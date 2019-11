Lebarón, las secuelas de Culiacán… el señor de los moches

La monstruosidad de los hechos suscitados en Bavispe donde criminales masacraron a familias, incluidos 6 niños, pone en evidencia los efectos colaterales de lo sucedido en Culiacán, donde la delincuencia puso de rodillas al Gobierno y las secuelas se han dejado sentir en Sonora y en todo el país, lo más grave, un presidente y un secretario de Seguridad Alfonso Durazo, no reconocen lo fallido de su estrategia de ‘abrazos, no balazos’ y lo quieren arreglar entregando dinero con programas sociales. ¿Cuántas muertes más? ¿Qué sigue?

En cuanto al ataque directo a las familias Lebarón y Langford, hay que recalcar algunos detalles, lo malo; no es posible que comunidades y municipios alejados no tengan manera de comunicarse, pasaron varias horas para que las autoridades se enteraran, tiempo clave y fue porque un niño herido llegó a su comunidad a avisar, ¡inconcebible eso!

No es posible que siendo una zona de alto riego por el trasiego de armas, droga, no haya bases, campamentos de policías de los 3 niveles de Gobierno y de la milicia, reportan que había en Chihuahua, ante los continuos ataques a los Lebarón, pero al entrar la administración de Andrés Manuel López Obrador, los retiraron y he aquí las consecuencias.

Y mientras no cambie de estrategia, que todo parece indicar no lo hará el presidente, la ola de violencia irá creciendo en Sonora y todo el país, ya ven lo que pasó esta semana aquí en Cajeme, otro ataque, ejecuciones en la Sierra, Guaymas y lo que no se sabe.

Y como bien dijo el diputado Jesús Alonso Montes Piña, con esta estrategia, pues la agenda será de reacción de las policías de los tres niveles y no de prevención, no funcionará cualquier coordinación y articulación, cuando hay venia presidencial para los criminales.

Lo bueno para este caso, fue la solicitud de la gobernadora Claudia Pavlovich, para que intervenga el FBI para que en colaboración con autoridades locales, resuelvan estos lamentables hechos que pusieron a Sonora y México, en el mapa internacional, fuimos nota.

De hecho estos sucesos cambiaron la agenda del 60 aniversario de la Comisión Sonora-Arizona, la misma gobernadora Pavlovich, reconoció que la gente quiere resultados, esperemos que así sea en este caso y en los demás pendientes, hay muchos expedientes por resolver, incluso de policías caídos y aquí tiene la palabra y responsabilidad la fiscal Claudia Indira Contreras.

Creo que con la tecnología y satélites que utiliza el Gobierno estadounidense a través de; CIA, DEA y FBI, es obvio que saben lo que ocurrió ahí en esa brecha, veremos qué pasa.

Por cierto, patética escena de la ‘mañanera’ del presidente, quien no tuvo tacto para venir, pero sí para cuestionar, del día siguiente que estuvo Marcelo Ebrard, en Bavispe, de donde es oriundo Alfonso Durazo, cuando este prácticamente le dio la espalda, mal andan las cosas en el primer círculo del presidente.

LOS ‘MOCHES’

Durante la campaña a la gubernatura de Jaime Rodríguez, el ‘Bronco’ en Nuevo León, un personaje recolectó dinero entre empresarios sonorenses, fueron varios millones, más de 30.

Pues como sabemos ganó y listos los empresarios se alistaron para ir a la toma de posesión, de aquí somos dijeron, haremos negocio y recuperaremos la inversión, han de haber dicho, para no hacerles el cuento más largo, ni saludaron al ‘Bronco’, ni los recibieron y lo peor, no supo el hoy gobernador, ni su equipo, de que haya entrado dinero de Sonora a la campaña. ¿Dónde quedó la bolita?

¿Saben quién fue ese personaje?, nada más y nada menos que José Carlos Galindo, el titular de Obras del Ayuntamiento de Cajeme, a quien los empresarios no lo quieren ver ni en pintura, ni pudieron hacer nada, obviamente era una campaña, le apostaron y los batearon.

Saco a colación esto, primeramente porque vaya forma de venderle ‘espejitos’ al alcalde Sergio Pablo Mariscal y de colarse, no me cabe la menor duda que este personaje es él, Dagnino, de la actual administración, es la mano que mece la cuna.

Entrando la primera, la renegociación del contrato de Solaqua, oficina central en Monterrey, la de la Planta Tratadora de Agua, más de ¡2 mil millones! se pagaron, podía haber agarrado operación Oomapasc, con un costo de 3 millones al mes, no, volvieron a firmar, pero por 4 millones y fracción, mínimo 1 millón al mes a la buchaca.

