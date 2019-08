Las encuestas en Sonora: ¿Quién dijo que era muy precipitado hablar de política?

LA ENCUESTADORA MASIVE CALLER, DIO A CONOCER AYER LOS RESULTADOS DE UN estudio sobre las preferencias electorales —si hoy fueran las elecciones— entre los candidateables más sonados del momento en Sonora para la gubernatura.

Excepto, los independientes.

Para decepción de muchos, Morena sigue siendo un referente. Dicho en otras palabras: es el enemigo a vencer.

Ciertamente, el resultado no muestra sorpresas. ALFONSO DURAZO MONTAÑO figura muy por encima entre sus correligionarios con aspiraciones para el 2021.

Tiene 30.5% de aprobación, mientras que ANA GABRIELA GUEVARA solo alcanza el 17.0%. ARTURO BOURS GRIFFITH, aparece con 4.9, CÉLIDA LÓPEZ, la alcaldesa de Hermosillo, con 6.3%, JAVIER LAMARQUE CANO con 4.5% y JORGE TADDEI BRINGAS, 2.7%.

Como verá usted, a la exvelocista Guevara le ha afectado mucho el desatino político en la mañanera del otro día.

Y por si fuera poco, se le avecina otro vendaval del que no quisiera ocuparme por ahora.

Espero, sinceramente, que no ocurra.

¿El PRI?

Tampoco hubo sorpresas: ERNESTO GÁNDARA CAMOU, salió muy bien posicionado. Apenas menos de un punto porcentual por debajo de ALFONSO DURAZO de Morena, pero muy arriba del Potrillo MIGUEL ÁNGEL POMPA, con 29.1%.

Pompa figura con 8.2% mientras que ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, el dirigente estatal del PRI, con 13.5%.

No hay más encuestados por el rumbo del tricolor.

¿El PAN?

Verá usted: resulta que Acción Nacional, a pesar de que no ha logrado superar el síndrome Padrés Elías, muestra recuperación y lo mejor de todo es que presenta buenos cuadros.

Sin embargo, me llama la atención que en la encuesta no figure DAMIÁN ZEPEDA ni HÉCTOR LARIOS CÓRDOBA. ¿Por qué? Pues quien sabe. Lo cierto es que no se incluyeron en las preguntas.

JAVIER GÁNDARA MAGAÑA aparece con 24.0%, ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, con 14.2% y ERNESTO ‘KIKO’ MUNRO LÓPEZ, con 7.3%.

Muy debajo de Gándara Magaña y de Toño Astiazarán.

Como digo, también en el rubro de partidos, Morena lleva la delantera. No tan aventajado como su creador ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero no en el perfil que los adversarios de la Cuarta Transformación esperaban.

De hecho, Morena se mantiene arriba en casi todos los Estados donde habrá elecciones de gobernador próximamente.

A propósito, en Baja California Sur hay dos punteros, uno de ellos, es hermano del líder social de Cajeme, MIGUEL ÁNGEL CASTRO COSSÍO.

Se llama VÍCTOR MANUEL CASTRO COSSÍO, y en la encuesta aparece con 12.5%, por 13.4% del puntero.

Un virtual empate.

¿Y si llega a ganar la gubernatura de BCS? Seguro que Miguel Ángel se va a la península a vivir el último trecho de la vida frente a las cálidas aguas del Océano Pacífico.

Bueno, digo yo.

Ayer preguntaba yo: ¿es muy temprano para la ‘grilla’ política en Sonora?

Hoy, la empresa encuestadora me acaba de dar la respuesta.

¿Cuál es el detalle aquí? Yo diría que son dos detalles: el posicionamiento del ‘Borrego’ Gándara y el de TOÑO ASTIAZARÁN, siendo un cuadro nuevo dentro de las filas del PAN.

