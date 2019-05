La violencia está en cada acto criminal que se comete en este país

CONCRETO, SIN RECOVECOS declaracionistas, el secretario de Seguridad Pública de Cajeme, FRANCISCO CANO CASTRO, declaró que es posible que los motivos del atentado al director operativo de la corporación municipal GONZALO VILLASEÑOR, tuvieran alguna relación con el resultado de algunos operativos que han arrojado saldo de varios detenidos.

Las palabras del funcionario, podrían tener sentido en tanto, en efecto, esa dependencia se ha acreditado algunos aciertos en materia de detenidos.

Sin embargo, una cosa y la otra no parecen estar en la misma dimensión.

El atentado fue brutal y determinado a tal grado que uno de los agentes murió en el hospital. Alguien con quien platiqué ayer me comentaba que no se pone en duda la seriedad de las declaraciones de Cano Castro, pero hay personas que se preguntan si no habrá implicaciones con el pasado reciente en materia de seguridad en Cajeme.

Específicamente —me dijeron— en el trienio 2012—2015.

Como sea, la violencia se ha recrudecido en Sonora cuando todos pensábamos que iba en descenso.

Particularmente, pienso que la pérdida de una vida o de muchas vidas, sin importar si es civil, si es sicario o es policía, es triste y nos lleva a una contradicción con los valores que nuestros padres nos enseñaron desde pequeños.

Principalmente, el valor de la vida.

Por desgracia, la violencia no es exclusiva de nuestro Estado. Está en cada rincón del país.

Tampoco es privativa de un sector, de un rubro o de una tendencia criminal.

Está en cada acto delincuencial que se registra en el país.

Está, por ejemplo, en el intento de robo a un automovilista en un crucero de la Ciudad de México, donde murió, hace algunos años, un exgobernador de Baja California Sur cuando se negó a entregar su fino reloj a un asaltante.

Está, en un delincuente ocasional que en una taquería de Ciudad Obregón, intentó arrebatarle a su niño de tal vez de dos años de edad, a una madre sentada a la mesa.

Ella forcejeó con el asaltante e intervinieron otros clientes que detuvieron al criminal y lo entregaron a las autoridades.

Está cuando asaltan un camión de pasajeros y violando a una niña en presencia de sus padres.

Está en quienes irrumpen en una casa para robar y son sorprendidos por el dueño y en lugar de correr, de escapar, disparan contra el dueño y le dan muerte.

Pues sí: la violencia está en cada acto que tenga que ver con la delincuencia.

Pero también está en la conducta de los malos policías.

Yo no me voy a meter en berenjenales estadísticos para determinar si los buenos son más que los malos.

Lo cierto es que cada vez son más violentos los actos de criminalidad en este país.

Ayer hablaba aquí mismo de las masacres en México. Me faltó agregar que me parecía extraño que la masacre de Minatitlán, Veracruz, donde 11 o 13 personas fueron asesinadas por un comando que disparó indiscriminadamente contra los asistentes a una fiesta familiar en un salón de evento, causara tanto revuelo en medios convencionales y redes sociales.

Esta tragedia levantó ampolla y los medios se volcaron en pos de darle seguimiento y cobertura nacional.

Me he preguntado por qué este asesinato múltiple generó tal expectación.

Algunos dicen que por las víctimas menores de edad. Otros, que por tratarse de una fiesta familiar.

Esto fue lo que me llevó a recordar dos tragedias de alto impacto y que; sin embargo, no recibieron la cobertura nacional que recibió lo de Minatitlán.

Rescaté el dato del 17 de septiembre de 1998, cuando un grupo fuertemente armado irrumpió en una ranchería cercana a Ensenada, Baja California, sacó violentamente de sus viviendas a los moradores, los puso de espaldas a una barda y los ejecutó.

Aquello fue una carnicería.

Entre las víctimas, estaban los hijos —varios niños—; los papás, los abuelos y algunos vaqueros.

En total, 19 muertos.

Igualmente cité una tragedia que nos impactó a los habitantes del Valle del Yaqui.

Si no recuerdo mal, fue un 30 de octubre de 2009.

MARGARITO MONTES PARRA, se había reunido con pescadores en un rancho cercano a un lugar llamado “Agua Caliente”. Él llegó acompañado de amigos que se ofrecieron a acompañarlo y de su pareja y un hijo menor de ambos.

Viajaban en una Suburban y en una Lobo, cuatro puertas.

Terminada la comida—reunión, emprendieron el regreso hacia Cajeme. En el camino fueron emboscados y masacrados.

No hubo consideración para el niño. Ni para la mujer. Menos para algunas de las personas que solo por paisanaje o por amistad desde la infancia, quisieron agregarse a la comitiva.

Eso les costó la vida.

Tampoco en este caso, hubo una gran cobertura.

¿Será por qué hay tantas muertes todos los días que los jefes de información de los medios nacionales no se ocupan de lo que pasa en Estados distantes del centro como el nuestro?

Pudiera ser.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y NO ES POR NADA PERO me llegan noticias de ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, en relación con sus actividades en colonias periferias para promover el ahorro en el recibo de la luz…

Ciertamente, a todos nos gusta el tema porque en esta región se sufre cada vez que nos llega el recibo…

Es una cuestión del clima pero también de justicia…

MIENTRAS TANTO, UNA SOLA esquela dando a conocer el deceso de EVERARDO ESPINO DE LA O, se publicó ayer en un diario de la Ciudad de México…

Don Everardo tenía 80 años, fue director durante casi un sexenio de Banrural y antes, director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, y por algún tiempo, colaborador de JESÚS REYES HEROLES siendo director de Petróleos Mexicanos…

Everardo Espino fue acusado de malversación de fondos como titular de Banrural, en el Gobierno de MIGUEL DE LA MADRID… Permaneció varios años en uno de los reclusorios de la Ciudad de México, donde fue visitado en varias ocasiones por el periodista JULIO SCHERER GARCÍA, que le insistió, una y otra vez, que aceptara responder a algunas preguntas…

Don Everardo se negó tajantemente…

En un pequeño libro que escribió don Julio, lo describe inclinando la cabeza mientras garabateaba en una hoja sin pronunciar palabra…

El libro de Scherer, “Poder: Historia de familia”, fue publicado en 1990, y en él el protagonista principal es precisamente Espino, quien poco después de recuperar su libertad, un día se presentó inopinadamente en las oficinas de la revista Proceso, tocó a la puerta del despacho de don Julio, le saludó y enseguida le dejó unas cajas repletas de papeles, en tanto el director de Proceso se ponía de pie y lo invitaba a sentarse…

--No don Julio. Me retiro, haga usted lo que quiera con ellas…

Y se fue…

Tal su contenido sea el fruto de su resentimiento con López Portillo, o con de la Madrid… Mañana, caro lector, la conclusión de este tema…

Es todo.

Le abrazo.

rumbosmrivas@outlook.com