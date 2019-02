Las flaquezas del equipo de López Obrador y el golpe de timón contra Romero Deschamps

A PUNTO DE LA AFONÍA por los fríos de estos días, se le ve desesperado. Recurre a sus habituales salidas pero no le están funcionando. “Nosotros no somos corruptos, insiste, pero ya no logra disimular la congoja.

En estos días de lo que va la semana tres propuestas se las han cuestionado. Ha tenido que recular, disculparse pero sin dar su brazo a torcer.

Apenas imperceptible, ya se nota el cansancio. No le están saliendo bien sus juegos de palabras.

La revista Proceso lo describe como el presidente predicador. Algo hay de eso.

Pero por mucho que le guste que le digan así, no puede segur con eso, que por lo demás se ajusta a la definición de mesías.

En medios de Estados Unidos empieza a ser criticado. Analistas prestigiados extranjeros, ven con preocupación cómo la economía mexicana empieza a mostrar signos desalentadores. El dinero está escaseando, no alcanza para sus proyectos de campaña. Sobre todo los que requiere de recursos que se regalarán a jóvenes ‘ninis’, a discapacitados y a adultos mayores.

La economía, desgraciadamente, no sabe de políticas solidarias. Es fría y terca como una mula ‘mal amansada’.

La inflación ya está presente en los supermercados. La gente lo está resintiendo. Hay grupos protestando en las calles por medidas que él ha tomado en forma arbitraria, muy cercanas al autoritarismo.

Se percibe, en su actitud, la pérdida de la magia que lo mantiene arriba en las encuestas.

Ante esta situación, hay quienes pronostican que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR está a punto de echar mano de su carta fuerte: encarcelar a CARLOS ROMERO DESCHAMPS, el líder de los petroleros del país.

Particularmente, yo no descartaría que el reportaje que la revista Proceso le dedica en su edición de esta semana al hijo de Romero Deschamps, pudiera ser el preludio del sometimiento del villano favorito del actual sexenio.

El semanario publica un amplio reportaje sobre el hijo del dirigente del Sindicato petrolero, JOSÉ CARLOS ROMERO DURÁN, que vive como magnate árabe en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Miami Beach, Florida.

Los lujos de esta villa de cinco pisos, con vista al océano atlántico, despiertan no solo curiosidad sino estupor.

En el último piso, hay tres recámaras, con jacuzzi, tres baños y medio, vestidor enorme, dos terrazas con horizonte al Atlántico; más abajo, un salón de juegos, billar, vestíbulo central con una altura de tres pisos, una piscina con clima artificial y, al frente, vista al mar, una alberca de ensueño.

El junior Romero Duran pagó 104 millones de pesos cuando adquirió este inmueble.

Se dice que pagó en efectivo y que de 2009 al 2017, ha pagado en impuestos más de un millón de dólares, y en mantenimiento otra fortuna.

Actualmente, el inmueble tiene un valor de 165 millones de pesos.

Todo esto para el disfrute de uno de los hijos de un ‘trabajador’ de Pemex llamado Carlos Romero Deschamps.

Y tras él va el Gobierno de López Obrador.

Pero el presidente de la Cuarta Transformación, ha esperado un momento difícil para dar la orden que procedan contra Romero.

Será su ‘quinazo’ sexenal.

Lo curioso es que nadie parece haberse dado cuenta que AMLO está a punto de proceder exactamente igual que CARLOS SALINAS DE GORTARI, su odiado enemigo, quien en su momento mandó a la cárcel a JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA y eliminó como líder vitalicio del SNTE a CARLOS JONGITUD BARRIOS.

Y no solo esto: AMLO parece estar siguiendo los pasos de Salinas pues acabará con el reinado sindical de CRD, pero está impulsando el imperio de otro líder no menos corrupto: NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA.

Honestamente, me inquietan los signos que estoy detectando en el horizonte de este país.

