor de programas para diversos medios, gozaba de amplias simpatías por su don de gentes y estupenda voz…

En tanto, CARLO COTA, es apreciado en el gremio periodístico y en opinión de las fuentes consultadas en Hermosillo, la tragedia se debió a una lamentable confusión…

Mire usted: equivocaciones como esta, no son infrecuentes. En Ciudad Obregón, el año anterior se registraron algunos casos en los que resultaron muertos justos por pecadores…

Así las cosas: violentas, trágicas, a veces con un alto grado de dramatismo…

Pero, bueno, es el signo de los tiempos…

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Se enrarece más el ambiente en el proceso de sucesión en la Unión Ganadera Regional de Sonora, en cuya elección se disputan la presidencia el actual dirigente HÉCTOR PLATT y DANIEL BARANZINI…

Según la información periodística, los ánimos se caldearon porque los seguidores de Baranzini, exigían que se sometiera a votación a nuevos delegados en forma abierta e independiente, en tanto que el grupo que apoya a Héctor Platt argumentaba que eso iría contra las normas que regulan este tipo de procesos…

Al final, las cosas quedaron como las querían los simpatizantes de Platt y, bueno, las voces de inconformidad no se hicieron esperar…

Ayer mismo, a media mañana, me llamó por teléfono HÉCTOR PLATT, cuando se dirigía a Navojoa, donde encabezaría otra reunión con ganaderos de esa localidad…

--Yo vi muy claro que hay gente interesada en descomponer la unidad que siempre ha caracterizado al gremio de los ganaderos—me dijo, con voz irritada…

Qué lástima que así se estén dando las cosas en la ganadera… Qué lástima…

¡OH, LA LA! LO DICHO, SEÑOR MIO: el Hospital General de Ciudad Obregón, empieza a mostrar una nueva cara, un mejor servicio y una mayor eficiencia que ya está siendo reconocida más allá, incluso, de las fronteras de nuestro Estado…

Dígame si no: recientemente la Fundación de Apoyo Infantil Sonora, hizo entrega de un reconocimiento al Dr. SALVADOR ICEDO, Director del HGO, “por brindar servicios oportunos, eficientes y de calidad para los niños, adultos y público en general del Sur del Estado de Sonora”…

Firme el Director General del Fai-Sonora, JORGE LUIS VALENZUELA ROMERO…

Al término de la ceremonia de entrega del reconocimiento, se llevó a cabo una comida en la que estuvieron la Sra. MARGARITA DE MARISCAL, primera dama de Cajeme; SANTIAGO LÓPEZ, Director del DIF municipal, el Dr. JAVIER HERRERA DURON y señora ROSSANA BOURS DE HERRERA, así como el Diputado Federal por Morena JAVIER LAMARQUE CANO; BEATRIZ ZUÑIGA, de la Fundación, REGINO LÓPEZ y PATRICIA HERNÁNDEZ, también de la fundación…

Tengo, para mí, que este reconocimiento no es sino la demostración de que el Dr. Icedo jamás debió ser removido de ese cargo y bueno, creo que hechos son amores…

¿O no?...

¡POR LAS TRIPAS DE SATANAS! Mal y de malas la situación en el Partido del Trabajo de Sonora…

Algunos le achacaban a ANA GABRIELA GUEVARA la división por la que atraveisa esta franquicia, mientras que otros dicen que el responsable de la fractura es el Diputado local RODOLFO LIZÁRRAGA…

Vaya usted a saber…

Lo cierto es que lo que parecía casi imposible, sucedió: que a JAIME MORENO BERRY le quitaran el predominio sobre el PT, desde cuya posición llegó a tener un poder que utilizó para cometer toda suerte de rapacerías…

La verdad sea dicha, yo no conozco personalmente a Lizárraga, pero las referencias que han llegado hasta mi refugio de trabajo, le son favorables…

Y POR ULTIMO: ¿será cierto que vienen inversiones muy fuertes para el Sur de Sonora?...

