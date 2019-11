Las escrituras de los partidos

Hace unos días estuvo en Ciudad Obregón, la coordinadora del MC y diputada, María Dolores del Río sostuvo reunión con grupo de periodistas, me imagino ella operó esto y en esa reunión señaló “respeto a Ricardo Bours, pero yo seré la candidata del MC al Gobierno de Sonora” con lo que todo parece indicar la diputada tiene las escrituras del partido a su nombre o en su poder.

Echada para adelante o algo de soberbia en esa declaración, ¿por qué vino a Obregón a mandar ese mensaje? Lo podía haber dado desde la capital pero lo hizo aquí, porque hace algunas semanas hubo un evento en la Palapa del DDRY, que seguramente le despertó en su interior alertas, focos amarillos o rojos por la reacción que tuvo.

Resulta que en el evento donde el diputado del MC Jorge Russo, rindió informe de actividades al cual asistieron productores y la clase política local, de todos los partidos dieron cuenta cuando el secretario del CEN, Jorge Álvarez Máynez al hacer uso de la voz, tuvo palabras de elogio a la trayectoria de Ricardo Bours, presente en el evento, lo que para quienes estaban ahí y no pocos comentaron, fue el “destape” de Ricardo para que bajo las siglas del MC sea el candidato a la gubernatura en el 2021.

Y pues ante esto, vino la reacción de María Dolores, pero el acuse de recibo de lo que dijo aquí no es para Bours Castelo, en todo caso para la Ciudad de México, en el CEN y a ver como lo tomaron.

¿Quién es Dolores del Río? Bueno ella fue alcaldesa de Hermosillo por el PAN, porque así lo dispuso el entonces alcalde Pancho Búrquez, el candidato natural lo era Javier Gándara, para hacer fórmula con Ramón Corral candidato a la gubernatura, pero Búrquez, condicionó la candidatura de Javier, a que él pusiera todo los regidores, obvio Gándara no aceptó, no hubiera podido gobernar.

Al terminar su gestión Del Río quiso repetir la fórmula en esos tiempos el PAN ganaba con quien quisiera todavía y quiso imponer a Rodolfo Flores, como candidato iba Javier Gándara, otra vez, luego intervinieron Tribunales, salió Gándara, entró Edmundo Briseño y días antes de las elecciones el Tribual lo tumbó, otra vez entró Rodolfo Flores, ya demasiado tarde, y les pasó por encima el candidato del PRI Ernesto Gándara, hoy virtual candidato a la gubernatura.

Después de un tiempo y ante fracasos electorales y sentirse ‘líder’ en el PAN y querer espacios que se le negaron, abandonó el partido y migró al MC, hace 6 años contendió por la alcaldía de la capital y solo le alcanzó para ¡5 mil!, votos y hoy pretende ir por la candidatura al Gobierno del Estado.

Los únicos que han logrado ganar alcaldías por dos partidos han sido; Vicente Terán en Agua Prieta; y Jesús Félix Holguín por el PRI y PAN, aquí en Cajeme, pero ‘Chuy’ era un liderazgo en la comunidad, en el municipio. ¿Lo es María Dolores en Hermosillo? ¿Puede serlo en Sonora? Juzguen ustedes.

PRI… convocatorias

Y a propósito de escrituras de partidos, pues todo parece indicar que los grupos que se ostentan como dueños del PRI en Cajeme, se saldrán con la suya y van imponer dirigente municipal, toda vez que en estos días saldrá la convocatoria respectiva.

Anabel Acosta, Abraham Montijo, son los nombres que se barajan, que están en todo su derecho, pero esto hacia afuera, significa que viene más de lo mismo, que en el PRI-Cajeme lo que habrá es ‘gatopardismo’ cambió para que todo siga igual.

Habiendo otras figuras como Martha Luz Parada, Raúl Ayala González o algún otro liderazgo que mandara señal de cambio, pero no, el PRI aquí se va a quedar en lo institucional y no le saldrá lo revolucionario, parafraseando al dirigente Ernesto de Lucas.

Ante este panorama, hagamos un ejercicio ¿quién será el candidato del PRI a la alcaldía? ¿Luis Armando Alcalá? ¿Omar Guillén? ¿La propia Anabel Acosta? ¿Quién para la diputación federal y locales? ¿Van a reciclar?