Luego en octubre, North Collect, con dizque oficinas en Monterrey (otra vez) y Tijuana, no existe; luego lo del Parque Lineal en la salida norte, pegado a la ¡carretera!, ahí, otro millón, luego a la señora de Palacio, le gustó la ‘Reclusa’ y pues un contrato privado a través de una empresa de… Monterrey.

Los números inflados en basura, lámparas, para cobrar más a las empresas concesionarias, obvio arreglo de por medio para el moche; al igual que para la compra al doble o triple de equipo para Seguridad Pública, en todo aparece y está la mano de este personaje.

Y el colmo esta semana, cuando un constructor, Ramiro Guzmán, socializó con cámaras empresariales y con medio mundo, nomás le faltó el señor obispo, denunciando que le estaban pidiendo ‘moche’ por una obra en proceso, por una supuesta irregularidad.

Esto puso los cabellos de punta a Galindo, y tuvo que hacerle un paro el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Gustavo Almada, para dar explicaciones y tratar de solventar esta balconeada, el caso pasó a la Comisión Anticorrupción, luego seguramente pasará a Pepe Guerra, el contralor… y hasta ahí llegará la cosa.

Y más tarde en la semana, surge otra irregularidad, otro caso que huele a tufo, en Sesión de Cabildo, ponen sobre la mesa el intento de cancelar el contrato de basura con Tecmed, ahora se lo quieren otorgar a una empresa de origen británico, RCR, misma que no está ¡activa!, en el país, el último contrato que tuvo fue en Villahermosa, Tabasco y se lo cancelaron.

No existe North Collect, en Tijuana y Monterrey, la revivieron aquí, no podrán pues con esa empresa, lo cual los regidores no pueden permitir, quizás renegociar condiciones con Tecmed.

En fin, es una tras otra, puras transas y con visos de no parar por lo visto, le cuestioné esto al regidor Gustavo Almada, porque le andaba arrimando a empresarios a Mariscal, ante tanto desaseo y me respondió que él trata de construir, y que para el caso de Oomapasc, hay un compromiso del alcalde ante empresarios, que a más tardar en enero de toma de decisiones de qué pasará con el organismo operador, veremos, a reserva de lo que haga la FAS ante denuncia interpuesta.

También le pregunté a Almada, sobre rompimiento de pactos en la campaña del 2015 y 2018 y financiamiento que recibió de Hermosillo, lo primero me lo reconoció, por eso entró a la contienda Jesús Félix Holguín, y pues la historia de ‘divide y vencerás’ funcionó y ganó Faustino Félix Chávez.

Con respecto al financiamiento, me dijo que fue con recursos propios y locales, le creí en parte, yo tengo otros datos, como AMLO, es obvio que este tipo de cuestionamientos no dan respuesta indicada, ni reconocer, obvio.

COMPACTAR… DANZA

Esta semana subí a mi cuenta de red social un video de cómo ‘bachean’ calles de Obregón, los de Obras Públicas y obvio hubo reacciones al mismo, la mayoría de risa y de burlas y se lo merecen.

Como es posible que echen el balastro y luego el trabajador se pone a bailar la Danza del Venado para compactar, es increíble, no puede ser, el utilizar ese tipo de ‘tecnología’.

Hay maquinaria especial para eso, la he visto en documentales y en videos en redes sociales, no entiendo como en otros países o entidades, hay maquinaria de ese tipo y aquí no, no es posible que ayuntamientos no inviertan en cosas indispensables para la infraestructura de las ciudades.

¿Pero qué tal para hacer una transa?, por eso estamos así, no cambian las cosas y menos en estos tiempos de la transformación de cuarta, aquí en Cajeme, y ni se diga en todo el sur.

CAPOHUIZA

Para muestra de la corrupción rampante, otro ejemplo, pobladores de una comunidad del Mayo, llamada Capohuiza, hartos de no tener servicio de agua por ¡9 meses!, obligaron a personal del Organismo Operador de Navojoa, a abrir la válvula del pozo.

Resulta que argumentaban que estaba seco, pero pobladores daban cuenta que la bomba trabajaba y pues ya hartos y desesperados de tener que acarrear agua decidieron entrarle, presionaron, protestaron y que los operadores abren y sale agua a raudales.

