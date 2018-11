Larry Rubín y los ‘secretos’ detalles en las intensas negociaciones del TLCAN

FUI Y VINE A HERMOSILLO, el martes. Fui a la conferencia de LARRY RUBÍN.

Llegué a la capital del Estado con casi dos horas de antelación. Es decir, entre las nueve y las diez de la mañana. Y el evento en el Salón Ontario de Los Lagos, sería a las 11:30 AM.

Esto me permitió caer de sorpresa al cochupo cafesero de mis cuates en el Holiday Inn.

Ahí estaban todavía: CARLOS (Kaly) RODRÍGUEZ, JULIÁN LUZANILLA y DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA.

Daniel y Julián habían apostado no sé qué cosa, a que yo no realizaría el viaje. Daniel a que sí; Julián, a que no.

Ah, que mis cuates.

Charlamos, nos hicimos blanco de nuestras propias bromas y, faltando 35 minutos para que la conferencia diera principio, me encaminé a Los Lagos.

Ingresé al lobby del Ontario como venado lampareado. El primer rostro familiar que vi fue el del licenciado GILBERTO FÉLIX BOURS, auspiciador del evento, quien se encontraba recibiendo a los invitados a la puerta del salón principal. Más allá, divisé a RICARDO BOURS CASTELO. Este me presentó a LARRY RUBÍN y, los tres, permanecimos un buen rato platicando, preguntando, escuchando.

Larry y Ricardo intercambiaron puntos de vista y en algún momento evoqué aquella primera vez que supe de él a través de una entrevista de televisión.

—¿No sería con Carlos Marín?— inquirió el conferencista.

—Sí, fue en Milenio. Yo había creído que tú eras un gringo puro y cuando te escuché en la entrevista pensé que eras más mexicano que el mole poblano.

Hubo carcajadas, por supuesto.

Ricardo nos dejó solos para darme la oportunidad de que conversara sobre lo que yo quisiera preguntar, con este joven empresario y líder en las relaciones México-Estadounidense.

Observé que Rubín parece más joven de lo que en realidad es. Tiene 44 años pero aparenta menos de cuarenta. Es endiabladamente inteligente y pedagógicamente tiene un manejo espléndido, que hace que todos entiendan cómo se dieron las negociaciones de lo que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en qué consistió lo más intenso de las negociaciones.

Larry Rubín nació en la Ciudad de México pero su padre nació en los Estados Unidos.

Es inocultable su simpatía por DONALD TRUMP. Sin embargo, su admiración por el presidente de los Estados Unidos, no es un cheque en blanco.

En realidad, intenta ser objetivo y reclama actitudes atípicas en el presidente estadounidense.

Aun así, no niega la cruz de su parroquia: crítica, con ironía, al expresidente demócrata BARACK OBAMA, a quien describe como a un hombre demagogo que nunca fue al fondo de las cosas.

En este contexto, dice que en Estado Unidos ocurrió algo parecido a lo que sucedió en México.

Allá fue el hartazgo ciudadano por los políticos tradicionales. De HILLARY CLINTON, dijo que era imposible que ganara porque es una fiel representante de esa clase política de la que los estadounidenses de clase media ya no querían saber nada.

Y aquí es donde entra Trump, el magnate que como empresario había ya exhibido un pensamiento diferente al grueso de los empresarios de su generación.

Del TLCAN, expresó lo que los negociadores mexicanos tuvieron que hacer para que, al final, las conclusiones favorecieran a los tres países.

En opinión de Rubín, lo mejor que pudo haber pasado es que Canadá se retirar por unas semanas de las negociaciones. “Esto le permitió a México avanzar en algunos rubros”.

Este carismático líder del sector privado, domina a placer el escenario. Va de un lado a otro explicando, ejemplificando. Seguramente muchos de los que asistieron a esta plática, no van a olvidar fácilmente la ‘clase’ sobre el ‘foquito rojo’ fabricado en China.

Fue detallista en este caso: este foquito es fabricado en China y llega a México donde es descargado por cientos de miles. Paga bajísimos aranceles.

En las armadoras automotrices, esos foquitos son instalados en los autos que luego serán exportados a Estados Unidos para su venta.

De esta forma, China ha metiendo goles al mercado de los Estados Unidos prácticamente sin pagar aranceles.

Ahora, con las negociaciones trilaterales, China tendrá que fabricar esos foquitos en México.

En su exposición, a menudo ejemplifica con uno de sus hijos de 7 años.

Esto le ganó grandes simpatía entre los presentes.

Como verá usted, Tribuna.com.mx, el área digital de esta empresa cuyo presidente es GILBERTO FÉLIX BOURS, cumplió con las expectativas que este evento levantó en muchos empresarios que, al mismo tiempo, tuvieron la oportunidad de conocer más a detalle los avances de este medio digital en el competido mundo de las comunicaciones digitales.

Por cierto, por ahí tuve el gusto grande de saludar y con él platicar brevemente, a JUAN GÁNDARA GONZÁLEZ. Le pregunté por su amigo BALTAZAR HINOJOSA.

—Lo vi hace poco en la Asamblea Nacional de los Propietarios Rurales. Por cierto, me nombraron asesor de la Comisión de Agricultura de la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados— me dijo, con enorme alegría.

Otro encuentro y saludo políticamente cordial, fue con ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, a quien muchos empresarios saludaron a su llegada.

Lo cierto es que Toño goza de prestigio en el sector empresarial debido a su intensa promoción con las energías limpias y la combustión automotriz renovable.

Un amigo mío, describe a Antonio Astiazarán, como un político inteligente, innovador, que se distingue por sus convicciones sobre lo que este país necesita en estos tiempos.

Ni hablar: honor a quien honor merece.

FRANCISCO DÍAZ BROWN, estuvo presente en la conferencia, y por ahí cruzamos unas cuantas palabras a la carrerita. Con él, se encontraba el colega ARTURO BALLESTEROS, que cubre muy bien el entorno capitalino.

Curiosamente, mientras me disponía a ocupar mi lugar en el salón principal, recibí la llamada de RUBÉN VALDEZ ZAMORANO.

—Mario, te equivocaste, es Ricardo Anaya, no David Anaya.

Mea culpa, pues.

De hecho, el único DAVID ANAYA que conozco es DAVID ANAYA COOLEY, director del C-5, aunque alguien me estaba diciendo que posiblemente ya renunció al cargo para ocupar otra posición.

Quién sabe.

Particularmente, no tengo comunicación frecuente con Anaya Cooley, un joven obregonense muy brillante entregado por completo a sus responsabilidades en la coordinación del C-4 y ahora del C-5.

Buen tipo, David, a quien conocí hace algún tiempo cuando me presentó el trabajo realizado al frente de esa dependencia.

Volviendo a Larry Rubín, temprano ese martes, tal vez a las 9 de la mañana, sostuvo una conversación con estudiantes de la UNISON.

Cuando abordé este punto, me dijo que había sido un encuentro muy interesante porque los jóvenes universitarios no tienen filtros y preguntan las cosas sin atajos.

Como verá usted, Larry se fue satisfecho de su visita a Sonora y ciertamente dejó un buen sabor de boca.

Es todo.

Le abrazo.

