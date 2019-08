La vejación al Ejército y sus soldados, hasta cuándo?

Se acuerda usted de los videos que circulan por ahí en las redes sociales en donde se aprecia cómo una runfla de criminales, dedicados al huachicoleo, agreden y patean a algunos miembros del ejército sin que estos puedan hacer nada? En lo particular, -- no sé usted, lector --- yo siento una impotencia ver cómo la institución que es el Ejército Mexicano ( así con mayúsculas, como debe de escribirse ) es vejada y vilipendiada por criminales sin que tengan su merecido en esos momentos.

Me da además pena ajena ver cómo la gallardía de los miembros del Ejército es reducida a nada cuando son apedreados tanto los vehículos oficiales como los mismos soldados sin importar rango, ante lo que me revelo rotundamente y desde ya, sugiero una reforma a la ley en el sentido de que todo aquel individuo, sin importar nacionalidad o credo, que agreda física o verbalmente a nuestros soldados sea sometido de inmediato y en su caso, se equipe a los soldados con balas de goma y gas lacrimógeno para su defensa y cuando ya sea agotada esta instancia y se vean obligados a hacer uso de la fuerza y de las armas, lo hagan sin menoscabo de su libertad y sin que sean sancionados por haber defendido su vida y el honor de las fuerzas armadas.

A los defensores de los Derechos Humanos, les digo, anticipadamente que los mismos derechos son para todos y es un derecho que los miembros del Ejército tengan que defenderse y velar por sus vidas.

El pueblo bueno, del que estamos seguros sí existe, y del que hace referencia López Obrador, no anda ordeñando los ductos de Pemex o anda involucrado en hechos ilícitos haciendo componendas con el crimen organizado. Ciertamente, los Derechos Humanos, son para los humanos.

Y tan criminal es aquel que roba combustible y atenta de esa manera contra el Estado y su economía como aquel o aquellos que todos los días asesinan hombres, mujeres y niños, en forma por demás despiadada, igualito que ocurrió ayer, antier y antes de antier aquí en Cajeme y buena parte del territorio mexicano. Y de ese pueblo, de esta gentuza es de la que hablo cuando se precisa hacer uso de la fuerza pública porque como reza el lema que abordó en sus tiempos el ex gobernador Eduardo Bours, nada ni nadie debe de estar por encima de la Ley. Ahora sí, déjense venir.

FIERRITOS EN LA LUMBRE…Y no es que el columnista haya amanecido hoy siendo hombre de poca fe o con las esperanzas de que esto algún día se compongan, por los suelos, pero luego de asistir al espectáculo que estamos viendo en estos momentos a través de la redes sociales o los medios, todos, de comunicación, la desesperanza llega en automático. El acto de barbarie cometido ayer en Michoacán en donde 19 cuerpos son tirados a la vía pública, colgados y descuartizados en su gran mayoría no es para menos. El mensaje toral, dentro de los muchos otros que pudieran darse de una masacre que además nos exhibe como el pueblo bárbaro del que alguna vez habló el escritor gringo, Kenneth Turner, es que México, todo, es territorio bajo el dominio del narco, bajo el signo de la muerte. Y Michoacán, por si lo ignoras, lector amigo, hace mucho que está al ‘amparo’ de la Guardia Nacional, la misma que no hemos visto, ni por asomo en Cajeme ni en todo el sur del Estado.

Y no es que quiera hacerle al ave de mal agüero, pero, ¿ qué se puede esperar de una estrategia policiaca – porque me supongo que la hay --- en donde los malos se dan todo el tiempo del mundo para asesinar a 19 personas y todavía las exhiben cual trofeos de guerra, colgados en plenos puentes en el interior de la ciudad.?. Huelga decir que tampoco hay una estrategia cuando los sicarios entran a un restaurant y de la forma más tranquila y despiadada eliminan a sus oponentes a los ojos de niños y adultos y todavía más, cuando se dan el lujo de llegar hasta la casa de un comandante de la policía municipal ( también en hechos ocurridos en Hermosillo ) y asesinarlo como si nada la cosa. En lo particular, yo no tengo más experiencia policiaca más allá de la que me habrían podido dejar mis juegos de ‘Policías y Ladrones’ en la no tan lejana infancia, pero basta con echarse unos diez capítulos de la Ley y el Orden para saber que algo mal en materia de estrategia policiaca, no solo en Sonora, sino en todo México. Sobre todo si, como vemos, la reedición de la Rebelión de los Colgados, es una práctica que se ha venido dando desde el sexenio anterior en Estados como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, mientras que los émulos de Jack el Destripador los vemos por todos lados, incluyendo desde luego Cajeme. Y a propósito de despapayes, pasado mañana, domingo, no te pierdas lector, un episodio más de su Chorronovela, preferida, ‘El botín de los despojos’, con los primeros actores, Claudia Ruiz Massieu, como la directora del circo; Alejandro Moreno, Alito, para los amigos, como ‘El muchacho de la Película’ e Ivonne Ortega, como “La que se levanta tarde” y Pepechón Alfaro, en su papel estelar de ‘Torito’.

En efecto, tendrán lugar las ‘elecciones’ del PRI, elecciones de puro trámite en el que, -- nada más no diga que aquí lo leyó—la cúpula del poder habrá de elegir a Alejandro Moreno como su nuevo dirigente, el mismo actor premiado en aquella otra cinta de ‘Lo que el viento se llevó’. No te la pierdas. Sugerencias y comentarios; premiereditores@hotmail.com