La verdad sale a relucir; ofrece disculpas el senador Madero a las damas ofendidas en el zafarrancho legislativo + La diputada María Dolores del Río en Foro Cajeme de Comunicadores y Profesionistas este próximo lunes

Por esas cosas raras de la vida y para mala suerte de algunos que ya soñaban con el linchamiento de algunos senadores morenistas –no solo mediático, como ya ocurrió en algunos medios y las redes sociales– sino en pleno Zócalo capitalino, ante lo que para estos fue un verdadero zafarrancho provocado y realizado por legisladores de Morena, saz, que antes de que concluyera el jueves y cuando todavía no terminaba la laaaaarga letanía condenatoria hacia Morena y sus integrantes, ocurre lo que a fin de cuentas tenía que haber ocurrido.

Sencillamente el senador panista sacó la casta de caballero y antes de iniciados los trabajos de este jueves acudió a la curul de su colega, la senadora presidente de la Mesa Directiva, Mónica Fernández para ofrecerle una disculpa ante su inadecuado comportamiento cuando en la zacapela del martes anterior este la jaló bruscamente del brazo en un intento de tomar la tribuna del Senado e impedir, a toda costa, el que la señora Rosario Piedra Ibarra tomara protesta al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En respuesta, Mónica Fernández no le aceptó la disculpa y al hacer uso de la voz hizo un llamado a los senadores y senadoras para que en lo sucesivo se conduzcan en orden y con respeto, rechazando cualquier forma de violencia en el recinto legislativo.

Como mujer y presidenta de esta Mesa Directiva de la Primera Legislatura con paridad de género, les dijo, y a nombre de millones de mexicanas, rechazó categóricamente las expresiones de agresión y violencia en contra de cualquier mujer, en cualquier circunstancia.

Enseguida exhortó a que no se repitan estos eventos.

Otro que no se anduvo por las ramas –y, ojo, este si está Loreto, más vale que no echen por la borda sus advertencias– es el también legislador y compañero de bancada de la señora Fernández, Félix Salgado Macedonio quien de entrada les dijo que la señora senadora no debió ser tocada ni con el pétalo de una rosa.

A la próxima, les dijo el también exalcalde de Acapulco, no me voy a aguantar y voy a defender a mis compañeras.

Para los que apuntan, no es la primera vez que Salgado Macedonio quien solía llegar a bordo de su moto en sus primeros tiempos como legislador (ha sido dos veces diputado federal y dos veces senador por el Estado de Guerrero) lanza advertencias para sus colegas.

La primera ocasión la lanzó en contra de aquel ya en desuso legislador priísta en los tiempos de Ernesto Zedillo, quien primero lo tuvo como su vocero y después lo envió al Senado, Dionisio Pérez Jácome, a quien después de una breve disputa legislativa lo ‘invitó’ a dejar el recinto a la vez que pendencieramente le advertía: “vente, Nicho, yo sí te parto la mad…”.

Y por supuesto que Nicho nunca salió.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Y para aquellos que como el suscrito no creíamos del todo en la estrategia que alguna vez nos platicara el titular de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo de enderezar las acciones policiacos en donde más les duele a nuestros narcos, el bolsillo, pues, ahí tenemos que, según la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF ya ha empezado a golpearlos en su estructura financiera.

De momento, según esta dependencia se ha bloqueado a 671 personas relacionadas con siete cárteles, así como 752 cuentas bancarias lo que equivale a haber inmovilizado ni más ni menos que 889 millones de pesos, además de 2.3 millones de dólares lo que ronda más o menos los 935 millones de pesos.

Como quitarle un pelo a un gato, dirá usted, pero yo creo que por algo se empieza.

Estas acciones indican que se han golpeado a los cárteles como el de Sinaloa, al que se le han bloqueado 129 cuentas bancarias de 373 personas; Al Cártel Jalisco Nueva Generación, entre tanto se le han bloqueado 301 cuentas de 132 personas, al de Santa Rosa de Lima 85 personas con 211 cuentas bancarias; a los Zetas de Veracruz se les han bloqueado un total de 53 cuentas de 21 personas y a los Rojos de Guerrero a 25 personas con 43 cuentas.

Lo mismo que al Cártel del Golfo a quienes se les han bloqueado cinco cuentas y 30 personas, además de la Unión Tepito y Antiunión con 10 cuentas y cinco personas.

Y se nos casa la senadora Lilly Téllez.

La noticia la dio a conocer la misma legisladora y comunicadora la que además reveló el pecado y el pecador.

Se trata del empresario y especialistas en asuntos financieros, Jesús Temue.

A quienes ya se querían apuntar para el ágape, se tendrán que quedar con las ganas pues la legisladora sonorense no entró en más detalle.

Pero de que se nos casa, se nos casa.