Así las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

LO DIGO CON ABSOLUTA sinceridad: el presidente de la República se vio muy falso en la mañanera de ayer, cuando se refirió al parentesco entre el juez que lleva el caso de ROSARIO ROBLES, de apellidos DELGADILLO PADIERNA, y DOLORES PADIERNA, su tía…

Allí mismo, al negar que se trate de una venganza, AMLO hizo referencia a los que se burlaron de él cuando perdió la presidencia en 2006 y cuando fue derrotado por ENRIQUE PEÑA NIETO…

Sus ojos lo hicieron quedar mal. ¿Por qué tantos millones de mexicanos no perciben esto?...

Y lo peor, señor mío, es que precisamente ‘viene lo peor’…

Verdad de Perogrullo…

¿Voy bien o me regreso doña CUQUITA AMADO DE ARAIZA?...

MIENTRAS TANTO, DÉJEME CONTARLE que había propuesto para hoy el comentario sobre el malogrado excampeón mundial de boxeo, JOSÉ ÁNGEL MANTEQUILLA NÁPOLES…

Me proponía publicar una fotografía que nos fue tomada a él, al profesor JORGE CASTRO CEYCA y a mí, allá por 1997, en la cafetería del Aeropuerto de Ciudad Obregón…

La gráfica permaneció en una caja o álbum durante más de 40 años hasta que recientemente descubrieron que la foto histórica, junto con otras, ya no servían. Se ‘pegaron’ unas con otras por la humedad y el tiempo y las echaron al cesto de la basura…

Ni hablar…

Yo fui amigo de Mantequilla Nápoles. Lo fui ya cuando él se encontraba retirado de los cuadriláteros. Y lo fui por una de esas casualidades de la vida…

Todo empezó una media mañana del verano de 1977, cuando pasé a recoger a mi amigo Jorge Castro Ceyca, al Instituto Americano de Comercio, ubicado por la avenida Miguel Alemán, exactamente frente a las oficinas del PRI municipal de Cajeme…

Habíamos acordado irnos a tomar el café y a platicar del momento político de su partido, entonces todopoderosos (no sabíamos que dos años después, el PAN haría el ‘milagro’ de ganar la Presidencia Municipal de Cajeme, además de la diputación federal y dos diputaciones locales, con ADALBERTO ROSAS LÓPEZ, CARLOS AMAYA RIVERA, JOSÉ ANTONIO GÁNDARA TERRAZAS y CLAUDIO DABDOUD SICRE), y la secretaria me dijo que el profesor no tardaría en desocuparse, que estaba supliendo al maestro de inglés que había faltado…

Un señor calvo se encontraba esperándolo. Era el agente de los proveedores de material didáctico, amigo de Jorge, que por cierto también se llamaba Jorge, de apellido Reyes, si no recuerdo mal…

Era chilango pero muy simpático… Castro Ceyca salió a decirme que si no tenía inconveniente en llevar a su tocayo a conocer el centro de la ciudad mientras terminaba su clase…

Le pedí a Jorge Reyes que subiera a mi cacharro, un Ford 200 de modelo atrasado pero al que yo tenía en alta estima… Casi a vuelta de rueda me fue por las calles del centro de Obregón y al cruzar la Zaragoza y Sonora, un tipo de tez morena trepaba la banqueta donde había una tienda de abarrotes…

--“¡Es mi compadre, el Mantecas! ¡Es mi compadre!”— gritó, en una explosión de júbilo el agente viajero…

Se bajó como pudo del forcito —se había trabado la puerta—, alcanzó la banqueta y se fundió en un abrazo con el sorprendido excampeón mundial de peso welter… Me estacione sobre mi derecha, descendí del auto, todavía sin recuperarme de mi estupor…

Así se inició una amistad muy singular con el nativo de Matanzas, Cuba, que en esa ocasión, andaba en busca de su esposa MARÍA DEL ROSARIO OSORIO, cuyo nombre artístico, era CHARITO MARCEL…

(Continuará)…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com