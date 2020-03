Las mujeres ya ganaron; movimiento político o no, los ojos de México y el mundo estarán puestos en el paro de mañana

De una cosa estoy cierto.

Movimiento político o no, dirigido o no, por parte de algunos sectores conservadores que pudieran aprovechar de maravilla el momento para intentar cimbrar a la incipiente Cuarta Transformación que encabeza López Obrador, lo cierto es que, de entrada, las mujeres ya ganaron.

Ora porque el movimiento que ya inició a dar sus primeros pasos desde la noche del sábado y se incrementará ahora domingo, aglutinará al mayor contingente de mujeres en protesta en todo México y algo más:

Porque los ojos del mundo y de toda la República Mexicana estarán puestos en esta que, sin duda, pudiera llegar a convertirse en el más recordado de los movimientos pacíficos que hayan tenido lugar en dirección a un viejo reclamo que ciertamente tiene su principal sentido en la falta de atención por parte del sistema político que en su totalidad, desde su existencia, pues, ha sido encabezado por hombres.

Y tendrá gran eco y resonancia no solo porque a partir de mañana estaremos siendo testigos del más grande y sentido movimiento feminista no solo en contra de la violencia de género en el que se enmarca el feminicidio, sino de la comprobada desigualdad y falta de equidad en contra del mal llamado sexo débil, en lo que concierne a puestos públicos y a la hora del reconocimiento de sus capacidades en el ámbito laboral que definitivamente repercute en sus bolsillos.

Por lo que hace al costo económico, el Movimiento Nadie se mueve este nueve, es decir mañana lunes también será de grandes repercusiones:

Como nunca antes, --de llevarse por completo el paro, que no puente, como quieren hacerlo ver algunos-- el paro estará registrando uno de los costos más altos de la historia en materia de pérdida económica:

De acuerdo a los analistas y expertos de Coparmex, --uno de los principales apoyadores del movimiento-- así como a directivos de conocido banco, promotores por igual del mismo, las pérdidas, la verdad sea dicha, son pérdidas, rondarán por el orden de los 34, 571 mil, millones de pesos.

Para darse una idea del tamaño de la carretada de millones de pesos que estará costando, es el equivalente al 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

Y hacia donde va dirigido el movimiento en cuestión y qué pretenden realmente las miles de mujeres --no todas, por cierto, habrá quienes que deciden realizar su protesta trabajando y abonar más a la educación para formar a mejores hombres y mejores mexicanos el día de mañana, según lo expresaron algunas ayer en el panel, Mujeres de Éxito, las mujeres y los derechos laborales, civiles y políticos, organizado por el Foro Cajeme de Comunicadores y Profesionistas, con bastante éxito, por cierto-- que este día estarán siendo parte de la historia en materia de protesta pacífica.

La respuesta está a la vista.

Ocurre que el año pasado 3 mil, 825 mujeres fueron asesinadas aparentemente solo por el hecho de serlo, esto según datos oficiales lo que equivale a un 7 por ciento más que el año anterior.

Y a esto habría que agregar que de acuerdo a algunos colectivos de mujeres las desapariciones, la brutalidad que se ejerce al momento del asesinato y la crueldad con la que los cuerpos son mutilados y exhibidos y tirados en bolsas de basura y más que nada la incapacidad de las autoridades para investigar, castigar y prevenir este tipo de delitos.

De ahí la consigna; ni una más y no más simulación.

En opinión de la mayoría de los colectivos de mujeres y otras organizaciones feministas se espera que tan solo en la Ciudad de México, 20 mil mujeres estarán tomando las calles y otros tantos de miles lo harán a lo largo del país en un abierto grito por indignación, “pero también por memoria y porque tenemos esperanza a que estos cambie, y no va a cambiar si nosotras no nos movemos”.