¿Quién de ellos va a despertar entusiasmo de miles de cajemenses para que temprano haga cola en las casillas? Una campaña local que va a costar millones de pesos. ¿Qué empresario o quiénes le van a meter? Piensen y reflexionen.

Y si así van a estar las renovaciones en Hermosillo, Nogales, San Luis, Navojoa, Guaymas, etc., con los priístas de siempre peleando sus cuotas de poder, el escenario se pondrá muy difícil rumbo al 2021, incluso para Ernesto Gándara, quien con toda la popularidad que tiene ¿le alcanzará para ganar con fórmulas locales que le van a restar en lugar de sumar?

En fin, ahí vienen las convocatorias a como surjan los nombres en los municipios, marcará en buena parte la ruta y el futuro del PRI, lo que obviamente aprovecharán el PAN, MC y sin lugar a dudas Ricardo Bours y Antonio Astiazarán, quienes conocen bien al PRI y sus actores y no la van a dejar pasar cuando salgan los nombres… al tiempo.

Por cierto, mañana va Toño a Nogales y el próximo jueves, Ernesto Gándara también andará por ahí y Ricardo Bours, tendrá en la semana importantes encuentros en Hermosillo.

Advertencia fiscal

Ciudadanos, empresarios, clase política, gobernantes, váyanse preparando, ya de por sí con el terrorismo fiscal que se viene la Ley de Extinción de Dominio, etc., con lo que se viene a partir del 1 de enero del 2020 a todos quienes utilizan tarjetas de débito y crédito.

A partir de esa fecha todos tus consumos, pagos que hagas con ambas tarjetas serán como facturas que se van a ligar a tu RFC, así que ya sabrán si en una compulsa, si te cae el SAT no coinciden lo que gastaste en tarjetas en el año con tu declaración de impuestos… tendrás problemas y a como están las nuevas disposiciones que aprobó el Senado, de trato incluso de delincuencia organizada, pues ¡aguas!

Así que vayan acercándose con contadores, abogados, asesores fiscales, para que vean que estrategia van a seguir y evitarse problemas futuros con el SAT o la UIF de Santiago Nieto.

PEF 2020

Me impresiono, enojo, malestar, pero sobre todo preocupación por el país, al ver video que circuló en redes de cómo votaron los diputados federales de Morena el PEF 2020, la visión que tienen y la concentración de poder que tiene AMLO, un presidente que no tiene contrapesos.

Uno por uno a voto cantado y lanzando arengas ante festejos de sus compañeros Heriberto Aguilar, Javier Lamarque, ¿por qué los pobres son primero? Voto a favor.

Y luego salió uno que ni conocía y resultó ser de Sonora por ‘tómbola’ un tal Manuel López Castillo, este tipo de plano se salió al tener el micrófono prácticamente gritó ¡por Lucio Cabañas!, mi voto a favor.

Cabañas fue un guerrillero de los 70 al igual que los de la Liga 23 de septiembre, que idolatran los de este régimen de cuarta, ahí nomás para que se den cuenta la clase de legisladores que hay en el Congreso.

¿Ustedes creen que analizaron el Presupuesto? No, ninguna coma le quitaron, la orden fue dada por el propio presidente en reunión que tuvieron en Palacio, gabinete y coordinadores parlamentarios el 12 de noviembre y así se cumplió y es más, reasignaron 17 mil millones más para gasto social.

¿Quiénes pierden con este PEF aprobado? Todos, gobiernos estatales, municipales, sectores (campo, construcción, industria, comercio, etc.), los organismo autónomos hoy en riesgo, están siendo vulnerados por AMLO y Morena; ¿quiénes ganan? Los programas asistencialistas y electoreros, será la Secretaría del Bienestar la que se lleve la gran tajada, miles y miles de millones de pesos a repartir ‘regalar’ para tener a los ‘pobres’ controlados a través de un estado subsidiario y rector de su vida, someterlos a que tengan la mano estirada, para que le den a cambio de voto, así de simple y sencillo.

Los diputados de Morena no entienden o no quieren entender que el dinero que reciben los pobres de programas asistencialistas, salen de los impuestos que pagan los productores, empresarios, Pymes, esos que llama el presidente conservadores, neoliberales y para ellos nada, ni para entidades que reciben menos de lo que aportan.

