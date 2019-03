+Llega hoy a Sonora López Obrador a darle seguimiento al cumplimiento de los Programas Sociales + Designan al nefasto Raúl Ramírez delegado en Sonora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Este día el cotarro político apunta con rumbo a Hermosillo en ocasión de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a quien, por lo visto, las puyas y la carrilla emitida por Fox en días pasados le hicieron lo que el viento a Juárez.

Ocurre que a falta de crítica más constructiva, ahora que Fox viaja en aerolíneas comerciales aprovechó la oportunidad para decirle a López Obrador que sus viajes a través de estas líneas y no en vuelos oficiales, no son otra cosa que simple populismo.

Pero, por lo que se ve, más le hubiera valido quedarse callado al señor de las botas porque la raza que nada calla se le fue a la yugular y en cuestión de segundos, lo menos que le dijeron es que fue un servil mandadero, que no mandatario, al servicio del imperialismo y que más hubiera servido que los vuelos que hizo a lo largo de la República en el TP1 y TPII José María Morelos, --puestos a venta por el nuevo Gobierno de la IV Transformación-- los hubiera realizado en camión pues al fin y al cabo, nunca sirvieron para maldita la cosa. Volviendo con López Obrador, --el señor presidente de la República, le guste o no a Fox y su camarilla de inútiles-- este llegará a la capital del Estado procedente de la Ciudad de México en una gira de trabajo que incluye los Estados de Chihuahua, Sonora y Baja California Sur, y como ya es costumbre, viajará en tres líneas comerciales, siendo estas; Aerocalafia, TAR Aerolíneas e Interjet, siendo esta última en la que estará arribando a la capital del Estado para encabezar el acto en el que personalmente estará supervisando el que se dé, debido cumplimiento a la entrega de Programas Sociales. Esto estará ocurriendo en punto de las 17:50 horas.

El acto tendrá lugar a las 18:30 horas, de acuerdo a la agenda de Presidencia, a menos, claro está a lo que tenga que decir o agregar un destrampado que se hace llamar el Comandante Cobra y que, desde ayer, ya hizo circular un mensaje a través de las redes sociales, como para desternillarse de la risa.

Primeramente dice que el mensaje que, repito, ya circula en las redes sociales, lo emite desde el Aeropuerto Internacional de Hermosillo en donde se encuentra desde ayer a efecto de cumplir su promesa de proporcionarle seguridad “a mi presidente, el señor López Obrador”, ante las constantes amenazas que ha venido recibiendo de supuestos grupos criminales de la región. En opinión de la segunda versión de ‘Santo contra las momias’, el tipo no estará solo en este durísima jornada que implica blindar al jefe del Ejecutivo contra los molinos de viento (versión tres, aumentada y corregida por el mismo Cervantes, desde ultratumba, digo, si de disparates se vale), según este le acompaña todo un ejército además de mil gente más que asistirán a los eventos que tendrán lugar en la exnaranjera ciudad, vestidos de civil, todos enfocados en la misma misión, brindar absoluta protección al jefe de las instituciones en México.

Como quien dice, ni quien se acuerde del Estado Mayor Presidencial.

Es más, un cuerpo de seguridad que ni el mismo Obama lo tuvo en sus tiempos de presidente de los yunaites. Aunque hasta el momento no se han dado a conocer o no se vean agendados en la gira presidencial, se habla de que el presidente sostenga una serie de entrevistas con la gobernadora Claudia Pavlovich y con algunos alcaldes del sur del Estado, entre estos, el maestro Sergio Pablo Mariscal, quien por lo pronto ha estado metido de lleno en la gestión de recursos para el área de Seguridad Pública. Sobre este particular, vale apuntar que ya se tiene agendada una visita a Cajeme por parte de la secretaria Adjunta del Sistema Nacional de Seguridad, Eunice Rendón tendiente a realizarse el próximo 19 de marzo, tendiente a obtener recursos con los que se estarían adquiriendo patrullas y motocicletas destinadas a Seguridad Pública, así como para remodelar los edificios de la dependencia ubicados en Jalisco y 300.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Además de otras propuestas que ya se han hecho llegar a la Cámara de Diputados, vía el legislador de casa Javier Lamarque, el presidente de la Asociación de Profesionistas y Ciudadanos de Cajeme, doctor, Teodoro Bojórquez Durán, acaba de enviar una propuesta más, ahora en el sentido de que el Sector Salud amplíe la caducidad de la mayoría de los medicamentos lo que estaría beneficiando a las clases más desprotegidas y de paso estaría generando un enorme ahorro, tanto a las familias como a las mismas instituciones de salud pública.

Y lo que en un principio se manejaba como una simple versión, ayer quedó confirmado ni más ni menos que por él mismo; José Narro, el exrector de la UNAM, va por la dirigencia nacional del PRI y a partir de ayer, levanta su mano para decir que si va como candidato. La otra versión que si se desinfló (al menos así lo dio a conocer ella misma) es que como segundo de a bordo de Narro, iría la senadora Sylvana Beltrones, la hija única de Manlio Fabio Beltrones. Y mientras mesas de seguridad van y vienen, retenes policiacos por aquí y por allá, la violencia no cesa en el sur del Estado.

Como botón de muestra de que estos operativos no han funcionado es el atentado que sufrió este jueves anterior el secretario del Ayuntamiento de Bácum, Víctor Manuel Armenta Zavala quien milagrosamente ahora vive para contarla luego de haber sido ametrallado en los momentos en que circulaba a bordo de su carro, en los momentos en que llegaba al Campo 60. Y, por último, ahora lo que faltaba.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la misma que en alguna ocasión vino a componerle la plana a su entonces presidente de los Derechos Humanos, el nefasto Raúl Ramírez, ahora resulta que lo acaban de nombrar delegado de esta organización en Sonora. Hágame usted el recabor favor.

Sugerencias y comentarios; [email protected]