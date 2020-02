¿Le quedan al PRI 16 mujeres capacitadas para desempeñarse como delegadas en los Estados?

EN UNA OBSERVACIÓN QUE SIEMPRE se agradece, un querido amigo mío, presto comúnmente a la crítica periodística, me dice que YOULEE GUZMÁN, si es militante de Morena y que durante las campañas del 2018 hizo trabajo de proselitismo a favor de ALFONSO DURAZO MONTAÑO y de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Como dije, se agradece la observación, solo que yo no me referí en mi comentario de ayer en esos términos. Lo que yo dije es que por encargo de un medio capitalino, se cuestionó el hecho de que el Gobierno de la Cuarta Transformación haya “cobijado a Youlee Guzmán” en un cargo público, siendo que perteneció al equipo del entonces gobernador de Sonora GUILLERMO PADRÉS.

Si ahora pertenece a Morena, bueno, eso es otra historia.

Tengo, para mi, que el tema quedó debidamente zanjado cuando cuestioné que se haya puesto en tela de duda la conducta profesional de Youlee Guzmán. Expliqué que haber laborado en la administración padrecista, no hace a Youlee necesariamente una persona corrupta.

Y tan tan.

Por cierto y cambiante de tema, el PRI no las trae todas consigo. De hecho, no le fue nada bien la semana pasada.

¿Y sabe usted por qué?

Pues porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió que no se cumplió con la paridad de género en el nombramiento de delegados —solo se nombró a una mujer, imagínese— y el PRI tendrá que volver a nombrar a los 32 delegados, o sea, 16 hombres y 16 mujeres.

¿Cómo la ve?

De hecho, hay quienes creen que podrían salir perjudicados los delegados del CEN del PRI en Sonora, RICARDO BARROSO, y en Baja California Sur, el ya no tan joven político de Atil, VÍCTOR HUGO CELAYA.

Volviendo a las observaciones de mi amigo, en efecto, mea culpa, fue un error escribir RICARDO BARRETO en lugar de RICARDO BARROSO. Los yerros se cometen y hay que aguantar vara, reconocer el error y tragar gordo. Pero en este caso, es fácil caer en esta confusión con un político que se apellida Barroso y no es nada conocido en Sonora.

Con decirle que me dicen que las dos veces que ha estado en Sonora y en Obregón, han sido circunstanciales, es decir, en ambas visitar el objetivo no fue venir a supervisar la situación del PRI en Sonora ni conocer a los posibles aspirantes a cargos de elección popular.

En otras palabras: el exsenador por BCS, vino acompañando en una ocasión, al sonorense Celaya, que es delegado del CEN en esa Entidad peninsular, de donde —qué cosa— es oriundo Barroso.

Ah, casi lo olvido: Barroso fue candidato a gobernador en BCS y perdió ante el candidato del PAN.

Fue compañero de legislatura en el Senado de la cajemense ANABEL ACOSTA ISLAS, con quien se reunió a tomar café y a platicar de política, por supuesto.

PERO COMO EN SAN JUAN también hace aire, déjeme contarle que los morenistas y los petistas —que para el caso son lo mismo— hicieron a un lado al PRI y al PAN y se adueñaron del escenario político.

Ahora es ANA GABRIELA GUEVARA el blanco del golpeteo inmisericorde. Dígame si no: el pasado fin de semana en Sonora se puso en marcha un movimiento de descrédito en contra de la titular de la Comisión Nacional del Deporte, acusándola de actos de corrupción.

La prensa local del Estado dio cuanta de estos hechos. Hubo declaraciones encontradas. La gente del PT se lanzó en contra de los que, a base de infundios, pretenden sacar de la jugada del 2021 a la excampeona mundial de atletismo.

“Son golpes políticos”, alertaron.

Para mi sorpresa, en los matutinos de ayer en los principales noticiarios nacionales se dieron fuertes señalamientos contra Guevara, a quien acusaron de haber hecho lo mismo que ROSARIO ROBLES en el asunto de la ‘Estafa Maestra’: ser omisa con los actos de corrupción durante su gestión.

En otras palabras: dicen que Ana Gabriela se hizo de la vista gorda con los que han incurrido en hechos de corrupción en la Conade.

¿Será?

Habrá qué platicar directamente con ella a la primera oportunidad que se presente, en alguna de sus visitar a Sonora.

Por instinto, no creo que ella haya caído en la tentación. Pero bueno, ya le contaré.

Y mire usted lo que son las cosas, pero ayer me envió un cuate mío de Hermosillo un video de JORGE MORALES BORBÓN, en el que nos regala una charla entre CÉLIDA LÓPEZ, la alcaldesa de la capital sonorense, y el guaymense RODOLFO LIZÁRRAGA, a quien muchos ven como seguro candidato a presidente municipal de Guaymas en el 2021.

Para variar, el tema gira en torno al 2021, a la candidatura al Gobierno de Sonora por Morena o por una coalición Morena-PT o vaya usted a saber.

Célida hizo referencia a Ana Gabriela Guevara y también a ALFONSO DURAZO MONTAÑO.

Y aquí vuelvo a experimentar esa sensación que nos llega a los periodistas cuando un suspirante va sobre caballo de hacienda.

A nadie se le puede escapar que Durazo sigue siendo el adversario a vencer. De él, hasta los opositores más optimistas creen que a Durazo solo se le podría vencer en las urnas mediante una realineación de fuerzas políticas, algo que en estos momentos se antoja difícil, por no decir que imposible, pero que, bien vistas las cosas, esa apreciación podría venirse abajo si alguna malhadada circunstancia destruye el mito de la invencibilidad del nativo de Bavispe.

Y antes de concluir este segmento, séame permitido un breve paréntesis para hacer patente mi solidaridad y afecto a ALBERTO FLORES CHONG y a toda su familia, por el dolorosísimo trance en su entorno cercano.

Descanse en paz su amada niña Briana, cuya temprana partida a tantos nos ha impactado.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y ACÁ, EN CAJEME, LA SORPRESA culturalmente más agradable, la dio el maestro JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO, cuando inesperadamente reapareció en el Museo Sonora en la Revolución, al frente de decenas de mujeres y hombres que junto con él, fundaron el Museo Ferrocarrilero de Empalme…

Me cuentan que José exclamó, al tiempo que posaba para la foto, algo como esto: “Y he regresado el MUSOR con mi gente del Museo Ferrocarrilero”…

Pues si: regresó José Luis al Museo Sonora en la Revolución, al frente del cual permaneció por más de 7 años…

No cabe duda que es muy cierto que la verdad siempre termia por imponerse…

¡Larga vida para ti, querido amigo!...

DÉJEME DECIRLO: CUANDO ALGUIEN mencionó a los comunicadores que en estos 16 meses han caído en desgracia que le achacan al Gobierno de AMLO, nunca creí que entre los “caídos” estuviera VÍCTOR TRUJILLO, mejor conocido como ‘BROZO’…

Y no lo creo simplemente porque este estupendo artista, ya no laboraba en ningún medio, en ninguna televisora. Seguía subiendo a plataformas de internet su picosísimo programa y miles de personas lo ven por redes sociales y justamente ayer me tocó ver el más reciente, cuya trama versó sobre la cena con empresarios donde el platillo fuerte fueron los tamales de Chipilin y la bebida de la noche chocolate caliente…

Ahora bien: si el espectáculo que vi ayer hubiese sido en una carpa de los años cuarentas, sin duda hubiera rivalizado con Palillo, pero fue en una plataforma a la que tienen acceso personas de todas las edades incluyendo niños… La verdad, señor mío, esto no es libertad de expresión…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com