Las tendencias de hoy para el 2021: empiezan a moverse los que fueron derrotados en el 2018

El estudio en cuestión se enfoca en personajes que se mencionan para los distintos cargos que estarán en disputa en las elecciones de 2021. La gubernatura, principalmente, pero muy cerca en interés y en expectación, las alcaldías y las diputaciones federales.

En Sonora se da un caso muy especial. La mayoría de los hoy alcaldes morenistas, fueron escogidos al vapor, ya por falta de tiempo, ya porque muchos no quisieron participar con un partido nuevo “que no tenía presencia en Sonora”.

Así se excusaron muchos.

En este contexto, los operadores de Morena tuvieron que echar mano de lo que estuviera disponible, sin importar perfiles, antecedentes, capacidad y menos lealtad.

Agarraron lo que se pudo.

Y como dice un personaje de la política: a toda acción, hay una consecuencia.

En esta tesitura, a Morena le ha ido muy mal con sus alcaldes. Basta ver hacia el sur del Estado. ROSARIO QUINTERO en Navojoa, es el blanco favorito de las críticas en redes sociales. No pasa día sin que la prensa escrita y los portales digitales, saquen una nota en la que la alcaldesa es la principal protagonista.

SERGIO PABLO MARISCAL, en Cajeme, tampoco ve la suya. Se le cuestiona por diversas debilidades en su administración: administrativas, de servicios, de seguridad, de atención personal.

¡Ufff! No se la acaba.

El alcalde de Empalme, ni fu ni fa. De todos los males que ocurren en la ex-rielera población, se le responsabiliza.

¿Y SARA VALLE DESSENS?

Peor tantito.

Sara es un caso muy singular. Tal parece que le encanta pelear. Es echada para adelante, como un boxeador sin defensa que solo sabe ir para adelante tirando golpes sin importarle cuantos recibe.

Si fuera pugilista yo diría que pertenecía a la clase “’ajadora’, como en su tiempo el PAJARITO MORENO, boxeador emblemático del que expone innecesariamente el físico.

No me gusta ser crítico de una mujer, así se trate de alguien metido en la política. Pero doña Sara lleva ya dos oportunidades no sé si merecidas, como presidenta municipal y sigue en las mismas.

Decía yo de los resultados del estudio realizado por la encuestadora TM de HERIBERTO TAPIA. Hay que recordar que durante el proceso pasado —el de 2018, pues— esta encuestadora fue la que permitió que algunos políticos del PRI pudieran ver el avance de Morena. Ellos advirtieron a sus compañeros de partido lo que se venía encima.

Nadie les creyó.

Los mayores riesgos, estaban en Cajeme. Se les puso en alerta. Pero estaban escépticos. Algunos decían que Morena no tenía estructura. Otros, que los independientes les quitaría votos.

¿Y qué fue lo que pasó?

Que la tendencia se fue consolidando y también la enorme influencia de López Obrador que desde meses antes ya empezaban a mostrar los sondeos de Heriberto Tapia.

Sin embargo, en 2021 las cosas podrían ser diferentes. Malos alcaldes, pésimos diputados federales, un generalizado malestar de la sociedad con este partido, podrían abrir el camino a candidatos del PAN, del PRI y a los independientes.

Las posibilidades son reales, según algunos estudiosos del fenómeno.

Quizá no ocurra lo mismo en todas partes. Imposible saberlo. Pero es algo factible por la simple razón de que el impacto AMLO, aun conservando su alto nivel de aprobación, podría no ser el mismo.

¡POR LAS TRIPAS DE SATANAS! VAYA SAINETE mediático que se le armó a la directora de la Conade, ANA GABRIELA GUEVARA, tras de que fue captada por cámaras de teléfonos celulares de compras en la exclusiva tienda departamental de la Ciudad de México, Liverpool…

Los tuits circularon de una ciudad a otra y en menos de una hora medio país ya estaba enterado que la famosa exvelocista andaba de compras en horario de trabajo…

Como diría JUANGA: ¡Pero qué necesidad!...

Mire usted: muchos somos simpatizantes de Ana Gabriela. La queremos por haber sido una gran atleta. Por habernos regalado incontables episodios deportivos en los que hizo que el orgullo patrio se asomara por nuestra piel…

Pero sobre todo, por ser de Sonora y representar la estamina de muchos sonorenses históricos que están glorificados en las instituciones nacionales…

A mi nunca me gustó que un amigo de ella, y también paisano, de Nogales, de apellido FREIG, la convenciera de que fuera su suplente a un cargo de elección popular… Se fue en fórmula con su amigo por una Diputación Federal…

Y perdieron…

Nunca debió exponerse de estar manera sin previo conocimiento político de su circunstancia, de sus posibilidades, del bueno o malo ambiente que su amigo tenía, que a lo mejor ni siquiera era su mejor amigo, pues alguien que lo quiere a uno no loe embarca en una aventura incierta ni lo utiliza para sus intereses personales….

Ella siguió su curso, siempre polémica, hasta llegar a donde está…

Ya he dicho que en dos ocasiones sostuve largas conversaciones con ella. Me confió algunas cosas que yo guardo porque se lo prometí… Es inteligente y endemoniadamente sincera y franca… Pero no es política…

Si lo fuera, hubiera pensado dos veces antes de irse de compras a Liverpool en un día de trabajo…

Si tiene en la mira la gubernatura de Sonora, debe cuidar sus pasos…

Y POR ÚLTIMO, MUCHAS MUESTRAS de reconocimiento ha recibido el licenciado EFRÉN ROSAS LEYVA, tras de su nombramiento como presidente del Consejo Consultivo para la prevención de las adicciones, que es una tarea que él se ha impuesto desde hace muchos años…

Efrén —ya lo he dicho— no es un policía ni un personaje que ande buscando culpables… Es un hombre dador de bondad y de solidaridad con aquellos que han flaqueado ante las tentaciones de las drogas y del alcohol…

