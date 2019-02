 Las cosas en su lugar

Muchos cristianos no creen las promesas que Dios da por medio de su palabra expresada en las Santas Escrituras ya que el comportamiento que muestran, así lo hace notar.

Dios nos habla de muchas formas para que comprendamos la plenitud y totalidad de su amor. Sabiendo que la forma que Él quiera obrar en nosotros, no será por asunto de que la interpretación de su palabra sea un acto de voluntad humana o de conveniencia, sino una interpretación de hombres inspirados por el Espíritu Santo para entenderla mejor y poder llevar nuestra vida en obediencia a Dios.

La Iglesia, fiel a la tarea que le encomendó Cristo, de ser madre y maestra tiene la obligación divina de acompañar y guiar al pueblo de Dios.

Los Mandamientos son estatutos morales dados por Dios a través de Moisés, para que desde entonces todos los hombres puedan disfrutar de vidas fructíferas y santas. Estos son importantes ya que forman las bases de la vida, de la ley y de la fe.

Pero ¿lo tomamos en cuenta?, ¿le damos la importancia que tienen?, ¿tratamos siquiera de cumplir?, ¿qué hacemos muchas veces?. ¡Nos quejamos! Nos quejamos de aquello que supuestamente queremos aprender y seguir. No solo no le hacen caso a su Iglesia a la que dicen pertenecer sino que la tratan de hipócrita y critican a los peores miembros de ella y a los peores casos que pasan.

Se nos dice: "No matarás" y apoyamos el aborto. Se nos dice: "No cometerás actos impuros" y apoyamos las relaciones entre personas del mismo sexo... y la lista continúa...

Nos advierten de lo peligroso que sería social, emocional y espiritualmente apoyar ciertas cosas que el país está consintiendo actualmente y se nos hace más fácil atacar a los que nos quieren aconsejar, enseñar y persuadir de cumplir con la palabra de Dios. Y decimos cosas como: "empiecen por ustedes mismos", "son unos inmorales", "ustedes hacen cosas peores", "en el sistema anterior todos son unos ladrones"... y así de absurdas son sus disculpas.

¡En la Iglesia hay muchos hipócritas!... ¡es cierto!... pero también los hay en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestro Gobierno.

Tendríamos que estudiar más las cosas relacionadas con la doctrina de la Iglesia para poder comprender mejor.

Y esto lo menciono por el hecho de que en nuestro país se quiere hacer ‘legal’ lo que Dios mismo condena como si no fuera este un país en su mayoría cristiano católico y hasta guadalupano que debería estar triste e indignado y luchando para que no se legalice el aborto, las drogas, la eutanasia y las uniones gays.

Pero tal parece que grande es nuestra ignorancia y desinformación espiritual y bíblica (incluyendo a los que vamos a misa y comulgamos).

Ser nosotros que con nuestra ‘libre elección’ de elegir a nuestros representantes para que nos gobiernen nos atrevemos a ponernos en contra de Dios mismo y retarlo.

Habría que comprender que el Dios Todopoderoso, como juez de todos los hombres, siempre está ante la puerta del corazón de cada individuo. Solo Él, tiene el privilegio de juzgar. Pero también se interesa en que todos los hombres conozcan la verdad. Y para eso están las Sagradas Escrituras, laicos comprometidos y hombres y mujeres consagrados, para llevar esa verdad y que el mundo la conozca.

Sin embargo, cuando hasta la misma palabra de Dios no nos conviene, la criticamos, tratamos de revocarla y pasamos por encima de ella. Esto no nos llevará por buen camino. El cristiano que critica, reprende y no obedece la palabra de Dios, pierde más, porque hace a su propia persona un daño irreparable.

Caso contrario, la Biblia habla de aquellos hombres que fueron encarcelados en prisiones, que fueron azotados, escupidos, apedreados, pero nunca se revelaron ni desobedecieron al Señor alcanzando buen testimonio mediante la fe. Sufrieron pacientemente y continuaron proclamando el mensaje de justicia hasta que murieron.

Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él enseñó a sus discípulos que no debían sentirse frustrados ni abatidos al enfrentarse con dificultades y problemas. Todo lo contrario debían orar y orar porque la oración todo lo alcanza.

Para muchos, los Mandamientos son símbolos de condena que señalan nuestras faltas y errores. Algunos se sienten tan culpables que creen que Dios nunca los aceptará. Otros simplemente eligen rechazar a Dios, debido a que su ley es imposible de cumplir. Le dicen a Dios con sus actos: "No me importa lo que digas" le dan la espalda y siguen su camino errado. Irónicamente, los Mandamientos nunca fueron dados por Dios para condenar a la humanidad sino para reprenderla. Los Mandamientos actúan como un espejo, para ‘reflejar’ la condición de nuestras almas.

Cuando examinamos nuestras vidas a la luz de ellos, nos daremos cuenta de nuestros defectos y de nuestra necesidad de conversión.

No sé hasta qué punto podemos poner en tela de duda, las leyes humanas, las leyes de quienes nos gobiernan pues San Pablo nos dice que toda autoridad puesta en la tierra es puesta por Dios. Por lo tanto desobedecerla sería desobedecer a Dios.

Debido a que Dios es la autoridad universal de toda conducta moral, toda la humanidad está sujeta a sus estándares. De acuerdo con la Biblia, nadie está exento de la ley de Dios.

¡Primero se debe obedecer a Dios, antes que a los hombres!

Y en caso contrario... sufriremos las consecuencias... ¡Más valdría obedecer!...