Veo un gabinete fofo, anquilosado, fuera de tiempo y débil por los años. No hay frescura de ideas, no hay actualización en los proyectos. Miro un retorno a un pasado que los mexicanos pensaban que estaba superando.

El caso de los combustibles y el desprecio por las energías limpias, es algo que está perturbando la economía y a los inversionistas.

Sigo creyendo que algunos de los proyectos de AMLO son encomiables. Pero no tiene el equipo adecuado para llevarlos a cabo.

En lo personal, empiezo a vislumbrar signos de un populismo al estilo de Echeverría, cuando era pecado hablar en público de los ricos.

Cuando los buenos éramos los pobres y los villanos los ricos. Cuando el partido hegemónico, el PRI, aglutinaba a todos los obreros y campesinos del país.

Cuando en el PRI cabían todos, menos los ricos.

Al final, todo resultó pura hipocresía. El país se hundió en una crisis política y económica cuyos efectos todavía se resienten.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: AYER TOMÓ POSESIÓN como agente fiscal del Estado en Cajeme, el licenciado ADRIÁN MANJARREZ DÍAZ…

Usted estará de acuerdo conmigo en que Adrián no es ningún improvisado y que el puesto está hecho a la medida de sus capacidades y de su experiencia…

Llega a sustituir al agricultor JAIME IVICH, que cumplió un ciclo al frente de esa encomienda y deja un buen sabor de boca…

¡Bien por Manjarrez!...

MIENTRAS TANTO, LLEGAN noticias de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el sentido que el obregonense JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS. Delegado del CEN del PRI en San Luis Potosí y Tamaulipas, ha logrado mantener en alto el ánimo de los militantes tricolores de cara a las elecciones del 2 de junio, en las que estarán en juego 22 distritos locales, en un escenario que no es, desde luego, el mejor para el Revolucionario Institucional…

Sin embargo, más allá de todo esto, Julián está demostrando su lealtad inquebrantable al partido que lo vio pasar de la adolescencia a la adultez y luego a la madurez política, en un recorrido que empezó como asistente de IGNACIO MARTÍNEZ TADEO en la CNC de Sonora, y siendo todavía muy joven, contendió por la dirigencia de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, derrotando al candidato del gobernador RODOLFO FÉLIX VALDEZ, el bacobampense JUAN MANUEL VERDUGO ROSAS…

A partir de ese momento, Luzanilla llegaría a ser diputado federal, luego diputado local, posteriormente, de nuevo diputado federal, este cargo, en el periodo legislativo de 1991 a 1994…

No llegaría a terminar el periodo porque en febrero de 1994, el profesor CARLOS HANK GONZÁLEZ, a la sazón secretario de Agricultura, le pidió que aceptara la Subsecretaría encargada de la coordinación de concertación social…

Fueron nueve meses de intenso trabajo por todo el país. Al concluir este ciclo, sería llamado por su amigo ÓSCAR TERROBA, para ocupar una Dirección General en Banrural…

Más tarde, sería diputado local y, por segunda ocasión, ocuparía la dirigencia de la CNC en Sonora…

Cabe mencionar que, entre un cargo y otro, el PRI requirió de su apoyo para desempeñar el cargo de delegado del CEN en algunas entidades…

Julián lleva toda una vida en el PRI. Ha sido un eficaz operador político en el mejor sentido de la definición y ha sabido darle formalidad y respeto al trabajo político…

Hoy, en la peor crisis política y electoral que ha enfrentado el PRI en toda su historia, Julián Luzanilla se mantiene firme, con la frente inhiesta, jugándose el todo por el todo por el partido al que se incorporó cuando traspasaba el umbral entre la adolescencia y la juventud…

¡Larga vida para este querido amigo!...

Y POR ÚLTIMO, MANUEL PALMA ESPINOZA tuvo a bien enviarme una fotografía verdaderamente espectacular… ¡Gracias, Manuel!...

