Las frases de AMLO (que no son suyas) y el asombroso 80% de aceptación ciudadana

NO CABE DUDA DE QUE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es un carismático político que a todas va y, ahora sí, todas las gana.

¿Sabía usted que después de haber bajado sus números de aceptación a sesenta y tantos acaba de dispararse hasta 80 por ciento?

Sobre este fenómeno, escuché una entrevista que RICARDO ROCHA le hizo a ROY CAMPOS, de Mitofsky, y su análisis fue magistral.

Campos valoró objetivamente los pasivos y los negativos del presidente.

Verbigracia: las críticas a su forma de hablar no le afectan.

Tampoco sus errores, omisiones o tragedias, como ya se vio con las 135 personas que murieron quemadas en la explosión de un ducto de gas.

Pero Roy no pierde la objetividad: el talón de Aquiles de AMLO es la economía.

Por lo demás, ahora mismo la ‘celebración’ de los 100 días de Gobierno, sedujo de tal manera a los medios, que un diario de la Ciudad de México, de los que AMLO describe como “prensa fifi”, El Heraldo de México, pues, llena la primera plana con frases que en estos 100 días pronunció el presidente de la Cuarta Transformación.

¡Toda la plana con frases como “Me canso ganso”, “La grilla me tiene hasta el copete”, “No puede haber Gobierno rico con un pueblo pobre”, “No soy fifí”, y tantas otras!

Lo cierto es que los analistas serios, se perdieron en el alud de frivolidades que los diarios de la Ciudad de México publicaron con motivo de los primeros 100 días.

¡Válgame Dios!

Pocos son los que se fueron al fondo de lo que dejaron estos 100 días.

Palabra.

Por allá en alguna parte, leí que el pendiente de AMLO es la seguridad.

Pues sí.

Pero no solamente la seguridad. Ciertamente, resultaría imposible que un proyecto tan ambicioso como este, pudiera ponerse en marcha y arrojar resultados tangibles, en 100 días.

Los ciudadanos lo saben y por ello califican a AMLO con 80 por ciento de aceptación.

Tengo, para mí, que nadie quiere que a AMLO le vaya mal. Se necesita ser muy mezquino para desear algo así.

A AMLO le tiene que ir muy bien como presidente para que el país salga de sus rezagos.

No puede ser de otro modo.

Sin embargo, en este punto hay un quiebre fundamental que todavía muchos se niegan a aceptar.

Se ha vuelto demagogo en más de un sentido aunque en el discurso dice aborrecer a los políticos mentirosos.

Le pongo un ejemplo: las humillaciones que a través de sus seguidores, ha infringido a varios gobernadores de oposición.

Es tan burda su comedia, que genera irritación en algunos.

En otras palabras: su actitud es indigna de un jefe de Estado.

Ha abusado del cariño y devoción que millones de mexicanos de condición humilde sienten por él. Ellos, los pobres-pobres, todo lo dejan pasar.

Y a eso se atiene López Obrador.

Yo escuché en un video a un empresario hablar con absoluta claridad cuando se refirió a la personalidad de AMLO. “Menos ocurrencias y más seriedad y profesionalismo en sus propuestas”.

Pues sí: AMLO y los claroscuros de su naturaleza humana.

Ah, una precisión: las frases de López Obrador no son suyas. Son viejísimas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! ME CUENTAN que hubo reacciones positivas para el comentario que ayer apareció en estos Rumbos en torno de una fotografía que le tomaron a la pareja integrada por el exgobernador EDUARDO BOURS CASTELO y su esposa LOURDES LABORÍN DE BOURS en un supermercado…

Causó un impacto gratificante y se me ha pedido felicitar a quien me envió la fotografía y escribió la leyenda al pie de la gráfica…

¡Por supuesto que sí!... Ya reenvié las felicitaciones el exalcalde de Agua Prieta ANTONIO CUADRAS GARCÍA…

Vale…

MIENTRAS TANTO, ME REPORTARON ayer por rumbos de la cafetería del Fiesta Inn de Hermosillo, a ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ y a DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, en amena charla política…

Tengo, para mí, que más allá de la amistad que une a estos dos políticos sonorenses, existen afinidades que hace que sus conversaciones tengan una connotación amena e interesante…

Toño estará en el comentario político en los tiempos por venir…

Como lo estará —ya lo está— RICARDO BOURS CASTELO y el ‘Borrego’ ERNESTO GÁNDARA CAMOU…

A propósito de personajes que darán de qué hablar para el 2021, a la nogalense ANA GABRIELA GUEVARA, le fue muy requetebién durante la Cabalgata con Aroma de Mujer que se realizó el domingo anterior, desde el cauce del Río Yaqui a la altura de Bácum, hasta el Club Hípico de Cócorit…

Dueña del momento, con las expectativas que levantó su presencia en el evento, Ana Gabriela llegó acompañada por un reducido grupo de amistades. Y SAMUEL FRAIJO, el empresario sonorense, llegó en su camioneta escoltando al camión en que fue trasladado desde Hermosillo un hermoso corcel para que ella lo pudiera montar sin problemas…

Ana Gabriela y ANABEL ACOSTA ISLAS, conversaron durante un buen rato, pues fueron compañeras en el Senado de la República…

Ana Gabriela cabalgó hasta el poblado de Santa Teresa. Allí se bajó y trepó a la camioneta de Samuel Fraijo y se retiraron…

¿Detalles?...

Que una jovencita, hija del exalcalde de Bácum, EFRÉN ROMERO, mostró grandes cualidades como jinete, mientras que SOLEDAD DURAZO disfrutando en este reverdecer de sus laureles…

Ni hablar: tiempos traen tiempos…

Por cierto, al paso por Santa Teresa, justo sobre el puente que hay allí, observaba el desfile de jinetes SERGE ENRÍQUEZ TOLANO y su familia…

Es una costumbre de Serge desde que hace 9 años nació esta cabalgata y que ha sobrevivido a los vaivenes de la política…

Las cosas como son, caro lector…

Y A TODO ESTO, ¿HA LEÍDO usted algunas columnas de medios de la Ciudad de México, en las que perfilan a la gobernadora de Sonora, CLAUDIA PAVLOVICH como casi segura compañera de fórmula con JOSÉ NARRO, para competir por la presidencia nacional del PRI?...

Particularmente, no se me antoja descabellada la versión aunque para efectos prácticos, no sé si eso es lo que más le convendría a nuestra mandataria…

Quien sabe…

Por otra parte, se me ocurre pensar que se trata de un movimiento estratégico con miras al futuro mediato del PRI, considerando que los sucesos políticos del 2021 serán definitorios para todos los partidos…

La jugada me parece interesante, como digo, pero aún no le encuentro la cuadratura del objetivo…

En todo caso, ya se verá…