Y es contra eso que se tendrá que combatir en el 2021. ¿Cómo le van hacer los partidos y candidatos para quitarle esa ‘base’ electoral de AMLO y Morena?, con todo y el desgaste del ejercicio de Gobierno, esto va a exigir de buenos candidatos, alianzas y de que la sociedad civil, clase media para arriba, sector empresariales se involucren, de lo contario seguiremos en picada y rumbo al socialismo como modelo de Gobierno.

Y si el Presupuesto 2020 se aprobó así, ¿cómo estará el del 2021? Cuando se renovarán 13 gubernaturas, incluida la de Sonora, AMLO va por todas y apretará tuercas por donde sea.

Vean el gasto y partidas federales aprobadas para el 2020, 69% para entidades gobernadas por Morena y el 30%, ahí que se los repartan entre gobiernos del PRI y PAN, vaya equidad.

Presupuesto Sonora y los 1300

“No nos fue tan bien”, así con esas palabras señaló la gobernadora Claudia Pavlovich, sobre el presupuesto federal aprobado para Sonora, que por segundo año se la han aplicado a su Gobierno a pesar de reuniones, socialización y promesas presidenciales, que al final de cuentas fueron engaños, igual que para todos los gobernadores… del PRI y PAN.

No habrá obras para el año que entra y lo peor, lo grave, que no se etiquetaron recursos para obras en proceso; Presa Bicentenario, a pesar de la promesa presidencial de destinar 600 millones, y no viene y más grave aún, ni un peso para el Hospital de Especialidades, magna obra en proceso para beneficio de miles de hermosillenses y sonorenses.

Ante esto en el proyecto de Presupuesto y anticipando ya como venían las cosas que presentó el secretario de Hacienda, Raúl Navarro, ha levantado polémica que viene incluido en el paquete la contratación de crédito bancario por 15 años de 1300 millones para terminar esta obra y otras.

Como era de esperarse hubo reacción del PAN y sus legisladores; Alejandra López Noriega, Gildardo Real y Eduardo Urbina, quienes simbólicamente devolvieron la iniciativa, lo veo normal, son un partido de oposición y como tal se han comportado también en el Congreso de la Unión, lo que no ha hecho el PRI cabe aclarar.

Es obvio que habrá negociaciones por parte de Navarro Gallegos y su equipo; Daniel Galindo, Luis Iribe, este último salió a medios esta semana para poner en contexto la realidad del presupuesto federal que viene para la entidad y de cómo impacta en las finanzas del Gobierno.

El día de mañana lunes el grupo parlamentario de la Coalición encabezada por Morena fijarán posición del presupuesto que ronda en 70 mil millones, yo me pregunto, si lo van a cuestionar, obvio ¿con qué cara? Si a nivel federal Morena se las partió a todos.

El Gobierno, los gobiernos estatales son motores de la economía, no puede parar el carro, hay que encenderlo y que camine, no hubo apoyo federal, pues no dejan otro camino para el Gobierno del Estado, incluso para ayuntamientos, más que recurrir a la banca.

Esto implicará ajustes en el gasto, mayor disciplina financiera, bueno eso es algo que verá Raúl Navarro, con los legisladores, para eso están y se dan las negociaciones, más la disposición de coincidencias y acuerdos.

Por cierto y para reflexión, concuerdo con un tuit que subió Ernesto de Lucas, cuando se había visto que el presupuesto federal se tuviera que aprobar en sede alterna, así de polarizada están las cosas.

Seguridad

Continúan las ejecuciones en Cajeme y Guaymas, el panorama luce sombrío si se confirma lo señalado por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Leonel Cota, quien admitió que viene un 25% menos en el Fortaseg, para gobiernos estatales y municipales y va un incremento para la Guardia Nacional.

O sea pues, ¿Guardia Nacional será el primer respondiente? ¿Qué va a pasar con policías municipales y estatales? Les están quitando recursos ¿Están locos o qué? ¿A este grado el centralismo?, tendrá que negociar y dar la pelea el secretario de Seguridad, David Anaya… o seguirán los balazos y no abrazos en Sonora.