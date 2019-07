Listos los representantes en Sonora de Alito Moreno e Ivonne Ortega para la elección del 11 de agosto

CARLOS URZUA LE PUSO EL CASCABEL al gato. No quiso quedarse callado. Hizo declaraciones muy reveladoras a la revista Proceso. Cuestionó el conflicto de interés de ALFONSO ROMO, de quien se dice es accionista de un banco.

Y por ello, Urzúa afirma que no debe tener acceso a información económica confidencial.

Y aún más: señala que no se explica cómo un hombre como Romo llegó a ser tan amigo del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

AMLO ha minimizado la renuncia del exsecretario de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, el problema ya se salió del país y se internacionalizó.

Por eso todo lo que hoy diga y revele Urzúa, será escuchado con mucha atención por los principales organismos financieros internacionales.

Hay voces que alertan. Algo podría sobrevenir más allá de los buenos deseos del presidente.

Ya no se trata de cuestionamientos de adversarios políticos. Ahora las críticas vienen de adentro. De los que estuvieron con AMLO desde la campaña. Y algunos de mucho antes.

Pues sí: como me comentaba un agudo analista político: el debate ya salió de México y se volvió internacional.

Las mañaneras de AMLO se han vuelto repetitivas. Insiste en dichos trillados. No somos iguales. Nosotros no somos así. Nosotros no mentimos. Nosotros somos diferentes. No somos corruptos.

Pero la Cuarta Transformación se cae a pedazos. Algunos que hace meses rechazaban la crítica a López Obrador, hoy guardan silencio. Pero también hay aceptación de que las cosas no van bien.

Aunque él insista en que todo va bien.

Carlos Urzúa ha sido convincente en sus explicaciones. Cuestiona lo de Dos Bocas. Dice que la refinería requiere ocho mil millones de dólares. Una cantidad que el país no podría soportar.

Y desde afuera, diversas fuentes ven con preocupación la posibilidad de una recesión que “por ahora es ligera” pero que podría profundizarse.

¿Por qué el presidente se aferra a ver las cosas con tal optimismo?

Ha dicho que no se necesita ser economista ni analista financiero para saber “que vamos bien”.

Y ha llegado al colmo de decir que basta tener sentido común para dirigir la economía del país. Que los economistas son los que han llevado al país a la situación en que se encuentra.

¡Cómo me recuerda a LUIS ECHEVERRIA!

Por lo pronto, Carlos Urzúa se fue a la academia. Y no a cualquier lugar. De hecho, lo contrató el Tec de Monterrey. Después de la UNAM, la más prestigiada de las instituciones educativas es precisamente el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Hizo bien en renunciar don Carlos. En su academia estará protegido de los chairos y desde ahí podrá, cómodamente sentado, “para ver pasar el cadáver de su enemigo”, apelando a la famosa frase que suele ser aplicada metafóricamente.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

PUES NO ES POR NADA pero de Bácum llegan reportes en el sentido de que ya dejaron entrar a Palacio Municipal a BENITA ALDAMA…

Ahora se impone, con urgencia, una auditoría y de paso que Benita le de un manotazo al escritorio, que cambie a sus mandos policiacos y que haga una limpia completa, rómpansen los intereses que se rompan…

Para llevar a cabo todo esto, debe contar con el decidido apoyo del Gobierno del Estado, y principalmente del Secretario de Seguridad Pública estatal, DAVID ANAYA COOLEY…

Y A TODO ESTO, ¿Quiénes van a representar en Sonora a IVONNE ORTEGA y a ALEJADNRO (Alito) MORENO?...

Se oyen rumores…

Por ejemplo, que a Ivonne la representará PROSPERO IBARRA OTERO, mientras que a Alito Moreno lo representará el Diputado JORGE VILLAESCUSA… Como bien se sabe, la elección de Presidente del CEN del PRI, será el venidero 11 de agosto…

Como a todos consta, en Sonora no hay mucho entusiasmo por este proceso político que, de origen, está viciado… De hecho, a medio camino enseñaron el cobre y la militancia, de suya tan decepcionada, se dio cuenta que los dados estaban cargados y que cínicamente unos cuantos de la cúpula se repartirían lo que queda del PRI…

Triste realidad pero así es…

En Sonora simplemente no hay información oficial del PRI. No se sabe que hace la dirigencia, qué planes tienen, quiénes son los que van a operar todo el proceso de renovación de la dirigencia nacional en esta Entidad…

La desmoralización es total…

Y VOLVIENDO CON CARLOS URZUA, el Gobierno Federal pierde su tiempo atacando al exsecretario de Hacienda…

El hombre está más allá del bien y del mal y ya dijo lo que quería decir y viniendo de un hombre de su edad y experiencia, su palabra es ley…

POR CIERTO, BAJA CALIFORNIA de mal en peor… Digo, por lo de JAIME BONILLA, que ya dijo que él no se mete en esas cosas y que dejará que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida…

Y puede usted apostar tronchado a que votará en contra de lo que aprobó el Congreso de BC…

Al tiempo, caro lector… Al tiempo…

¡OH, LA LA! EL PAN ANUNCIO la renovación de todos sus Comités Municipales en Sonora, lo que sugiere que va en serio por la revancha…

¿Y ANTONIO ASTIAZARAN GUTIERREZ?.... ¿Se afiliara ya Toño al albiazul?...

Particularmente, pienso que sí, que ya está decidido y que va por todo…

Déjeme decirlo con auténtica sinceridad: en lo personal me produce una gran tristeza ver a un PRI sin muchos de sus cuadros más valiosos, a los que intereses superiores les cerraron el paso, les impidieron avanzar y ellos tuvieron que emigrar hacia otras opciones…

No les quedó de otra y Toño es uno de esos ejemplos…

En las elecciones de 2018, Toño Astiazarán demostró que es una político bien posicionado y muchos pronostican que en elecciones futuras las cosas le van a salir mucho mejor…

En todo caso, el tiempo lo dirá…

Algunos creen que la cuestión política se pondrá muy caliente, principalmente en Hermosillo y Cajeme…

¿Será?...

¡Y AGARRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! La verdad sea dicha, el joven obregonense DAVID ANAYA COOLEY, Secretario de Seguridad Pública Estatal, está demostrando que sabe honrar su palabra y cumplir sus compromisos…

Ya ve: se reunió con la gente del Distrito de Riego del Río Yaqui y con productores de los Valles del Yaqui y Mayo, y allí se hicieron las explicaciones del caso, del seguimiento a las nuevas políticas de seguridad pública, así como instalar una base con videocámaras a fin de fortalecer la seguridad y la vigilancia… Los productores estuvieron representados por MIGUEL ANZALDO, Presidente del Distrito; por AQUILES SOUQUE, por NOE VALENZUELA, y asistieron decenas de agricultores, entre los que destacaron SERGE ENRIQUEZ, EDUARDO FLORES, RAMON ROMERO, PLUTARCO AGUIRRE, ALEJANDRO VALENZUELA y RAMON ZAZUETA…

Es todo.

Le abrazo.

