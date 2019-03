La verdad que te guía

Hace dos mil años, la verdad fue sometida a juicio y juzgada por la gente que era adicta a las mentiras. De hecho, la verdad enfrentó seis juicios en menos de un día completo, tres de los cuales fueron religiosos y tres fueron legales. Al final, pocas personas implicadas en esos acontecimientos podían responder a la pregunta, "¿qué es la verdad?"...

La verdad es ¡Jesucristo!

Pilato tuvo la verdad ante sus ojos, pero no la conoció.

Muchos hay, como Pilato, que invierten una vida entera preguntándose por la verdad sin hallarla. ¿Será que Dios se esconde de ellos?

¿Es que a Dios no le interesa que el hombre lo conozca?

Han hecho muchos esfuerzos... esfuerzos vanos. Han leído miles de libros, han conversado con muchos sabios, han meditado largas horas... por años, ¡pero no la han encontrado! ¿Por qué?

Ellos la han buscado desde su ‘aparente inteligencia’, a sus ojos... pero no desde su fragilidad.

Hallar la verdad no es un asunto de astutos o personas súper inteligentes... sino del corazón.

A través de la historia han existido muchas personas que han dicho ser la verdad. Sin embargo, Jesucristo vino a enseñarnos con su vida, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección, que Él es el verdadero camino, la verdad y la vida.

Esto lo puede descubrir toda persona que se comprometa con Él. Si Dios no fuera ‘verdadero’, la fe y la razón no tendrían razón de ser. Pero estas son reales y pueden entenderse, porque Jesús es verdad y es la verdad divina.

¡Debemos tener la verdad! Sin ella evangelizamos en vano, alabamos en vano, oramos en vano, bautizamos en vano, buscamos inútilmente una pureza que no se puede hallar.

La palabra de Dios es una fuente de la verdad y siendo la Iglesia apoyo de esta, debe predicar esa verdad. La Iglesia no tiene libertad por sí sola para crear la verdad, para suplementar la verdad ni para alterar la verdad. La Iglesia se basa y fundamente en Cristo y esto solo le basta.

La verdad es uno de los principales valores positivos de nuestra sociedad. Un valor positivo es algo que debemos considerar que está bien o es bueno. Como la honestidad, sinceridad y buena fe.

Si no hay verdad entre las personas, genera entonces la falta de confianza entre ellas. Los seres humanos vivimos en una sociedad y necesitamos relacionarnos con los demás y en esa relación es necesario e importante creer en lo que el otro nos dice o hace para sentirnos seguros, confiados y hasta queridos.

Lamentablemente vivimos en una sociedad de doble moral, que muchas veces premia la mentira y demás valores negativos. Es complejo fomentar la verdad en este contexto. Solo podemos hacerlo siendo ejemplo y mediante el diálogo abierto y sincero con nuestro prójimo.

Jesús, consciente de las limitaciones humanas, siendo la única verdad clarifica la mente humana y la libera de la ignorancia.

"Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie llega al Padre sino por mí". Él es el único camino que conduce al Padre; es el hombre que nos ha abierto un camino único para ir a Dios.

Quien busca la verdad con el sincero deseo de encontrarla, conocerá que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la verdad.

La palabra de Dios es única. Ella no es copia de otra ni se parece a otros libros, no existen varias especies de palabras. Es dada mediante el Espíritu de Dios. La verdad está escrita en la palabra, no podemos agregarle ni quitarle, pues dejaría de ser verdad y de venir de Dios.

La palabra de Dios nos invita a conocer la verdad, seguirla, permanecer y enamorarnos de la misma. Jesús nos dice: "Si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres".

Tiene un precio vivir en la verdad y en la luz. Es dejar que la palabra de Dios y su espíritu nos examinen, nos descubra y muestre quienes somos.

La verdad, es importante, no porque esta sea simplemente verdad. Es importante, porque la verdad es lo que define en quién y en qué creemos nosotros.

La verdad es lo que Dios afirma que es verdad; no lo que nosotros pensamos que lo es.

El Hijo de Dios, no necesitaba decir que era la verdad. No necesitaba imponer ninguna verdad. ¡Él es la verdad absoluta!

Los católicos no somos "buscadores de la verdad" porque ya la encontramos: ¡es Cristo Jesús!