¿Qué pasó?, todo parece indicar que un hijo de la alcaldesa Rosario Quintero, traía un negocio con el pozo, es de imaginar le redituaba una buena lana, pero a costillas de una población sedienta, incluidos niños, que inhumana y miserable es la condición humana, y todo por dinero para llenarse las bolsas.

Y mientras las deudas del Ayuntamiento a la alza, no hay pago a proveedores, desvío de recursos federales, mucha corrupción y opacidad por parte de la alcaldesa y algunos colaboradores y tiene fuerte división en Cabildo.

Próximamente tiene cita en FGR ante denuncias que le interpusieron y mientras los servicios y la infraestructura de Navojoa, cayéndose, lamentable lo que sucede por ahí y todavía faltan dos años. ¿Cómo irá a entregar?

GUAYMAS… OTRA RENUNCIA

Aparte de la inseguridad que hay en el Puerto, siguen los problemas de corrupción, voracidad y opacidad en la administración de la alcaldesa Sara Valle, esta semana renunció quien fuera la directora de Turismo y Desarrollo Económico, Yadira Cota Lugo.

¿Los motivos? Los actos de corrupción y es obvio que no quiso atravesar su firma en algo que no estaba de acuerdo, aunque le hubiera ‘chispeado’ dinero, pero también problemas en el futuro.

Se negó a eso, esto de entrada habla bien de ella, es obvio que la alcaldesa Valle, argumentó otra cosa, pero los hechos hablan por sí solos, lo que está pasando desde que llegó, por segunda vez, a la alcaldía, desaseo total, aunado al show que hay cada vez que hay Sesión de Cabildo.

Pobre Guaymas y Empalme, viviendo entre la inseguridad y rapacidad de los alcaldes, súmenle Cajeme y Navojoa, y pues el sur, reitero, teniendo que soportar esta transformación de cuarta.

Por cierto, en cuanto al famoso ‘Puente Douglas’ cuyo proyecto original contemplaba tirantes, como un Golden Gate, pero fue desechado por SCT México, no se ha terminado por falta de recursos, pero no de ahorita, ya venía esto.

Se ha cuestionado a quien fuera diputada, Susana Corella, el que no haya concluido esta obra y que no es como el proyecto que presentó y ante esto investigué con contactos de la Ciudad de México.

Primeramente, la labor de un legislador es etiquetar recursos, Corella, lo hizo, los recursos fluían, pero de repente se paró la obra.

¿Qué pasó?, pues obstrucción de un funcionario, le dicen el ‘Ajúaaa’, y pues que el recurso al no ejercerlo ¡se devolvió a la Federación! Increíble, pero cierto.

Y ahora las consecuencias, lo detalló bien TRIBUNA esta semana, la obra quedará inconclusa, no viene recurso en el PEF 2020 y menos para el 2021, como era de esperarse nadie quiere asumir responsabilidad, y le faltan más de 50 millones.

A menos de que el diputado federal Heriberto Aguilar, haga algo, tendría que cabildear para conseguir que Guaymas-Empalme, sea considerada zona metropolitana, para poder acceder a bolsas de recursos o conseguir etiquetar ese recurso, pero a como viene el PEF, el asistencialismo de AMLO, y la corrupción que hay en ambos ayuntamientos, difícil el panorama, así que el ‘Douglas’ quedará igual o peor que antes y se irá cayendo.

ASPIRANTES

Siguiendo la ruta de aspirantes a la gubernatura 2021, Ricardo Bours, estuvo en la Ciudad de México, dando seguimiento a la alianza política que anda tejiendo y sostuvo encuentro aquí en Obregón, con empresarios, estudiantes y en un foro con periodistas y como siempre, habló de todo y sin tapujos.

Por cierto, en la Ciudad de México, se encontró con el controversial Jorge Morales, quien en su cuenta de red social, le puso ‘canditwitter’ y no anda errado, de los aspirantes es el que más se mueve y tiene impactos y es vital esto rumbo al 2021.

Ernesto Gándara, el ‘Borrego’ anduvo por Guaymas-Empalme, muy concurridos los eventos donde estuvo, goza de popularidad el virtual candidato del PRI y la próxima semana viene a Ciudad Obregón.

Y Antonio Astiazarán, el buen ‘Toño” de gira por Nacozari y ayer sábado en Ures, con buen acompañamiento y como no, de impacto en la población que se ha inscrito en el Programa de Energía Limpia, que se nota en los bolsillos al pagar menos en su recibo de la CFE.

Así pues siguen su ruta los 3, ya veremos qué pasa en el 2020, a mediados de año y obvio lo que harán para posicionarse, poco a poco subirá de tono esto... al tiempo.