Lo dicho comentador: las peores legislaturas en la historia son las improvisadas de Morena

HACE UNOS DÍAS DIJE EN UNO DE MIS comentarios en estos Rumbos, que la peor Legislatura Federal y de los Estados en la historia política de México, es y ha sido la de Morena.

En reiteradas ocasiones he expuesto mis puntos de vista de por qué Morena ha tenido un desempeño funesto tanto en la Cámara de Diputado como en los Congresos estatales.

Quizá no sea culpa del partido morenista. A lo mejor es producto de las circunstancias en que la llegada al poder presidencial de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se dio.

El tema ya lo hemos abordado hasta el hartazgo. Los votantes—una gran mayoría de ellos—no quisieron saber más de los partidos tradicionales.

Los mandaron al diablo y, a ciegas, votaron por Morena.

De hecho, cuando hemos preguntado a amas de casa y a ciudadanos entrados en años si conocían a los morenistas por los que votaron, con cierta insolencia me han dicho que no los conocían ni les importaba conocerlos “Lo importante es que no votáramos por ningún priista ni panista ni perredista”, contestaban.

Y así fue como una mujer de Tijuana, completamente ebria la noche del I de julio de 2018, celebró el triunfo como Senadora, brindando con una cerveza, con los ojos fuera de sus órbitas y proclamando mentadas de progenitora a sus opositores.

Y por eso en los Congresos estatales existe tanta indisciplina y no respetan a sus coordinadores.

Y por eso sucede lo que acaba de pasar en Ciudad Obregón.

Es cierto: el nuestro es un país con muy buenas leyes. De esto no hay duda.

Pero el problema es que casi nunca se aplican. Hay un articulado muy amplio en nuestros códigos penales que supuestamente garantizan que hay seguridad para los ciudadanos y que cuando ese ciudadano es agredido y violentado, debe haber un castigo legal y eficaz.

Mire usted: el trabajo legislativo es, de orígenes, una de las piezas fundamentales de cualquier democracia.

Los pueblos pueden equivocarse al elegir a sus gobernantes y a sus legisladores. Pero pueden rectificar y aprender de los errores. Las cámaras parlamentarias son una escuela en la que las democracias se perfeccionan para que los pueblos vivan mejor.

Sin embargo, cuando los ciudadanos se llevan por la indignación ante tanta corrupción y abusos de poder, nada bueno puede quedar de un arrebato a la hora de votar.

Este problema lo vemos en la Cámara Federal de Diputados. Lo vemos en el Senado. Hay una profunda degradación del ejercicio legislativo y de la política en sí misma.

Y mientras esto sucede, la oposición calla.

El PRI, parece entregado sumisamente al régimen de la Cuarta Transformación. El PAN, ha reculado en su inicial embestida al poder presidencial y a su postura digna y demandante, desde la tribuna legislativa. Todos han doblado las manos frente al poder de Morena.

Lo más deprimente es que el PRI está convirtiéndose en un partido bisagra.

Como para preguntarse: ¿y qué hace, mientras tanto, el dirigente del PRI estatal ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, que por cierto hace cuatro días se reunió a desayunar en un restaurant de Hermosillo, con GUILLERMO HOPKINS.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡EUREKA! YA SE EMPIEZA a ver en eventos de grupo El Bebo CARLOS ZATARÁIN GONZÁLEZ, exdiputado local, exalcalde de Guaymas, exdiputado federal y exdirector General de Concertación Social de la SEDATU, y que por cierto es uno de los priistas que con mayor respeto se menciona en grupos de guaymenses…

Y no es una cuestión de simpatías. Se trata de una referencia muy simple: El Bebo Zataráin es un político respetable y respetuoso y esto es algo que muchos ciudadanos del Puerto valoran a la hora de emitir una opinión…

Las cosas como son…

Carlos recibió la visita de un numeroso grupo de veteranos del deporte en reciente visita a Guaymas… La foto no deja lugar a la duda…

MIENTRAS TANTO, DÉJEME CONTARLE que el viernes anterior asistí a una comida en el rancho de SERGE ENRÍQUEZ TOLANO, allá por rumbos del Campo 60, en el municipio de Bácum…

Fue un encuentro de carácter educativo a la que asistieron algunos directores de Instituciones tan prestigiadas como el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, el Maestro PEDRO HARO RAMÍREZ—los dos apellidos para no confundirlo con el abogado PEDRO HARO, que por cierto acaba de cumplir 75 años de edad—…

¡Felicidades querido amigo!...

Allí estuvieron el Maestro LUIS GONZÁ- LEZ, Director del Cecytes del Campo 60 y su homólogo de Bácum, PEDRO ZEPEDA…

De Hermosillo se descolgó JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS y de Obregón JUAN LEYVA MENDÍVIL, y antes de que pardeara la tarde, emprendimos el regreso a casa… ¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Vienen vientos huracanados en la Guardia Nacional, luego que la Auditoría Superior de la Federación, destapó un escandaloso asunto en el que supuestamente está involucrada la Comisaria de la Guardia Nacional, PATRICIA TRUJILLO MARIEL, quien también laboró hace algún tiempo en la Policía Federal…

Se trata de un asunto que sucedió en 2018, cuando Trujillo trabajaba en la Policía Federal…

Aparentemente, adquirió un equipo de fabricación israelí, un software, que según la nota informativa, solo habría costado 20 millones de pesos y no quinientos, como se infló el monto…

Hay quienes creen que el Gobierno de la Cuarta Transformación, quiere desaparecer definitivamente a la Policía Federal y si esto se llega a realizar habrá que agarrar piedras con tantos federales en las calles y desempleados...

Y AQUÍ, LA NOTA TRISTE: don FELIPE PADILLA CARDONA, se nos va de Cajeme…

Se trata de que está por cumplir 75 años de edad que es cuando los obispos deben retirarse…

O sea, algo parecido a una jubilación…

Yo tengo amigos a los que su cercanía con el Obispo Padilla, los acercó más a Dios, y un caso en particular, sigue asombrándome: mi amigo se transformó en un predicador de la palabra de Dios…

Puede ser que este humilde columnista no sea la persona más adecuada para decir quién es quién, y sin duda me he alejado un poco de la iglesia, pero soy hombre de oración cotidiana que sabe pedir perdón y disculparse cuando se equivoca…

Por eso es que me llama la atención que el obispo Padilla haya tenido la capacidad de hacer que mi amigo se reencontrara con Dios…

Ciertamente, no tuve un trato constante con el Obispo Padilla si bien allá muy al principio de su estadía en Sonora, tuve una conversación con él en su despacho de la casa parroquial…

Y por supuesto: no olvidaré que ofició una misa por el eterno descanso de mi madre, doña Crescencia…

¡Que le vaya bien, don Felipe!...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, continúa el Rector del ITSON JAVIER VALES GARCÍA, con su campaña interna buscando reelegirse por otros cuatro años en la rectoría, en cuyo desempeño se ha generado el reconocimiento de propios y extraños…

Hay competencia, sin duda, pero de acuerdo con la opinión de algunos docentes y estudiantes consultados, el posicionamiento de Vales García es muy sólido…

Por lo demás, hay qué destacarlo: el ITSON resuelve sus cambios de directiva mediante procesos internos…

Así las cosas…

Y POR ÚLTIMO, EL VIERNES EN la tarde el C.P. RICARDO BOURS CASTELO, se reportó con el columnista desde Las Vegas, Nevada…

Me hace la precisión de que IRMA TERÁN fue candidata a Diputada local por el PANAL, luego Sub- Secretaria Estatal y el PRI la hizo diputada federal pluri…

Agrega que sus hijos y él le festejarían al día siguiente, sábado su cumpleaños a NORA BECERRA DE BOURS…

¡Felicidades!...

Es todo.

Le abrazo.

